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 Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе. При этом больше всего больных сейчас в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В частности, глава города обнародовал карту заболевания в столице.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Голосеевский +1
  • Дарницкий +7
  • Деснянский +3
  • Днепровский +2
  • Оболонский +2
  • Печерский +3
  • Подольский +4
  • Святошинский +2
  • Соломенский +3
  • Шевченковский +4

Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.

Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе 01
Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе 02
Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе 03

Источник: https://censor.net.ua/n3186868
 
 
 Топ комментарии
 
это статистика распространения нормальных поликлиник, в которых богатые и знаменитые могут сделать себе тесты
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кто ты тупорылое убогое такое что бы вопросы задавать и тебе Люди отвечали?
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и кого ты жаждешь видеть на его месте ?
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Прям таки свет клином сошёлся! Выборы и достойный человек. а не договорняк в Вене в 2014 когда страну делили Фирташ, Лёвочкин, Порошенко, Кличко.
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ты тупой и именно поэтому отвечаешь не на мой вопрос, а про другое ?
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кто ты тупорылое убогое такое что бы вопросы задавать и тебе Люди отвечали?
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кем бы я ни был, но ты мне отвечаешь.

У меня только один вопрос - ты дебил и отвечаешь не про то из-за своего дебилизма

или тебе ответить нечего ?
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Выборы? Во время эпидемии? Ну-ну, зе-тыпил...
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Ну известно кого хотят видеть зебилоиды.
Г+Г рулит.
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это статистика распространения нормальных поликлиник, в которых богатые и знаменитые могут сделать себе тесты
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КМДА опубликовало , это все-равно что Парубий произнес коронавирус...
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в первый день работы Зеленского :

" Было весело. Спасибо Презеденту Украины...", - сказал Парубий.

"Это только начало", - отреагировал на слова спикера Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3127754
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помню. смотрел. жизнь становится всё веселее и веселее...
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И сколько стоило бюджету Киева эта карта . Пользуясь паникой , каждый чиновник грабит народные деньги. не боясь быть пойманным .
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Печерск это центр, там живут более обеспеченные люди, которые могут себе позволить пройти тест, хотя население печерска намного меньше того же дарницкого района. Такая статистика ниочем.
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Ну ващето еще на Печерске живут люди, которые могут позволить себе чаще ездить за границу.

Ты об этом не думал?
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а как это противоречит тому, что на Печерске живут обеспеченные люди, которые могут позволить себе пройти тест?
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Хочу,щоб Зеленський став ще б мером Києва!!
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Бедные мои Позняки.... Всё сижу дома, то вчера из Сильпо пару ходок сделал.
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