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 Экономика
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Все про:безработица (313) карантин (2360) НБУ (4622)

 За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ

В течение второй недели карантина в Украине количество новых вакансий продолжало снижаться. При этом по сравнению с первой неделей темпы замедлились.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в экономическом обзоре недели от НБУ.

Указано, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%.

"Количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться. - Ред.) в дальнейшем практически не менялось", — говорится в сообщении.

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий. - Ред.), за исключением розничной торговли и финансов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186884
 
 
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Ну все...еще пару недель карантина и безработица в Украине исчезнет полностью...как исчезла проблема с янтарем...с вырубкой леса...коррупцией и контробандой...
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
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Значит и уменьшилась безработица? Браво валоде зеленских За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 7788
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и контробандой.. я плакаль.. За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 9223 але вчитися ніколои не пізно.. нє благадарі За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 654
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Вакансії в медицині мали б показати плюс
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Да у нас этого гуталина этих медиков просто завались... Вон даже в Италию экспортируем За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ - Цензор.НЕТ 5899
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Италия устала опихиваться - кацапы бензовозы с енаралами шлют и нам туда нада?
не уверен...
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Там личная инициатива Авакова.. Разве не заметно как чувак подлизывает итальянцам. а почему? а потому!!!!!!!!!! что!!!!!!!!!

Його чекає вілла на 566 квадратних метрів на узбережжі Середземного моря в Італії.
Маєток має 26 кімнат на першому, другому та підвальному поверхах. Будівля розташована на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео, у регіоні Лаціо, провінція Латина.

Его ждет небедная старость.
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Як ви думаєте у них розуму вистачить не чинити перепони посівній кампанії? А там і голод на горизонті.
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Не понимаю для кого эти вакансии вообще печатают.
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.
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Фінансова криза вже починає грюкати у двері. Слава лідеру слуг одного народу!
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Эй,а где все те уроды,которые были против военного положения при Порошенко?Что блд молчим?Вас сейчас лишили работы,источников дохода,отдыха,образования,засадили в клетку.И тишина. Через неделю все жрательные запасы закончатся,и сил мычать у вас не останется.Главное,не Порошенко
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Им нравится, посмотрим как понравится через месяц. Вряд ли они проникнутся истеричными заявлениями в прессе, что помощь уже идет, тонны продуктов питания нуждающимся.
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в том что главное чтоб не порошенко - виноват только порошенко....докерувався.....ну и на зеленского уже и коронавирус с пандемией спихнуть пытается)
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Воєнний стан - це квазі-дефолт. Для Порошенка інтереси спекулянтів-кредиторів були завжди важливіші за інтереси держави.
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Ну так квартальные черти стараются. Сначала они уничтожили международную поддержку Украины, потом они ограбили бюджет на 50млрд, затем они довели страну до дефолта, теперь вот полностью добили малый и средний бизнес буквально за две недели.
Зеленых попугаев - на нары!
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с расширением зоны коронавируса ряды вакансий неотвратимо редеют
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Якщо в Україні карантин продовжиться більше місяця, то в нас померлих від голоду буде більше ніж померлих від коронавірусу.

Це ж працівники кафе не працюють, працівники пром. магазинів не працюють, працівники транспорту не працюють, на підприємствах менше людей працює, тому що нема міського транспорту.
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