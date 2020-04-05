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 Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТО

На полигоне "Десна" на Черниговщине, специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся испытания модернизированного опытного образца танка Т-72.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны 01

Испытательной бригадой института осуществляется проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации.

Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны 02

На опытном образце для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

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Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны 03

Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена ​​замена элементов ходовой части и добавлена ​​система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины.

Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновленна система противопожарного оборудования.

Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны 04

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Испытания продолжаются, планируется выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения опытного образца

Источник: https://censor.net.ua/n3186896
 
   
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Танкисты без намордников.....непорядок! Где доблестные полицаи?
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Согласен.....Один танк может за день , если захочет, вылечить всю Украину от вируса Шизофрении . Достаточно разрядить боекомплект по правительственному кварталу и эпидемия закончится.
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Да нет в правительственном квартале сейчас только ,,шестерки ,, сидят .
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Є тут адекватні люди? Журналюгами розголошується на загал інформація специфічного характеру, яка має ознаки державної та військової таємниці. Із кольоровими знимками того що придумали, обличчя людей не замилені, чітко вказані координати місця випробуваннь, опис модернізацій. Де контрозвідка? Де СБУ? Війну відмінили?
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good sleeps Все правильно. Но, думаю, при том количестве любителей Рашки, у нас, вряд-ли что-то останется в тайне. Да и времена интернета - один Гугл Мапс чего стот.
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Модернізація танків це класно, але це вже вчорашній день. Проти нас росія розмістила дуже багато танків. Тому краще робити балістичні ракети.
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пидарок, холодильник Украину не победит потому что ваши продотряды уже с 14-го года отправляют грузом 200.
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Погоджуюсь, танки нині неактуальні. Це минуле століття.

Де Кривавий Пастор? Він знав що треба виробляти.
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А де брали запчастини? Вони наче в Україні не виробляються. І куди поїдуть ці танки на озброєння? В лугандон?
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В Украине запчастей к танкам всех типов было на Две Мировые Войны.
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Как завезли так и вывезли все при Юще и Яныке, а начали при Кучме тихо вывозить.
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у Львові їх ще до війни ремонтували і експортували.
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Є простий рецет підняти економіку. Продати титанову промисловість американцям. В них жахливий дефіцит. А наша влада титан продає путіну. Тому закритий шлях в НАТО.
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это когда твое тогда продашь . а к соседу в трусы не смотри, для этого есть его жена..
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Снова танки всех 3-х советских марок одновременно используют. А это не дорого для страны? Просто интересно.
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Лучше так, чем обосравшаяся армата0 Скока лапти на ней денег похоронили? Или ********, результат на лице)
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Просто решается комплектация подразделений должна идти одним типом танков
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Используют все имеющиеся возможности . Это правильно по моему .У кацапов на границе против нас тысячи танков . У нас каждый танк на вес золота
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Вообще там десятки тысяч ещё советских танков . Возле наших границ они сосредоточили тысячи и звездят шо это против НАТО .Но ежу ясно что это против нас , а с НАТО они воевать НЕ будут .Им слабо пока на НАТО рыпнуться
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На Донбассе Россия разместила более 700 танков, что создают существенную угрозу для украинских военных. Однако Украина готова адекватно ответить своим новым вооружением. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак на пресс-конференции. На сегодня, согласно военным разведданным, вдоль границы с Украиной находится около 80-90 тысяч российских военнослужащих из нескольких дивизий, бригад. На восточных границах Украины - около 1800 танков, 2400 БТР. - так що, дійсно тисячі.
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Не верю я ему, иначе бы фотками поделился, их то чего секретить если сам об этом трубишь?
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Их гораздо больше .Это части повышенной боеготовности .Это передовые части для наступательной войны . А есть ещё второй и третий эшелоны
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А стоит ли оно того, может дешевле купит птур?
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