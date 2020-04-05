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 Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта. ВИДЕО

Если ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 ухудшится, в Киеве могут запретить движение даже частных машин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Zik.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила, и можем остановить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта", - сказал Виталии Кличко.

Мэр столицы также отметил, что власти должны просчитывать худшие сценарии развития ситуации, как это сейчас происходит в США, Италии и Испании и не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами или муниципалитетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Напомним, он также заявил, что по протоколу Всемирной организации здравоохранения, который получила украинская власть, для умерших от коронавируса предусмотрена кремация, а не захоронение. Позже в Минздраве эти слова опровергли

Источник: https://censor.net.ua/n3186866
 
 
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Доброго Вам ранку !
Будьте здорові !

Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 562

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Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 3317 А на велосипеде можна? А то как главзебил будет до работы добираться?
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Якщо зловлять, то кажи що їдеш в ломбард. І всьо!
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Як могли кияни вибрати мером цього дол..ба?Чи немає роозумнмх,освічених людей.? А тепер
пожинаємо,що маємо. Представник бандитського угруповання. він може лише забороняти. Розуму на інше в нього й бути не може.Потрібно заборонити взагалі жити,Стріляти на ураження у всіх хто вийшов на вулицю А вони тим часом будуть тихцем прокручувати свої оборудки та наживатия на карантині!!!
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Якщо Зекоманда не угробить Україну за цей рік,то карантин допоможе.
Але як би їм це боком не вилізло. В Ростові їх навряд чи чекають,західні кордони закриті- куди тікати будете панове???
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ви про себе нудіть,про те,як 28 років будували "модернову" країну
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Ето уже полный идиотизм. Людям что пешком передвигаться или в автобусы набиваться? Как частники могут кого то заразить или заразиться?
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Вред от профилактических мероприятий не должен превышать вред проблемы по отношению которой эти профилактические мероприятия проводятся.
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Самокат и велосипед достояние Украины.
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Кличко ты дебил ***? Ой , зачем это спрашивать ))
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а на сколько эта мера эффективная, кто и как делал расчеты и выкладки (результаты на стол, пожалуйста)!?
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а знаете, что самое лучшее средство от головной боли - это топор!? однако, что-то нет желающих использовать его добровольно!
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а вообще нанимали ли экспертов инфекционистов, делали ли математический-статистическую модель (по каждой мере ограничений), прогоняли ли моделирование на компьютере, если да, то какие результаты? Если нет (что очень вероятно, учитывая былые многочисленные сотрясения мозга мэра Киева), то "с какого перепугу" всё это!?
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Педалик, а ты геморой лечишь? Может к тебе на прием записаться?
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