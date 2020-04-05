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 Количество больных коронавирусом в Кировоградской области возросло до 37 случаев, - ОГА

В Кировоградской области увеличилось количество больных коронавирусом - зарегистрированы 37 случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.

"Специалисты лабораторного центра получили очередные результаты ПЦР-тестирования контактных лиц по ранее выявленным случаям. 32 больных зафиксировано в Кропивницком, среди которых 29 - жители города, а 3 - жители региона, которые на момент инфицирования находились в областном центре и сейчас продолжают здесь лечение. 2 случая - в Кропивницком районе. 3 случая - в Долинском районе", - отметил Балонь.

Как сообщил председатель ОГА, 20 больных госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии с соматическими симптомами. У 17 человек заболевания протекает в легкой форме, они лечатся дома с обязательством соблюдать условия самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 новых случаев Covid-19 выявлены в Запорожской области, всего их уже 40, - областной лабораторный центр

Источник: https://censor.net.ua/n3186876
 
 
 Топ комментарии
 
А в Харкові з 1,5 млн. мешканців короновірус взагали зник, ну не можуть його виявити ні в кого, як не намагаються.
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У него были такие грязные руки, что даже коронавирус брезговал на них селиться...
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Чому я впевнений, що нам брешуть у найкращих традиціях часів Чорнобиля? Подивіться на статистику будь-якої країни світу по Сovid-19. Якщо вже є більше 1000 інфікованих, то приріст не може складати всього 153 нових випадки за добу. Навіть брехливий Китай так не робив. (с)
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Чому я впевнений, що нам брешуть у найкращих традиціях часів Чорнобиля? Подивіться на статистику будь-якої країни світу по Сovid-19. Якщо вже є більше 1000 інфікованих, то приріст не може складати всього 153 нових випадки за добу. Навіть брехливий Китай так не робив. (с)
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А в Харкові з 1,5 млн. мешканців короновірус взагали зник, ну не можуть його виявити ні в кого, як не намагаються.
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Всіх мешканців "протестували", вже у котів та собак навіть кров беруть немає коронавірусу і все.
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Все страницы Цензора про Коронотуфту. Количество больных коронавирусом в Кировоградской области возросло до 37 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 5473
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Вчера смотрел БелСАТ,бацька Лукаш давал копоти идиотам от Коронвируса... Количество больных коронавирусом в Кировоградской области возросло до 37 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 2249
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Желаю тебе таким обыкновенным орви заболеть, долбо*б
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Желаю тебе вдвойне,что ты хмырь пожелал мне Количество больных коронавирусом в Кировоградской области возросло до 37 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 9650
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У него были такие грязные руки, что даже коронавирус брезговал на них селиться...
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Поражает людей со слабым иммунитетом,средний возраст подохших в Италии 79 лет...
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Ну вот и выдал правду- 17 человек зараженных вирусом не умрут. Всеумрут отменяется.
И то чиновник сам рисует статистику, чтобы потом рассказывать как доблестно воевал и медальку ждать.
Странно что пока ни одного полицейского не заразили, и тройной оклад не смогут требовать, как медики.
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Дезинтирийная палочка есть каждого человека но редко кто болеет. Так и кроновирус считают. Заболел не заболел но обнаружили.
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