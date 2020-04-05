 Оккупанты заявляют о 25 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из них завозные, четыре случая – местные, из двух семейных очагов.

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По данным оккупантов, по состоянию на утро 5 апреля в Севастополе зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом.