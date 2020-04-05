 В Черновицкой области двое детей с подозрением на COVID-19 находятся в реанимации, - ОГА

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 14:00 5 апреля, в реанимационном отделении областной детской больницы находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Их состояние средней тяжести, оба - на кислородной дотации", - говорится в сообщении.
Трем пациентам с коронавирусом и двум с подозрением на него оказывают помощь в реанимационном отделении областной клинической больницы. Двое больных, у которых диагностирован коронавирус, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, остальные - на кислородной дотации.
В реанимации центральной районной больницы в г. Глыбока трое пациентов. У одного из них COVID-19 уже диагностирован, у другого - подозрение. Еще один попал в медицинское учреждение сегодня ночью в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Трое пациентов на кислородной дотации и с подозрением на коронавирус находятся в Сторожинецкой центральной районной больнице. У всех больных - пневмония.
В реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных. Состояние их стабильно тяжелое, у двух подтвержден коронавирус, у одного - подозрение.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. В Черновицкой области зафиксировали 220 случаев заболевания коронавирусом.
Но через месяц, другой... людям это уже надоест.
В январе этого года умерло в Украине - 53 тысячи людей.
Из них от гриппа и пневмонии - 621 человек.
А сейчас, почти за месяц короновируса, сколько умерло? 32
То есть, от обычного гриппа умерло 621 человека, от короновируса - 32.
Короновирус не дотягивает даже до пандемии.
тому дуже дивно що в нас цей вірус такий поширений (від слова - поширений на всі категоріі і прошарки... і до речі... не з самих злиденних чи хворих почав свою ходу!!! треба зауважити)
ще одне непояснене диво є в Італіі, там є два села, у яких нема жодного хворого нацю пошесть, хоча вони не так далеко від очагів інфекції - Павія в Ломбардії, та Монтальдо-Торинезе в Пьємонті (ці данні на 01.04.20...може і там вже... цапануло? але і те що протрималися так довго і на фоні і смертей в інших провінціях...то таки диво???)
(видно таки не можна її забувати - щоби вона не нагадувала про біди знову)