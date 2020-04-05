 С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"На Донецком направлении, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Каменка. Также вооруженные формирования Российской Федерации использовали миномет 120-го калибра во время обстрела наших позиций неподалеку Гнутово. На Луганском направлении, противник выпустил 2 мины 82-го калибра по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутир Вильный", - говорится в сообщении.

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Подразделения Объединенных сил предоставили жесткий ответ на провокации противника из имеющихся огневых средств.

По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

"Стоит также отметить, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ведомстве.