EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
  1955  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (2360) Запорожская область (760) COVID-19 (3083) коронавирус (1767)

 9 новых случаев Covid-19 выявлены в Запорожской области, всего их уже 40, - областной лабораторный центр

В Запорожской области зарегистрированы 40 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у девяти человек, в том числе и у ребенка.

Об этом сообщает лабораторный центр Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 05.04.2020 в области зарегистрированы 40 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (9 - за последние сутки) - г. Запорожье - 12, г. Бердянск - 1, г. Мелитополь - 17, Мелитопольский р-н -8, Запорожский р-н - 2", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса. 4 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, - ОГА

По информации Мелитопольского городского совета, за прошедшие сутки (4 апреля) в городе Мелитополе подтверждены 3 новых случая коронавирусной инфекции, из них 1 у ребенка 12 лет. Все больные контактировали с ранее выявленным больными COVID-19. Двое пациентов находятся дома под наблюдением своего семейного врача и получают необходимое лечение амбулаторно. Один пациент получает медицинскую помощь в инфекционном стационаре. Состояние пациентов врачи оценивают как легкой и средней тяжести.

Большинство заболевших по области или недавно прибыли из-за границы - 12 человек (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с больным коронавирусом - 20 человек. Источник инфекции у восьми больных не установлен.

Продолжается лечение 34 больных, из которых 18 - в стационарах, 16 - на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей. Выздоровели шестеро человек.

Продолжаются лабораторные исследования трех случаев.

Выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 6 больных (г.Запорожье - 4, Мелитополь - 1, Мелитопольский р-н - 1).

Источник: https://censor.net.ua/n3186875
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
доктор Tiffany Osborn работает в госпитале, домой не заходит, спит на бекярде в вагончике, что бы не подвергать семью риску заражения
 показать весь комментарий
 
Зате ж турьістьі шлялись по закордонам.
 показать весь комментарий
 
 
а хасидам надо было в Умань, кровь из носу...
 показать весь комментарий
 
Эх, принять бы решение и закрыть границы на месяц раньше. В феврале, например.

Выглядели бы глупо, но очень сильно помогло бы.
Но, наверно, это невозможно с нашим буйным и всегда недовольным народом. Майдан бы устроили.
 показать весь комментарий
 
Якщо це правда і в Китаї все пішло від одного нульового пациента, то перекриття кордонів не допоможе. Все одно їх колись треба буде відкрити. Тобто хворіти будуть. Раніше чи піздніше.
Проблема в тому, що медицина може витримати певну кількість хворих одночасно. І для того, щоб кількість хворих була меньше критичної потрібні обмежувальні заходи. Все одно вони будуть потрібні.
 показать весь комментарий
 
И тут статистика- 16 зараженных не собираются умирать. Всеумрут отменяется.Странно что пока ни одного полицейского не заразили, и тройной оклад не смогут требовать, как медики.
 показать весь комментарий
 
 
Доктор Каморовский сказал 90% которых посетил вирус переживут его очень легко. Посмотрим через 10 дней кто прав. А кого наказать надо за непрофисионализм.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх