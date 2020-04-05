 ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований, передает "Цензор.НЕТ".
По предварительной информации, около 1:00 ночи 5 апреля на одной из улиц пгт. Марковка Луганской области автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.
В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Я бы даже сказал что тяжело.
Тачку скрутило так, вроде она с тепловозом столкнулась!
Конечно свою роль сыграл переворот.