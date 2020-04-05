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 Количество больных коронавирусом на Киевщине увеличилось до 88. Больше всего случаев выявили в Обуховском и Киево-Святошинском районах, - ОГА

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области на утро 5 апреля 2020 года официально подтверждены 88 случаев заболевания коронавирусом,из них 5 детей (3 из пгт Козын ; 1 из с.Лесники , 1 - г.Борисполь).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА

Из 88 случаев:

30 - в Обуховском р-не, пгт Козын , с. Романкив, г. Украинка, г.. Обухов;

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19 - в Киево-Святошинском р-не, г.. Вишневое, г.. Боярка, с. Лесники, с. Гатное , с. Дмитровка , с. Софиевская Борщаговка , с. Тарасовка, с. Крюковщина , с. Свято-Петровское;

7 - в г. Борисполь;

5 - в г. Буча.

4 - в г. Вышгород;

4 - в г. Белая Церковь,

3 - в г. Бровары;

3 - в г. Ирпень;

2 - в Васильковском р-не, с. Рославичи;

2 - в Мироновском р-не (с. Масловка )

1 - в г. Фастов;

1 - в г. Ворзель ;

1 - в г. Гостомель;

1 - в с. Коцюбинское;

1 - в Бориспольском р-не , с. Гнедин;

1 - в Белоцерковском р-не , с. Фурсы;

1 - в Броварском р-не , с. Зазимье;

1 - в Ставыщенском р-не , пгт Ставыще;

1 - в Макаровскомр-не, с.Мостыще.

Из них на стационарном лечении 32 человек, на амбулаторномом лечении (самоизоляции) - 56.

Выздоровели - 4. Девушка 21 год из г. Бровары, мужчина 51 год из г. Белая Церковь, женщина 34 года из с. Дмитровка Киево-Святошинский р-на, женщина 60 лет из г . Обухов .

Умерли - 5 (в т.ч . женщина 56 лет из г. Фастов).

По возрасту заболевших:

0 - 10 лет - 5,68%;

11 - 20 лет - 2, 27%;

21 - 30 лет - 7, 95% ;

31-40 лет - 24,3%;

41 - 50 лет - 30,6%;

51-60 лет- 21,5%;

61-70 лет - 4,54%;

более 70 лет - 5,68%.

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Подозрения на заражение имеют 367 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (80) и в Обуховском (60) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 1066 контактными лицами.

Отметим, что в Минздраве утром сообщали о 82 больных коронавирусом в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3186894
 
 
 Топ комментарии
 
Маска это не от коронавирусов. Маска это от ментов и шоб в магазин пускали Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 88. Найбільше випадків виявили в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА - Цензор.НЕТ 969
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тот хто ходит без масочки будет встречать в гробу пасочку
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Жительница Николаева, глава правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний Анна Замазеева рассказала, как у нее и ее мужа обнаружиликоронавирус как проходила процедура лечения и как они вылечились

"Хочу чтобы люди знали: ещё одна история болезни Covid-19 со счастливым окончанием или как Covid-19 стал реальностью моей семьи. Без стеснения расскажу, мы с мужем получили положительный результат на коронавирус и это может случиться с каждым. Изначально, у мужа все выглядело, как простуда", - написала она.
Так, на первый день у мужа была температура 37,5 и насморк. На второй и третий дни насморк пропал, но вместе с обонянием.
"4й-5й дни - 38,3 (легко сбивается, кашля нет, никаких симптомов только температура и ломит тело, очень ломит). Анализ крови идеальный, терапевт при осмотре говорит ничего не предвещает беды, так протекают ОРВИ до 7-и дней температуры", - подчеркнула она.
После этого пара отправилась домой на лечение. Но паника вернулась на 8-й день, когда температура не спадала, а друг срочно настаивал на госпитализации. Пара отправилась в Николаевскую инфекционную больницу, но там им сообщили, что результат придется ждать 3-6 дней. Быстрее только в Александровской больнице Киева.
"На вопрос могу ли я забрать мужа, мне ответили да, имеете право. Подъехав под бокс в больницу с полным баком топлива, но не взяв даже зубную щётку, мне отдали мужа со словами: "Сделали рентген у него полисегментарная двухсторонняя пневмония. От бокса Николаевской инфекционной до приемного покоя Александровской мы ехали без единой остановки…", - утверждает Замазеева.
Там же, по ее словам, у них с мужем диагностировали коронавирус, хотя у самой женщины не было ни одного симптома.
"Мы попросили экстренно сообщить в город, администрация города быстро и оперативно взяли анализы у детей и родного брата, который самоизолировался с детьми и ждал нашего результата, у них ПЦР отрицательные. Это не хайп, вирус есть, оставайтесь дома, берегите себя, своих близких и людей рядом", - призывает Анна Замазеева.
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Можно подумать, от скорости получения результата анализа меняется схема лечения. Бред или просто истерички.
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жуткая брехня. Маска ни от чего не спасает и никак не останавливает вирусы любых родов и склонений.
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Маска это не от коронавирусов. Маска это от ментов и шоб в магазин пускали Кількість хворих на коронавірус на Київщині збільшилася до 88. Найбільше випадків виявили в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА - Цензор.НЕТ 969
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Даже читать такую ерунду и заведомую ложь не буду. Вот мнение заведующей кафедрой эпидемиологии - есть ли эксперт более знающий о вопросе масок?
https://www.youtube.com/watch?v=1EULdeFg9tU
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Зато в Николаевской области официально нет вообще ни одного заражённого короновирусом.
А на Харьковщине - 1 заражённый.
Верите в это?
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В ноябре и декабре все уже переболели.
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Да, сейчас если и гуляет какой-то вирус, то на корону он не тянет.
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Все сообщения об умерших от covid, у нас сопровождают примечаниями, что погибший страдал "сопутствующими заболеваниями". Зачем?
Это как если бы паталогоанатом написал "жертва скончалась от пулевого ранения в голову, но у неё также были плоскостопие, астма, ревматизм."
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Так как никаких доказательств смерти именно от пневмонии, вызванной ковидкой, нет, то для хоть каких то подтверждений пандемии приходится всех скопом и в розницу записывать в жертвы ковида. Эпидемия СТРАХА и ШИЗОФРЕНИИ.....
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У настоятеля Киево-Печерской Лавры, которую вчера закрыли на карантин, митрополита Павла (Лебедя) обнаружили коронавирус.
Сообщается, что три дня назад митрополиту стало плохо. Позже у него диагностировали COVID-19.
Следует заметить, что несколько дней назад Павел провел службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий, митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич), олигарх и нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский и первый заместитель глава Офиса президента Сергей Трофимов, который занимается вопросами религии.
Издание отмечает, что ранее митрополит Павел критиковал украинскую власть за рекомендации ограничить религиозные обряды во время карантина.
Настоятель Лавры призывал верующих часто посещать церкви, поскольку причиной вспышки коронавируса, по его мнению, «есть человеческий грех».
На официальном сайте Лавры, как сообщает ресурс, появилась информация, что священнослужители Киево-Печерской Лавры протестированы на коронавирус.
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Тепер ШВЛ принесуть в Лавру і буде особиста бригада лікарів.
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Миха Чаплыга
37 хв ·

Ц -Цинизм...
5% живущих в собственных домах с лужайкой со счетом в банке и модной страничкой в ФБ или Инсте... требуют от 95%, живущих в съемных комнатушках от зряплаты до зряплаты, сидеть дома!
Почему? Нет, они не за 95% черни переживают, а за то ,что чернь заразит их домработницу, уборщицу, сантехника или частного учителя, которые заразят их в их частных домах.

Интересно, а по трое ночью в ломбард ходить можно?
Тем временем бритиша:
Несмотря на объявленный премьером Борисом Джонсоном карантин, британцы продолжают загорать в парках и устраивать пикники.
4 апреля, в Великобритании выдался самый теплый день за последние полгода и британцы решили не сидеть дома на карантине, а устроить пикник, позагорать или прокатиться на велосипеде.
При этом нередко отдыхающие все же соблюдали дистанцию с другими людьми, опасаясь подхватить коронавирусную инфекцию.
При этом Шведы отказались от жестких ограничений и решили справиться с Covid-19 по-своему.
По состоянию на начало апреля тут нет карантинных мероприятий на государственном уровне, общественный транспорт работает в обычном режиме, работодателям только рекомендовали переводить сотрудников на работу из дома, детские сады и школы не закрывали. Решение об ограничениях в детских учреждениях принимает руководство заведений.
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ага, Борщага как всегда впереди планеты всей.
в раде бациллоноситей искать не пробовали?
трогают они там сами себя, и не тока за нос - не блюдут.
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Уже все переболели, в случае несчастного случая находят антитела 19 версии . Ds - корона, мойте руки, тяните намордник и под лавку ))
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Я бы любопытства ради протестилась, но сцыкотно - упрячут куда-нибудь.
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сцыкотно - упрячут куда-нибудь - на этом и построен беспредел )) скоро они будут везде валятся и у всех показывать корону (ОРЗ по нашему )))
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Хоть по хатам еще не лазят со своими тестами, но это дело времени.
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Стали пользоваться маршрутками вместо метро? - Разгребайте ! Слава шмаркле!
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