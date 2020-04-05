 В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара площадью около 25 га, - ГСЧС. ВИДЕО

"По состоянию на 13:30 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух ячеек, а именно: между с.Владимировка и с.Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га... вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га", - говорится в опубликованной на сайте ГСЧС в воскресенье днем информации, передает Цензор.НЕТ.

"Радиационный фон в пределах нормы", - акцентировали в ГСЧС.

К тушению первой ячейки привлечены 124 человек и 28 едениц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Авиация ГСЧС уже осуществила 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 12 сбросов, самолетами АН-32П - 5 сбросов.

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К тушению второй ячейки привлечены 14 человек и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 человек и 2 ед. техники.

Ранее в ГСЧС сообщили, что пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон.