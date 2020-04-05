 Группы специалистов выехали в регионы для пересмотра перечня больниц для пациентов с коронавирусом, - Минздрав

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера у нас на штабе были рассмотрены вопросы готовности учреждений здравоохранения к COVID-19, особенно заведений первой волны, которых мы утвердили пока 240. На штабе были сформированы 4 группы, в которые входят представители Минздрава, Национальной службы здоровья, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. И с сегодняшнего дня эти группы поехали по областям, чтобы пересмотреть правильность определения учреждений, которые будут оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, а также предоставить практические рекомендации по обустройству учреждений, а также правильности запуска санитарной сортировки", - рассказал Ляшко.
ОН отметил, что посетил Броварскую центральную районную больницу, где введена санитарная сортировка. Он назвал это положительным примером и попросил всех руководителей учреждений здравоохранения взять его на вооружение.
"Неделю назад мы развернули палаточные городки возле инфекционных больниц, но в данном случае в Броварах это развернуто при входе на территорию больницы. Сортируются все с подозрением на COVID-19, отходят в одну сторону, а все остальные, чтобы попасть в определенные отделения больницы, проходят температурный скрининг, дезинфекционную обработку и в дальнейшем движутся по определенным коридорам, чтобы не пересекались потоки больных с температурой, больных с травмами, а также врачи, которые идут в отдельном направлении. Это создает определенные неудобства на первом этапе, когда налаживается работа, но это вынужденные меры, которые позволят предотвратить распространение коронавирусной болезни и предотвратить занесение коронавирусной болезни в учреждения здравоохранения, где еще не находятся больные с подозрением на коронавирусную болезнь", - рассказал Ляшко.
Средневековье, ****.
У будь-якому випадку те, що лише на тій же Волині з 17 заражених 12 - це лікарі, виглядає як якась дикість. Лікарі заразилися також на Львівщині, Черкащині, Франківщині. Щоб було, якби вони завчасно мали б ******* захисні костюми і були відповідним чином проінструктовані? Точно вони не були б подібними до камікадзе. Та і іншим їхнім колегам не довелося б записувати відео із зверненням, а фактично - із криком про допомогу до Зеленського.
Все це у тому числі історія і про захисні костюми, які купив Порошенко, а держава, як з'ясувалося, допомогла з їхньою доставкою в Україну. Чудово, поки що 10 тисяч, вже тут, на місці, буде ще більше.
Але ж чому та сама держава, яка мала місяці зо два запасу часу, не подбала про це? Чому зараз в авральному режимі приватні структури повинні буквально видирати ці захисні засоби у жорсткій конкурентній боротьбі з тими ж росіянами? Всім цим треба було займатись замість піару у нових санжарах, замість пустих обіцянок в роликах і тд.
Те, що фонд Порошенка зміг привести захисні костюми (зупинюсь зараз лише на цьому) показує, що це можна було зробити, і у держави точно для цього були всі можливості. Бо лікарі зараз потребують захисту у першу чергу.
Відповідно, у тому, що медики до сих пір не оснащенні, і, піддаються великому ризику, винна влада, і ніхто інший. Та влада, яка затіяла кадрову чехарду у Кабміні під час пандемії замість мобілізації всіх сил. Ну і тд, список безглуздя, управлінської неадекватності - довжелезний.
Євген Булавка, блог, https://site.ua/yevhen.bulavka/27109-poroshenko-vs-zelenskiy-ta-zahisni-kostyumi/