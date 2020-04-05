 "Не спасете, будут проблемы", - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных "братков"

"Сюжет, достойный гангстерского фильма, разыгрался сегодня в Черновцах. Медикам "скорой" пришлось везти в больницу мужчину с огнестрельным ранением, причем в карете присутствовали и его "братки". Они не только морально поддерживали товарища, но и приставили дуло пистолета к медикам – мол, не спасете, будут проблемы", - пишет издание "Западный аргумент", передает Цензор.НЕТ.
Медиков "скорой" неизвестные вызвали на улицу Воробкевича к 33-летнему тяжело раненному мужчине. И здесь врачей ждала неприятная неожиданность – вооруженный молодой человек угрожал врачам поквитаться. Для убедительности сел вместе с ними в карету "скорой" и всю дорогу держал их под прицелом.
"Скорую" сопровождал и автомобиль, в котором находились друзья раненого. В таких условиях испуганные медики оказывали помощь пострадавшему. Артериальное давление у мужчины упало почти до "нуля", поэтому шансов спасти его практически не было, но в больницу его таки довезли живым.
Вооруженные друзья выбежали из автомобиля и вместе с медиками бросились в операционную. Однако спасти жизнь мужчины не удалось – он скончался в больнице.
Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.
Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев подтвердил нам этот инцидент. Впрочем от подробностей воздержался: "Он умер уже в больнице. Мы его живого довезли. Во время того, как медики оказывали пострадавшему помощь в медучреждении, присутствовала полиция. Мы пока не обращались в полицию, потому что мне не докладывали обо всех подробностях инцидента. Впоследствии уже совместно с полицией решим, будут ли медики писать заявление".
В полиции подтвердили, что стрельба, в результате которой скончался черновчанин, действительно была. Однако информацию об угрозах медицинским работникам ни подтвердили, ни опровергли, объяснив все тайной следствия.
Напомним, 4 апреля мужчину застрелили на улице в Черновцах. Позже стало известно, что в Черновцах убит Евгений Боршан, известный по кличке Пача. Среди версий - борьба за контрабанду наркотиков и сигарет в ЕС.
зеленский это ответ народа бандитскому государству
идиоты)))
практически убитый по рангу выше генерала милиции был,
с такими мусора вежливы и учтивы
оружия калибром до 22 мм, без ограничений, только так
ОПГ МВД перестанет обворовывать граждан
Про лжеца Геращенко
или рядовой полицейский ими управляет ?
государство Украина прогнило насквозь,
даже бандиты потеряли совесть
Украине и таёжный союз не светит.
При этом уголовное преступление совершено в отношении должностных лиц во время исполнения ими их профессиональных обязанностей с подозрением в том, что такая угроза прямо повлияла на исход оказания медиками помощи раненому. То есть тут еще и косвенное соучастие в убийстве пришить можно запросто.
А писать или не писать заявление - это при частных разборках потерпевшие вправе принимать такое решение. А должностные лица такого права не имеют, да и не нужно их заявление - УД возбуждается автоматом по фактам и признакам УП в отношении должностных лиц. Фактов и признаков там достаточно. Другой вопрос в том, что братки и местная власть повязаны круговой порукой, как это часто практикуется, тогда да - дело замнут типа "а ниче жи небыло".
Это как это мы с полицией решим - писать заявление?
И как полиция? Задержала вооружённых бандитов?
Или обосались? Это тебе не мужику за мелочь хулиганку припаять! Тут и пулю получить можно!
Вывод из новостей аваковских косяков - если тебе не понравилась кассирша - пристрелили её. Больше шансов что тебя вообще искать никто не будет.
аваковці: - альо.. шо таке?
свідок: - тут б'ються
аваковці: - сильно б'ються?
свідок: - та ні, ногами
аваковці: - ну як поб'ються, тоді приїдемо