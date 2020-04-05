 За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в экономическом обзоре недели от НБУ.

Указано, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%.

"Количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться. - Ред.) в дальнейшем практически не менялось", — говорится в сообщении.

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий. - Ред.), за исключением розничной торговли и финансов.

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