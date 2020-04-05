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 Оккупанты заявляют о 25 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе

В оккупированном Крыму по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил марионетка Кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из них завозные, четыре случая – местные, из двух семейных очагов.

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По данным оккупантов, по состоянию на утро 5 апреля в Севастополе зафиксированы 5 случаев заражения коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3186877
 
 
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Да хоть камни с неба-- хорошего туристического отдыха Оккупанты заявляют о 25 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе - Цензор.НЕТ 880
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Да хоть камни с неба-- хорошего туристического отдыха
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Ихние 25 случаев нужно умножить на 20 как минимум.
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Оце дуже цікаво "...четыре случая - местные, из двух семейных очагов."
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что кушать будете если турист. сезон не состоится , х* ло своим регионам бабла не дает.
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Там разберутся с 650 накопленными миллиардами. Надо Украине как то пару лярдов выклянчить, чтобы чутка процент, по предыдущему долгу отдать.
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...овощами получишь, козломордое, т.е. - хрен тебе по всей морде
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Значит нолик можно приписывать смело. Ватная арифметика-она такая.
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Люстрация путина будет зрелищем не для слабонервных.
Сам Саддам позавидует.
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Можем выразить озабоченносить и пожелать крепкого здоровья и хорошего настроения.
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це вже камні з неба чи ще ні? бажаю проукраїнцям уберегтися.
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"Оккупанты заявляют о 25 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе" - эти 25 случаев к украинским плюсуют, к РФ, или Крым сам по себе?
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