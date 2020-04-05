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 Политика Украины
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Все про:ГБР (1072) Соколов Александр (2)

 ГБР активизирует работу по противодействию служебным преступлениям, совершенным налоговиками и таможенниками, - Соколов

Государственное бюро расследований фиксирует системные нарушения во внесении должностными лицами недостоверных сведений в информационные системы как ГФС, так и ГНС по всей территории Украины. Такие противоправные действия приводят к недопоступлению платежей в бюджет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований, передает "Цензор.НЕТ".

ГБР также активно выявляет факты получения неправомерной выгоды таможенниками и налоговиками за искусственное занижение соответствующих бюджетных платежей. Кроме этого, до сих пор актуальна проблема наличия коррупционной вертикали в этих органах, когда подчиненные получают взятки и передают их своим руководителям.

"Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора активизирует работу по выявлению налоговиков и таможенников, которые способствуют уклонению от уплаты таможенных платежей и минимизации налоговых обязательств", - отметил руководитель ГБР Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований законов и было вполне обосновано, - Соколов

Источник: https://censor.net.ua/n3186878
 
   
 Топ комментарии
 
Перевожу. ГБР начинает "обилечивать" налоговую и таможню, не все же СБУ этим заниматься, ГБР тоже хочет кушать.
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6 лет одно и тоже, один треп, сколько денег на ветер.Молчали бы уже.
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Бджоли проти меду, тобто зелені б'ються із зеленими.
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Все так, як ти голосував. Танцюй, виборець Зе.
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прикольно , а сообщить об этом на всю страну это для внезапности
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На цій гілці повинні будуть відмітитися сєктанти від Саакашвілі.
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Займитесь ещё держпрацей,там все коррупционеры,порохобот-андроповец ревка наверное по сей день получает долю со своих схем крышевания неплательщков есв.
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Перевожу. ГБР начинает "обилечивать" налоговую и таможню, не все же СБУ этим заниматься, ГБР тоже хочет кушать.
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тобто?, вони були в темі, а тепер і в долі?
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Там некому фиксировать. К тому же в ДБР увольняют всех следователей,которых набрали для расследований по майдану.Остаются только дебилы и ручные.Последние тоже дебилы по знаниям.И да,в ДБР надо еще ввести проверку у психиатра.
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откровенно. когда правил яник и порох а это 9 лет, всегда возникал вопрос. когда же вы суки нажретесь. последние полгода ловлю себя на мысли что имею огромное желанием, чтоб ныниние подохли всем шоблом в один день. и пишу это , чесно. без прикола. слава Богу нет статьи за пожелания
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Ви перше візьміть на гарячому а тоді оголошуйте.А то -раз два три чотири пять я іду тебе шукать.Це не протидія а заклик притаїтись перечекати і далі спільно пиляти бюджет.
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6 лет одно и тоже, один треп, сколько денег на ветер.Молчали бы уже.
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Бджоли проти меду, тобто зелені б'ються із зеленими.
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Н да...Поки не посадять трупанчуковців,офшорних свинарчуків та не перестріляють нарікових бандюків(бо бандитами їх назвати-образити людей!),толку у нас не буде....Ага,і беню до кучі,в Америку його.
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там схемі настільки випрацювані та відшліфовані, що ДБР нічого там не знайде, бо не знає , де шукати..
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и шр, они таким образом начинают боротьбу с бандитскими формированиями?
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Доверие к власти нет, все кто у власти - жулики и взяточники.
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А что, кого-то уже отстранили на время расследования?
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ГЕО ЛЕРОС.«Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время.»Практически все ТВ каналы проигнорировали самый масштабный коррупционный скандал.
Ничего не произошло, просто организованная коррупция главного офиса страны.
Вчера Yanina Sokolova уволили за то, что я прокомментировал скандал в эфире ее авторской программы, а сегодня мне передали информацию, что на всех региональных канал разнарядка жесткой цензуры, чтоб никто не узнал про скандал с пленками Ермака.
Так выглядит коррупционный консенсус!
Такое было при Януковиче, тем тоже управляли из Кремля.Уважаемые журналисты, сегодня молчанием прессы цементируют режим, потом не удивляйтесь, что будет как «запоребриком».
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