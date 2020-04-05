 Пограничники завернули троих украинцев, которые хотели сбежать от самоизоляции за границу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.
На граждан Украины, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным согласиям нарушили правила обязательной самоизоляции, составлены административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).
О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Дальнейшую судьбу граждан решит суд.
Также отмечается, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины.
"Пограничный и безопасный контроль, температурный скрининг, опрос в отношении самочувствия, сбор подписанных согласий на самоизоляцию путешествующих - это далеко не все мероприятия, которые сейчас проводит Государственная пограничная служба вместе со взаимодействующими органами", - отмечают в ГПСУ.
Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен.
тока шо б отсюда....
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползут трое коварных нарушителей Государственной границы - подлые беглецы от режима карантина. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно толкает сапогом в бок Индуса и даёт чёткую команду:
- Индус! Фас! Взять. Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
- Обломись, я лучше гавкну.