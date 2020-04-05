 За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в экономическом обзоре недели от НБУ.
Указано, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%.
"Количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться. - Ред.) в дальнейшем практически не менялось", — говорится в сообщении.
По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий. - Ред.), за исключением розничной торговли и финансов.
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
этого гуталинаэтих медиков просто завались... Вон даже в Италию экспортируем
не уверен...
Його чекає вілла на 566 квадратних метрів на узбережжі Середземного моря в Італії.
Маєток має 26 кімнат на першому, другому та підвальному поверхах. Будівля розташована на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео, у регіоні Лаціо, провінція Латина.
Его ждет небедная старость.
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.
как и лошарик.
Зеленых попугаев - на нары!
Це ж працівники кафе не працюють, працівники пром. магазинів не працюють, працівники транспорту не працюють, на підприємствах менше людей працює, тому що нема міського транспорту.