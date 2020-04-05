 В ВСУ зарегистрированы 3 случая коронавируса, 114 человек находятся на изоляции, - Командование Медицинских сил

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ
"По состоянию на 07.00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 114 человек", - говорится в сообщении.
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 28 человек.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении.