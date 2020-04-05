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 Политика Украины, Здоровье
  2202  30
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 В Черновицкой области двое детей с подозрением на COVID-19 находятся в реанимации, - ОГА

В реанимации Черновицкой областной детской больницы находятся двое детей, у которых подозревают коронавирус. Их состояние - средней тяжести.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:00 5 апреля, в реанимационном отделении областной детской больницы находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Их состояние средней тяжести, оба - на кислородной дотации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 12 детей, - Минздрав

Трем пациентам с коронавирусом и двум с подозрением на него оказывают помощь в реанимационном отделении областной клинической больницы. Двое больных, у которых диагностирован коронавирус, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, остальные - на кислородной дотации.

В реанимации центральной районной больницы в г. Глыбока трое пациентов. У одного из них COVID-19 уже диагностирован, у другого - подозрение. Еще один попал в медицинское учреждение сегодня ночью в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Трое пациентов на кислородной дотации и с подозрением на коронавирус находятся в Сторожинецкой центральной районной больнице. У всех больных - пневмония.

В реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных. Состояние их стабильно тяжелое, у двух подтвержден коронавирус, у одного - подозрение.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. В Черновицкой области зафиксировали 220 случаев заболевания коронавирусом.

В Черновицкой области двое детей с подозрением на COVID-19 находятся в реанимации, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186897
 
 
 Топ комментарии
 
А вот ни фига. Через три месяца будешь сам ходить в двух намордниках и с термометром в .....ради получения пайка из литра олии и двух кило гречки.
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Что бы держать в страхе и покоре население, власть постоянно дозированно будет выдавать на гора подобные новости.
Но через месяц, другой... людям это уже надоест.
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У нас людей без маски в магазинах чи в транспорті вже не зустрінеш.
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Что бы держать в страхе и покоре население, власть постоянно дозированно будет выдавать на гора подобные новости.
Но через месяц, другой... людям это уже надоест.
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А вот ни фига. Через три месяца будешь сам ходить в двух намордниках и с термометром в .....ради получения пайка из литра олии и двух кило гречки.
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Однозначно! Власть - это не деньги или ресурсы как таковые, это возможность решать кто умрет от голода а кто нет. За буханку хлеба человек, после месяца голодовки, способен на многое.....
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У нас людей без маски в магазинах чи в транспорті вже не зустрінеш.
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Да, да... Горы труппов на улицах и в квартирах... Некому копать и закапывать.... Все это у меня перед глазами..... или у вас? шИЗОФРЕНИЯ она такая, человек видит и слышит то , чего другие не видят.
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Тримаю для адептів " корона це звичайний грип", скачок смертності в Італії в порівнянні з минулими роками - Официальные данные об умерших в Италии - Аналитика и мысли - ЖЖ
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Для идиотов - коронавирусы и грипп не имеют между собой ничего общего. Ну а превышение смертности есть конечно. Было бы удивительно если бы после такой истерии старики не стали бы умирать от СТРАХА. Годовая смертность будет один в один с прошлогодней. Пари?
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А что скажешь на это?
В январе этого года умерло в Украине - 53 тысячи людей.
Из них от гриппа и пневмонии - 621 человек.
А сейчас, почти за месяц короновируса, сколько умерло? 32
То есть, от обычного гриппа умерло 621 человека, от короновируса - 32.
Короновирус не дотягивает даже до пандемии.
У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА - Цензор.НЕТ 1845
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а в Китае дети не болели. Мутация или другой штамм?
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Вирус же мутировал , их ходит уже не один.
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Вообще не оно . Реанимация - это место намоленное, там всегда лежали люди и труппы , думаете вот она всю жизнь пустовала а тут клиентов подвезли/? Просто сейчас Пандемия Страха, и всех в реанимациях и моргах плюсуют к жертвам ковидки без разбора.
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Болели. Умирали крайне редко, но болели. К тому же хватит всерьез относиться к украинской статистике. Она абсолютно необъективна. Делать из нее выводы - это неблагодарное дело.
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болели но мало. была заметка, что вирус (почти) не мутирует.
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Дитяча інфекційка повна ще з січня місяця.
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А раніше говорили, що хворіють лише літні люди. Забороняйте тепер виходити на вулицю дітям.
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так! у Китаї навіть самі дивувались, що вірус малечу не бере (майже зовсім! там тільки до десятка були під підозрою, і одне маля померло, але в нього був такий букет захворювань, що імунитет не справився б там навіть з протягом)
тому дуже дивно що в нас цей вірус такий поширений (від слова - поширений на всі категоріі і прошарки... і до речі... не з самих злиденних чи хворих почав свою ходу!!! треба зауважити)
ще одне непояснене диво є в Італіі, там є два села, у яких нема жодного хворого нацю пошесть, хоча вони не так далеко від очагів інфекції - Павія в Ломбардії, та Монтальдо-Торинезе в Пьємонті (ці данні на 01.04.20...може і там вже... цапануло? але і те що протрималися так довго і на фоні і смертей в інших провінціях...то таки диво???)
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До війни та епідемії оце нам тільки голоду не вистачає ще...
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таке відчуття що Історія повторюється...
(видно таки не можна її забувати - щоби вона не нагадувала про біди знову)
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Вірусу байдуже якого ви віку. Китайці та італійці нас обдурювали з самого початку. Довіри їм більше немає.
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А где этот ушлепок сумчатый « aquarius580" , доказывающий остальным дибилами , что дети не болеют и боятся должны только старики , а те что заболели или умерли - все с патологиями ? Хочу спросить этого долбня « К родителям не хочешь подойти и спросить с какими патологиями их дети ?»
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