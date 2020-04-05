 Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В частности, глава города обнародовал карту заболевания в столице.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский +1
- Дарницкий +7
- Деснянский +3
- Днепровский +2
- Оболонский +2
- Печерский +3
- Подольский +4
- Святошинский +2
- Соломенский +3
- Шевченковский +4
Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.
У меня только один вопрос - ты дебил и отвечаешь не про то из-за своего дебилизма
или тебе ответить нечего ?
Г+Г рулит.
" Было весело. Спасибо Презеденту Украины...", - сказал Парубий.
"Это только начало", - отреагировал на слова спикера Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/v3127754
Ты об этом не думал?