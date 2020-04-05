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 Впервые с начала пандемии COVID-19 в Италии уменьшилось количество больных в реанимации

В Италии впервые с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, зафиксировано уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает агентство ANSA.

"Впервые произошло падение количества пациентов в реанимационных отделениях с начала чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас 3 994 пациента с коронавирусом в Италии находятся в реанимационных отделениях, это на 74 меньше, чем вчера.

"Мы впервые зафиксировали очень важный факт. Количество пациентов в реанимационных отделах уменьшилось на 74 человека, это важная новость, поскольку она позволяет нашим больницам выдохнуть. Это произошло впервые с момента начала работы в чрезвычайных условиях", - заявил руководитель Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Как сообщалось, во всем мире уже насчитывается 62 444 смертей от коронавируса. Италия, США и Испания больше всего пострадали по количеству летальных случаев. В Италии насчитывается 119 827 подтвержденных случаев коронавирус и 14 681 человек умер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186865
 
   
 Топ комментарии
 
Ну зеленский же отрпавил 20 наших медиков. Вот они и тащат Впервые с начала пандемии COVID-19 в Италии уменьшилось количество больных в реанимации - Цензор.НЕТ 6679
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Сьогодні вилізе в телевізор і прогундосить що це завдяки йому.
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Есть еще один фактор, который возможно дал так разгуляться вирусу в той же Франции к примеру. Там почему-то врачи при любой, даже легкой форме гриппа выписывают антибиотики. Хотя давно известно, что это убивает иммунную систему.
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Ну зеленский же отрпавил 20 наших медиков. Вот они и тащат
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Сьогодні вилізе в телевізор і прогундосить що це завдяки йому.
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щас руцкие спецы устранят этот пробел. именно для этого их и послали.
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Ну понятное дело. Просо закончились люди
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теперь можна отметить Карнавалом .бомболере-бомболейро .русня спасла Италию .
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Мордва лікарів не посилала, тільки вірусологів.
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Есть еще один фактор, который возможно дал так разгуляться вирусу в той же Франции к примеру. Там почему-то врачи при любой, даже легкой форме гриппа выписывают антибиотики. Хотя давно известно, что это убивает иммунную систему.
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бред. врачи во всех цивилизованных странах работают по рекомендациям ВОЗ, а ВОЗ уже много лет борется с антибиотикорезистентностью. Если бы при ОРВИ выписывали антибиотики - во Франции давно страна трупами была выстелена, еще до всяких коронавирусов.
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Чому такий великий відсоток смертності? Впервые с начала пандемии COVID-19 в Италии уменьшилось количество больных в реанимации - Цензор.НЕТ 5902
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Пов'язано з дуже похилим віком, і хронічними хворобами.
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занадто багато старих пердунів від хорошо життя продовжували жити. тепер вірус їх підчистив.
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і заробітчанам більш нічого буде робити.
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В Италии просто все, кому на том свете прогулы ставят, уже начинают заканчиваться.

Так будет побеждена пандемия. 🌡️☠️🌡️☠️🌡️
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