 В Северодонецкой мэрии снова провели нелегитимную сессию горсовета, - секретарь теризбиркома Варава

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом в Фейсбук сообщила секретарь территориальной избирательной комиссии Инна Варава.

По ее словам, депутаты, которых северодончане отправили в отставку по народной инициативе, собрались на очередное сборище, которое назвали "внеочередной 79-й сессией".

"Довожу до вас, что это не сессия, а какое-то заседание отозванных депутатов, и все решения, которые будут приняты, будут незаконными. Эти депутаты умышленно издеваются над людьми своим бездействием. Северодончане единогласно поддержали предложение об отзыве всех депутатов от Оппозиционного блока по народной инициативе. 18 депутатов - вершат судьбу Северодонецка! Им законы не писаны! 172 вопроса...приняты за закрытой дверью. Печально!", - написала она.

20 депутатов, решение об отзыве которых вступило в силу, получили карточки для голосования и тайком рассмотрели 172 вопроса "в своих корыстных целях", - пишет сайт "Правда". - Кучка лжедепутатов решила украсть недоукраденное – все, что еще оставалось в городской казне. И оттяпать землю – прихватизировать все, что не успели за последние 4 года своего "правления".

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