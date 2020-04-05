 В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара площадью около 25 га, - ГСЧС. ВИДЕО

"По состоянию на 13:30 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух ячеек, а именно: между с.Владимировка и с.Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га... вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га", - говорится в опубликованной на сайте ГСЧС в воскресенье днем информации, передает Цензор.НЕТ.
"Радиационный фон в пределах нормы", - акцентировали в ГСЧС.
К тушению первой ячейки привлечены 124 человек и 28 едениц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Авиация ГСЧС уже осуществила 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 12 сбросов, самолетами АН-32П - 5 сбросов.
К тушению второй ячейки привлечены 14 человек и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 человек и 2 ед. техники.
Ранее в ГСЧС сообщили, что пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон.
так каждый год такая х...я
лес...метал...стой материалы....
но ни Рюкзак ни Баклан ничего не видят...
видно хозяин ЗОНЫ сладко мажет всем
Підстава - опір при затриманні.
пару розстріляних і ніхто вже не буде палити.