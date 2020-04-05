 Следующая неделя будет очень сложной: смертей будет много, - Трамп о коронавирусе

Об этом он сказал во время пресс-брифинга в субботу в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это, очевидно, будет самая сложная неделя. К сожалению, смертей будет много", - отметил американский президент.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что летальных случаев было бы больше, если бы не шаги, введенные федеральным правительством для смягчения последствий пандемии.

"По моему указанию, дополнительные 1000 военнослужащих будут развернуты в Нью-Йорк Сити, чтобы оказать помощь там, где ее больше всего нуждаются", - заявил президент.

Он подчеркнул, что этот мегаполис сейчас является самым "горячим" местом из всех горячих точек.

В то же время глава Белого дома уточнил, что речь идет, главным образом, военно-медицинском персонале.

Президент также отметил, что заявленное им количество военных может быть увеличено. Кроме того, дополнительные военные могут быть направлены в другие очаги заболевания в стране, хотя сейчас таких планов нет.