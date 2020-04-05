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Все про:криминалитет (511) стрельба (2611) убийство (5535) угрозы (671) Черновцы (461)

 "Не спасете, будут проблемы", - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных "братков"

Вооруженный молодой человек угрожал врачам поквитаться. Для убедительности сел вместе с ними в карету скорой и всю дорогу держал их под прицелом.

"Сюжет, достойный гангстерского фильма, разыгрался сегодня в Черновцах. Медикам "скорой" пришлось везти в больницу мужчину с огнестрельным ранением, причем в карете присутствовали и его "братки". Они не только морально поддерживали товарища, но и приставили дуло пистолета к медикам – мол, не спасете, будут проблемы", - пишет издание "Западный аргумент", передает Цензор.НЕТ.

Медиков "скорой" неизвестные вызвали на улицу Воробкевича к 33-летнему тяжело раненному мужчине. И здесь врачей ждала неприятная неожиданность – вооруженный молодой человек угрожал врачам поквитаться. Для убедительности сел вместе с ними в карету "скорой" и всю дорогу держал их под прицелом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Черновцах убит Евгений Боршан, известный по кличке Пача. Среди версий - борьба за контрабанду наркотиков и сигарет в ЕС. Эксклюзивное ВИДЕО

Не спасете, будут проблемы, - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных братков 01

"Скорую" сопровождал и автомобиль, в котором находились друзья раненого. В таких условиях испуганные медики оказывали помощь пострадавшему. Артериальное давление у мужчины упало почти до "нуля", поэтому шансов спасти его практически не было, но в больницу его таки довезли живым.

Вооруженные друзья выбежали из автомобиля и вместе с медиками бросились в операционную. Однако спасти жизнь мужчины не удалось – он скончался в больнице.

Не спасете, будут проблемы, - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных братков 02

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев подтвердил нам этот инцидент. Впрочем от подробностей воздержался: "Он умер уже в больнице. Мы его живого довезли. Во время того, как медики оказывали пострадавшему помощь в медучреждении, присутствовала полиция. Мы пока не обращались в полицию, потому что мне не докладывали обо всех подробностях инцидента. Впоследствии уже совместно с полицией решим, будут ли медики писать заявление".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчину застрелили на улице в Черновцах, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В полиции подтвердили, что стрельба, в результате которой скончался черновчанин, действительно была. Однако информацию об угрозах медицинским работникам ни подтвердили, ни опровергли, объяснив все тайной следствия.

Напомним, 4 апреля мужчину застрелили на улице в Черновцах. Позже стало известно, что в Черновцах убит Евгений Боршан, известный по кличке Пача. Среди версий - борьба за контрабанду наркотиков и сигарет в ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3186889
 
   
 Топ комментарии
 
зато в Одессе мужика хазяина кофейни скрутили на раз два... а тут ачько жим-жим, ведь можна и маслину получить "Не спасете, будут проблемы", - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных "братков" - Цензор.НЕТ 8994
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В полицию мы пока не обращались. Сама полиция возбуждаться тоже не стала.
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ЧТО ты имеешь против 144-ти "успешных реХформ" в Украине от Пети?
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скажите, это разве при Зеленском они оружие первый раз увидели ?
зеленский это ответ народа бандитскому государству
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Тепер Зе за все відповідає. Ви спеціально обрали Зе, щоб потім так говорити?
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Це тобі не протокол скласти на лоха без маски. Тут можна і без утримання залишитися.
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Срастание криминала с властью как называется?
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А вообще товарищи, без закона о свободном ношении оружия нибудет тут ничего хорошего.
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А кто тебе мешает его иметь? Легально. Ты хоть пытался узнать? У нас все, кто хочет, тот владеет, никаких преград, абсолютно, раз в 3 года подслюнявил немного и вопрос решен. Сходи к разрешителю, он тебе прямым текстом скажет
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У меня то есть. Но нелегальный, короткоствол. Я бы его с удоволствием узаконил, но нельзя.
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ах ха ха. крутыми бандитами себя представили, из 90-ых)))
идиоты)))
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они и есть крутые бандиты, им мусора честь отдают,
практически убитый по рангу выше генерала милиции был,
с такими мусора вежливы и учтивы
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а ты с какой стороны а знающий ? с той или с другой? тоже по этому терпиле скорбеть будешь?
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«Мы же с первого класса вместе! Бригада!» "Не спасете, будут проблемы", - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных "братков" - Цензор.НЕТ 7967
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граждане Украины должны иметь право на свободное владение, изготовление и применение
оружия калибром до 22 мм, без ограничений, только так
ОПГ МВД перестанет обворовывать граждан
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Чикаго, блин, прямо фильм снимать можно. С оружием зашли в медучреждение, а менты ничичирк. *******, всё идет по плану, все на своих местах: уголовники рулят, менты создают видимость заботы о гражданах за деньги этих граждан
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Как многие взбудоражились, ну, шлепнули и хорошо, а вы шо хотели, что бы Аваков его охранял? ну а, порохоботикам совет, меньше пи.................... те, при ПОРОХЕ сколько убийств было и где наказуемые? Зе и ПОП в одной лодке, все продолжается по накатанной.
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ты про Щербицкого забыл вспомнить, а можно еще и Скоропадского приплести.
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По сути отвлекли врачей от их работы. А могли бы и сконцентрироваться на помощи раненому, а не думать как избавится от мудаков с пистолетами в карете "скорой помощи".
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трубадур Геращенко бравирует как наказали мужика бросившего в кассира горсть монет. Что он скажет по этому поводу?
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По этому поводу Антонина язык в жэ уже. "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків" - Цензор.НЕТ 2396
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Надо было медикам сказать - Вийди звидси, розбiйник!!!! И позвонить куда следует шоб разобрались с этим чортом😁
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В 90-х не только угрожали, а и бабло давали. Дожили при Зеленском.
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реальность-реальностью, но сама такая постановка "дожили при Зеленском"... он еще год не отработал, какие 90е?
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У него большой талант и реальные достижения. И фартовый он, как мало кто.
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Почему врачи на онестрел приехали без палюции?
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Братки его привезли на станцию скорой помощи
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Ну, и где Геращенко, который рапортовал только что, о том, как мужика в Полтаве оштрафовал, за то, что тот кинул мелочь в кассиршу?
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Нашли про какого Уле Бана спросить...
Про лжеца Геращенко
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Впоследствии уже совместно с полицией решим, будут ли медики писать заявление "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків" - Цензор.НЕТ 7868 Страна идиотов и бандюков. Бандюки устроили перестрелку угрожали стволами медикам и за ето их даже не арестовали. Зато за евробляхерами или за теми кто заявление на преступника написал мусора и спецслужбы берутся как за террористов
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так полиция у бандитов на службе
или рядовой полицейский ими управляет ?
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угрожать врачам это по сути не прилично,
государство Украина прогнило насквозь,
даже бандиты потеряли совесть
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А женя, женечка всё равно подох, запишите, что от коронавируса.
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Так и сделают. Им проще записать что сдох от коронавируса чем возбуждать уголовное дело за огнестрел.
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Поліція не вбачає кримінального правопорушення у діях "братків"....
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Зато вон как гейройски в Адесе заломали мужичка за кофе.
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та да , главное шоб карантин соблюдали.. "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків" - Цензор.НЕТ 1559
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Это точно два любовника или ****** , одно не выжило
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Швыряльщик мелочью из Полтавы пойман и наказан за пару часов,интересно сколько времени понадобится авакяновцам для поимки вооруженных черновицких гангстеров.
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Где ответ эффективного министра ?
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И вот это всё хочет в ЕС и НАТО?
Украине и таёжный союз не светит.
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В тайожном бандюку бы медальку вручили .Посмертно .И переулок глухой в родном городишке его именем бы назвали .....
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Так я не зрозумів. В лікарні були присутні і мєнти і бандоси? Ще питання, а хто кого боявся в той момент? "Не врятуєте, будуть проблеми", - медикам у Чернівцях довелося везти до лікарні пораненого Боршана під прицілом озброєних "братків" - Цензор.НЕТ 1150
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Друзья не должны бояться друг-друга...
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за шо хоть вальнули ? , ходят слухи шо зашёл в магазин без маски...
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Это следующий шаг в развитии хаоса в стране и Мире. Полиция просто не будет вмешиваться в разборки банд. Нас ждут перестрелки на улицах, грабеж, насилии и тд..... Многие умрут так и не дождавшись встречи с вирусом.
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Сидит шобла на диване... По любому поводу воет зраду. И объясняли на пальцах- "до основанья а затем" ничем хорошим не закончится- никогда не заканчивалось. Не- мусоров всех геть, всех по новой... Получили новых, что не так? Никогда полиция не появлялась с воздуха, не обходилась копейками и не служила тем, кто её обсырает. Так кто должен вам подать её на блюдечке- Порошенко? Аваков? Зеленский? Инопланетяне, черт лысый?
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Вот как раз новых и не получили. Благодаря авакову их люстрация-аттестация была чистой формальностью. И до сих пор менты как были, так ими и остаются. Полицейскими они не стали и при министре авакове не станут.
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Интересный подход главврача: медики не решили, будут ли обращаться в полицию. А ничего, что тут и обращения не надо? Полиция сама должна открыть дело?
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Так вот куда подевались молодчики билецкого которым каломойский перестал деньги платить)
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Главное, что никто ни в кого мелочью не швырнул.
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Что значит "Впоследствии уже совместно с полицией решим, будут ли медики писать заявление"?? Есть факт уголовно наказуемого деяния - угроза жизни с применением огнестрельного оружия; незаконное владение, ношение и применение (угроза - это тоже применение) огнестрельного нарезного оружия. Там тем браткам по санкциям соответствующих статей срока мало не покажется.
При этом уголовное преступление совершено в отношении должностных лиц во время исполнения ими их профессиональных обязанностей с подозрением в том, что такая угроза прямо повлияла на исход оказания медиками помощи раненому. То есть тут еще и косвенное соучастие в убийстве пришить можно запросто.
А писать или не писать заявление - это при частных разборках потерпевшие вправе принимать такое решение. А должностные лица такого права не имеют, да и не нужно их заявление - УД возбуждается автоматом по фактам и признакам УП в отношении должностных лиц. Фактов и признаков там достаточно. Другой вопрос в том, что братки и местная власть повязаны круговой порукой, как это часто практикуется, тогда да - дело замнут типа "а ниче жи небыло".
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Что за бред.
Это как это мы с полицией решим - писать заявление?
И как полиция? Задержала вооружённых бандитов?
Или обосались? Это тебе не мужику за мелочь хулиганку припаять! Тут и пулю получить можно!
Вывод из новостей аваковских косяков - если тебе не понравилась кассирша - пристрелили её. Больше шансов что тебя вообще искать никто не будет.
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старе.. але актуально і досі

аваковці: - альо.. шо таке?
свідок: - тут б'ються
аваковці: - сильно б'ються?
свідок: - та ні, ногами
аваковці: - ну як поб'ються, тоді приїдемо
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Орли рюкзакова можуть в кулачок насрати. Який міністр, такі і мінти...
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Этот чинуша дебил???? Они думают, будут ли медики писать заявление в полицию???? А угорза оружием это что?????
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как были мусорами так мусорами и остались, ка владельца кафе крутить в Одессе, так пилять герои, а как реальных бандитов крутить так мусора обоссаные! тфю тварье мусарское!
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Братва намекнёт - быстро заявы позабирают если что.
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