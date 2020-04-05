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 ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Луганской области, и в результате которого погибли два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований, передает "Цензор.НЕТ".

ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами 01

По предварительной информации, около 1:00 ночи 5 апреля на одной из улиц пгт. Марковка Луганской области автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами 02

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ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами 03

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами 04

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.

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В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3186895
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно с какой скоростью ехал что бы такой столб снести?
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Интересно с какой скоростью ехал что бы такой столб снести?
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бетонные столбы легко ломаются. по фото видно, что дерево крепче.
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Судя по состоянию этого рамного сарая, столб не так чтоб очень легко сломался.
Я бы даже сказал что тяжело.
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не выдумай, обвес так сделан, чтобы погасить удар. посмотри на фото как эти столбы вдоль улицы стоят - "абсолютно перпендикулярно". их вручную положить можно, без джипа.
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Какой обвес к монахам?!
Тачку скрутило так, вроде она с тепловозом столкнулась!
Конечно свою роль сыграл переворот.
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вот это и был удар об дерево, который его развернул. а столб он на себе провез - не повезло. на эти столбы усилий больших не надо, они сами по себе опасны.
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А что там расследовать? Доказать, что виновата опора єлектроперадчи или где? ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами - Цензор.НЕТ 4039
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Столб выехал на полосу встречного движения)
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Ну в случае с самолетом, можно было бы допустить что стая птиц попала в турбину, самолет упал и врезался в столб...
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провірте машину...сволоти там більше аніж людей...
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Ни себе *** тачка у инспектора, прям как у сержанта ВСУ)... Сразу видно - заслужил. Сослуживец-прапорщик служил 17 лет, пока на однокомнатку в Запорожье не накопил, а тут Крузак. Да, не на то учился прапорщик
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