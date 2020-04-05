 ГБР активизирует работу по противодействию служебным преступлениям, совершенным налоговиками и таможенниками, - Соколов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований, передает "Цензор.НЕТ".
ГБР также активно выявляет факты получения неправомерной выгоды таможенниками и налоговиками за искусственное занижение соответствующих бюджетных платежей. Кроме этого, до сих пор актуальна проблема наличия коррупционной вертикали в этих органах, когда подчиненные получают взятки и передают их своим руководителям.
"Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора активизирует работу по выявлению налоговиков и таможенников, которые способствуют уклонению от уплаты таможенных платежей и минимизации налоговых обязательств", - отметил руководитель ГБР Соколов.
Ничего не произошло, просто организованная коррупция главного офиса страны.
Вчера Yanina Sokolova уволили за то, что я прокомментировал скандал в эфире ее авторской программы, а сегодня мне передали информацию, что на всех региональных канал разнарядка жесткой цензуры, чтоб никто не узнал про скандал с пленками Ермака.
Так выглядит коррупционный консенсус!
Такое было при Януковиче, тем тоже управляли из Кремля.Уважаемые журналисты, сегодня молчанием прессы цементируют режим, потом не удивляйтесь, что будет как «запоребриком».