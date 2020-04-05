EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  3798  60
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3745) карантин (2360) COVID-19 (3083) коронавирус (1767)

 Пограничники завернули троих украинцев, которые хотели сбежать от самоизоляции за границу

Сотрудники Государственной пограничной службы за прошедшие сутки, 4 апреля, выявили троих украинцев, которые нарушили режим самоизоляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.

На граждан Украины, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным согласиям нарушили правила обязательной самоизоляции, составлены административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни. ВИДЕО

Также отмечается, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины.

"Пограничный и безопасный контроль, температурный скрининг, опрос в отношении самочувствия, сбор подписанных согласий на самоизоляцию путешествующих - это далеко не все мероприятия, которые сейчас проводит Государственная пограничная служба вместе со взаимодействующими органами", - отмечают в ГПСУ.

Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186880
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно, нефиг ехать за границу, пусть здесь заражают!!!!! Самим коронавирус нужен!!!
 показать весь комментарий
 
Зачем заварачивать? Я б ещё подсрачник выписал на дорожку
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це все результат вашої перемоги. Тепер їжте і не обляпайтеся.
 показать весь комментарий
 
 
Ти обрала зевладу, а тепер робиш вигляд, що тобі не подобаються наслідки. Це не звичайна брехня, а порушення твоєї психіки.
 показать весь комментарий
 
 
та не чипай ЦЕ, бо піде соплі пускати у відділ скарг
 показать весь комментарий
 
 
Так заколебал. Под каждым моим постом скиглить! Больной - 100%.
 показать весь комментарий
 
Чим тобі не подобається тепер твій вибір? Сама обрала, тепер їж це.
 показать весь комментарий
 
це як раз результат 30 літньої ігнорації законів, на якій виросло 2 покоління. саме вони і пруться на кордон, саме вони і обрали собі подібних, і саме вони при владі.
 показать весь комментарий
 
Не зовсім так, бо історія ігнору законів значно довше. Також вибір був результату відсутності мозку 73 та застосування до них технології Сватів.
 показать весь комментарий
 
Правильно, нефиг ехать за границу, пусть здесь заражают!!!!! Самим коронавирус нужен!!!
 показать весь комментарий
 
 
Паспорт забирайте і відпускайте, нехай 🖐️
 показать весь комментарий
 
 
Зачем заварачивать? Я б ещё подсрачник выписал на дорожку
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, ребята уже узники совести. Прорывайтесь ребята в Белорусов! Это один из оставшихся островков свободы в Мире!
 показать весь комментарий
 
 
харчей еще бы им на дорогу отсыпали и ступайте с миром в куда хотите,
тока шо б отсюда....
 показать весь комментарий
 
 
В принципе это правильно. Приказ господина АВаков - все должны ходить в намордниках, а эти сбежать хотели.... Нехорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Но есть и плюсы,послушным на ошейник медаль повесят.
 показать весь комментарий
 
 
Поки не дали. Обіцяють, що виплатять. При цьому в маркетах ціни значно збільшилися, тому ця тисяча на один зелін зуб.
 показать весь комментарий
 
 
На чому ще наживуться,як не на їжі.Кому війна та карантин,а кому самий навар.
 показать весь комментарий
 
 
И жёлтые штаны! Но не всем а некоторым особо прытким.
 показать весь комментарий
 
Согласен. Обыкновенный фашизм... Господи! Никогда не думал что доживу до такого!
 показать весь комментарий
 
 
Новый мировой порядок.Нужно привыкать,как раньше уже не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Це те, що обрали 73 відсотка. Тепер їм нема чого жаліти.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо тут разводить демагогию. Эта пандемия шизофрении охватила весь Мир и Петя, будь он привласти, делал бы тоже самое.
 показать весь комментарий
 
 
Не весь світ це робить. Всі роблять по різному в кожен відповідає за свої дії. В даному випадку відповідає зевлада, тому не треба переводити стрілки.
 показать весь комментарий
 
 
Як би то тільки тут таке було,то по всьому світу пішла жара.
 показать весь комментарий
 
Ну я в загальному маю на увазі,а не тільки наше квартальне шоу
 показать весь комментарий
 
Так я і кажу, що у Світі багато прикладів, які говорять про кращу організацію карантину. У нас саме квартальне шоу з усіма ознаками зебілізму.
 показать весь комментарий
 
 
Знаєте,я вже на наших не звертаю уваги,бо це і не смішно,і не розумно,і ні як.Просто нудне шоу квартального віслючка з Бєніним пальцем в одному місті.
 показать весь комментарий
 
 
Це правильно лише з одного боку, бо після цієї кризи 73 відсотка знову побіжить обирати чергового віслюка, а потім як одна італійка, яка агітувала за нього, буде невдоволена його діями.
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь більше виборів,до яких ми звикли,вже не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так і планували СН, але їм це не втримати. Вибори будуть, але після кризи та крові.
 показать весь комментарий
 
 
Подивимось ще скільки нас залишиться після того всього
 показать весь комментарий
 
 
Врачи в намордниках ходят,однако заражаются на раз два.
 показать весь комментарий
 
Где-то ехидно захихикал Михо Карлсон.
 показать весь комментарий
 
 
вот шо значит неистребимое стремление к свободе, даже внешние границы не способны его остановить
 показать весь комментарий
 
 
Видать им не понравилась страна, где закончилась эпоха зубожиння, назад к проклятым капиталистам прорывались.
 показать весь комментарий
 
 
Томасом окурить благо было,помыть и на лесоповал🤣
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, да. У нас есть Томос и совершенно не ясно почему у нас мегакоронавирус! К нам он вообще не должен приставать. Я себезаказал копию Томоса в масштабе один к десяти и регулярно целую его и даю детям поцеловать! И творятся чудеса! Все соседи уже умерли очевидно что от коронАвируса а мы все живи и здоровы.
 показать весь комментарий
 
 
То есть по стране они шлялись беспрепятственно куда угодно.. А вот только на границе тормознули.. Вопрос: а зачем? Ну пускай бы себе валили в эту венгрию...
 показать весь комментарий
 
 
Ишь чего! Так все убегут а кто будет намордники носить? Аваков на пару с Зеленский?
 показать весь комментарий
 
 
Тех, шо рвались через пункты пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" в кацапию, хай едут, не мешайте им, оштрафуйте и вывезите и хай идут к своим братишкам, назад не вмускайте как миниму до завершения карантина.
 показать весь комментарий
 
 
Выявили - и где они сейчас? Я почему то больше, чем уверен, что не под стражей в одельных карцерах.
 показать весь комментарий
 
Если в отдельных карцерах,то можно и без намордников...
 показать весь комментарий
 
Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро".
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползут трое коварных нарушителей Государственной границы - подлые беглецы от режима карантина. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно толкает сапогом в бок Индуса и даёт чёткую команду:
- Индус! Фас! Взять. Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
- Обломись, я лучше гавкну.
 показать весь комментарий
 
 
Ломбарды начнут принимать крутое барахло по низким ценам.Во времена настанут.А если профукают посевную,то будет весело осенью....
 показать весь комментарий
 
 
Не верные действия, пусть оплатят стоимость своей эвакуации в Украину (сумму всех затрат на рейс / количества пассажиров) + штраф за нарушение обсервации и могут ***..ть на все четыре стороны!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх