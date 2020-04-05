 ГБР активизирует работу по противодействию служебным преступлениям, совершенным налоговиками и таможенниками, - Соколов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований, передает "Цензор.НЕТ".

ГБР также активно выявляет факты получения неправомерной выгоды таможенниками и налоговиками за искусственное занижение соответствующих бюджетных платежей. Кроме этого, до сих пор актуальна проблема наличия коррупционной вертикали в этих органах, когда подчиненные получают взятки и передают их своим руководителям.

"Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора активизирует работу по выявлению налоговиков и таможенников, которые способствуют уклонению от уплаты таможенных платежей и минимизации налоговых обязательств", - отметил руководитель ГБР Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований законов и было вполне обосновано, - Соколов