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Все про:пожар (3960) Зона отчуждения (126) ГСЧС (2558)

 В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара площадью около 25 га, - ГСЧС. ВИДЕО

По состоянию на 13:30 воскресенья продолжается ликвидация лесного пожара в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС.

"По состоянию на 13:30 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух ячеек, а именно: между с.Владимировка и с.Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га... вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га", - говорится в опубликованной на сайте ГСЧС в воскресенье днем информации, передает Цензор.НЕТ.

"Радиационный фон в пределах нормы", - акцентировали в ГСЧС.

К тушению первой ячейки привлечены 124 человек и 28 едениц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Авиация ГСЧС уже осуществила 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 12 сбросов, самолетами АН-32П - 5 сбросов.

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К тушению второй ячейки привлечены 14 человек и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 человек и 2 ед. техники.

Ранее в ГСЧС сообщили, что пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон.

Источник: https://censor.net.ua/n3186883
 
 
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Зранку в Києві не було чим дихати. Зараз дим розвіявся.
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Цікаво, а у Вишгороді я щось не помітив. В принципі, через нас воно мало якось на Київ йти. Може це в Києві від чогось іншого?
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вырезали лес и подпалили остаток...
так каждый год такая х...я
лес...метал...стой материалы....

но ни Рюкзак ни Баклан ничего не видят...
видно хозяин ЗОНЫ сладко мажет всем
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треба розстрілювати тих -хто зараз палить стерню.
Підстава - опір при затриманні.
пару розстріляних і ніхто вже не буде палити.
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