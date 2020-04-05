 Тысячи больных аутоиммунными заболеваниями столкнулись с дефицитом лекарств. Уже обеспечена поставка 3 тысяч упаковок Плаквенила, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Получаю много запросов от людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями - красной волчанкой, ревматоидным артритом, склеродермией, аутоиммунными заболеваниями соединительных тканей, по поводу прекращения поставок препаратов Плаквенил и Иммард. От своевременных поставок этих препаратов зависит жизнь, без преувеличения, многих тысяч больных", - рассказал он.

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"Говорил с министром здравоохранения Максимом Степановым. Уже обеспечена поставка 3 тысяч упаковок Плаквенила, они не поступят в продажу и они пока находятся на складе, подана заявка в компанию Sanofi на еще большее количество препарата. Частные компании не могут завезти такие препараты, потому что нет регулярного сообщения. Вероятно, выпуск заменителей могли бы наладить наши фармацевтические фабрики, но хотелось бы понять, как реализовать это на практике в ближайшее время. Очевидно, такие препараты следует иметь возможность производить в своей стране. К сожалению, единой системы учета больных аутоимммунными заболеваниями в Украине нет - вернее, она была, но ее ликвидировали, потому и планирование в этой сфере на данный момент невозможно, как я понял. И система учета и определения потребностей сейчас будет создаваться заново. Точных данных нет, но по оценкам, только красной волчанкой страдает более 8 тысяч украинцев, а ведь есть немало других распространенных аутоиммунных заболеваний, по которым тоже люди длительное время принимали Плаквенил и Иммард", - детализировал журналист.

"Сегодня Степанов проводит консультации с экспертами, и ожидается, что в ближайшее время министр сделает официальное заявление о том, как налаживается учет, чтобы Плаквенил был направлен централизованно именно тем, кто в нем нуждается и принимает длительное время по рецепту врача и согласно истории болезни. Все детали и всю информацию по вопросу сообщит сам министр. Проверка данных необходима, потому что дефицит Плаквенила и Иммарда на рынке связан с паникой - люди раскупили его на всякий случай, если они заболеют коронавирусом и получат осложнения - хотя у большинства больных коронавирус не требует применения Плаквенила", - резюмировал Бутусов.