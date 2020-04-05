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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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 Следующая неделя будет очень сложной: смертей будет много, - Трамп о коронавирусе

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил американскую общественность о следующей "сложной неделе", которая принесет много смертей из-за коронавируса в стране.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга в субботу в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это, очевидно, будет самая сложная неделя. К сожалению, смертей будет много", - отметил американский президент.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что летальных случаев было бы больше, если бы не шаги, введенные федеральным правительством для смягчения последствий пандемии.

"По моему указанию, дополнительные 1000 военнослужащих будут развернуты в Нью-Йорк Сити, чтобы оказать помощь там, где ее больше всего нуждаются", - заявил президент.

Он подчеркнул, что этот мегаполис сейчас является самым "горячим" местом из всех горячих точек.

В то же время глава Белого дома уточнил, что речь идет, главным образом, военно-медицинском персонале.

Президент также отметил, что заявленное им количество военных может быть увеличено. Кроме того, дополнительные военные могут быть направлены в другие очаги заболевания в стране, хотя сейчас таких планов нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3186867
 
 
 Топ комментарии
 
Еще один дегенерат, друг Хуйла, вылез. Такое впечатление, что он этим хвастает.
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Тобі тільки в нашому пенсійному фонді працювати.
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Спокійно, Донні!
Росія вам допоможе...
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Еще один дегенерат, друг *****, вылез. Такое впечатление, что он этим хвастает.
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Рейтинг Буша младшего был самый высокий после вторжения в Ирак и 11 сентября. Когда американцам страшно они начинают усиленно любить власть.
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у нас же всё наоборот, только власть никогда не любили
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А у хахлов навпаки. Хахли ******* чужу власть. Кацапську.
От ті вміють хахлами управляти, а хахли їх за це *******.
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У соеых каждый второй планеты -ахент крямля и дгуг хыйла.
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кто-кто,а Донни всегда умел успокоить народ американский..
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рыжий рыжий конопатый убил дедушку лопатой
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Тобі тільки в нашому пенсійному фонді працювати.
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ПУТИН ПРИСЛАЛ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ И ТЕПЕРЬ ВИРУС ПОБЕЖДЕН, ТАК ЧТО ЕСТЬ ПОВОД СНЯТЬ САНКЦИИ
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знаем, по цифрам видно...
а неделя после етой?
у людей тока один вопрос - когда етот шабаш закончится?
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После того,как они всех "вакцинируют".Поинтересуйтесь планами Билла Гейтса.
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тока на вакцину и надежда иначе ето сидение по норам не имеет смысла.
"когда всех вакцинируют" не сильно вдохновляет.
хотелось бы знать когда все же всех вакцинируют.
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кацапские сказки про мировую закулису не интересуют...
во всем всегда виноваты буржуины - сказка не новая и уже успела всем поднаочертеть.
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Поражает "оптимизм " американского президента ,которым он заряжает
своих соотечественников ! Психолог из него такой же ,как и президент
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Трамп на фоне украинского минздрава вообще одуванчик.

Наш министр здравоохраненияна букву Е. сказал -кто старше 65,тот труп, не выеживаться,одевать белые тапки и в мешке ползти в крематорий.
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проблема пиндосов - люди с излишним весом .они в основном помирают
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Это что,размышления член-корреспондента академии наук кацапляндии?🙂
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Слово "potential", в широкому розумінні, відсуває перспективу вакцини на півроку-рік. А в реальності набагато більше. Бо якщо вона буле ефективною, її ще треба зробити в кількості десятків, сотень мільйонів доз. Варто нагадати, що пандемія триває всього 3 місяці. Вжито заходів надзвичайного, планетарного масштабу. А при цьому півтора мільйона хворих. Від чверті до половини яких потрапляють в реанімацію. Половина з тих, що потрапили - не виживають. Смертей - неймовірна кількість.
Що буде через півроку, рік?
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Потрібно дать , атомний залп , з атомних атомоходів , по короновірусу !😈
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сперва озверительно обосрался, а потом как всегда - запрыгнул на белого песца, ой, коня и выставил себя героем.
да ему столько исков влупят......
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прям какаято полоса президентов-идиотов.
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Если по всему миру дела с вирусом пойдут очень плохо , ТО ТОГДА ВЕЗДЕ ВО ДВОРАХ НАДО БУДЕТ ЖЕЧЬ КОСТРЫ И БЫТЬ ОКОЛО НИХ. Святой Огонь костров восполнит огонь в наших глазах(5-й вид огня).Надо будет попробовать.Мы задавим этот вирус!
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В пригороде. Баку(Баха) есть Святое место(охраняется) ЯнЭрДаг(Горящего Мужа Гора),где с глубины 11км(так утверждают) издревле выходит очень красный Огонь, сильно жгущий на расстоянии.Сейчас закрыли на карантин,но надо будет открыть и по всем странам разнести его.(Есть мой клип в Ю.) Ян Эр=Янах=ЯнАга(Гори Господин,Св.Николай********-Горящий Древний)-Один из Св.огней.Они помогут нам всем!
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Из цикла "творчество душевнобольных"

Следующая неделя будет очень сложной: смертей будет много, - Трамп о коронавирусе - Цензор.НЕТ 8572

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Как всё складно получается и всё как было в сюжет кремлёвского Фюрера,взрывы многоэтажек потом популярность и .....
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может он и прав. "лучше горькая правда, чем сладкая ложь".
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но мои глаза говорят что скорее солнце вращается вокруг земли.
хотя, может он и прав, этот ваш... Коперник.
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Ну і дурне воно. Замість того щоб заспокоїти людей як це робить бацька Лука розганяє страхи та паніку. Чому в такі важкі часи у владі засіли ідіоти та аферисти ?
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Кожен день в світі помирають сотні тисяч людей з різних причин. Мені здається що це якась світова змова. Бо не такий страшний чорт як його малюють. В 1918-20 роках від "іспанки" померло більше 100 міліонів людей але кінця людства не стало. І це було після страшної першої світової війни. А тепер в даний час світові лідери показують безпорадність та панікерство або як Ху№ло пофігізм.
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Дегенерат, не надо было две недели назат в Твитере писать, что короновирус херня и является простой простудой, дэбил - учится наверное у другана *****, скоро сделают госканал ТВ США откудава он сможет ванговать хоть по десять раз в день
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