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 В ВСУ зарегистрированы 3 случая коронавируса, 114 человек находятся на изоляции, - Командование Медицинских сил

По состоянию на 07:00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ

"По состоянию на 07.00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 114 человек", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 28 человек.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении.

В ВСУ зарегистрированы 3 случая коронавируса, 114 человек находятся на изоляции, - Командование Медицинских сил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186864
 
 
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В ВСУ это где в зоне ООС или в тылу?И 28 выписываються из изоляйии.Иными словами в ВСУ уже почти две недели есть изолированые и больные на вирус а народу о заболевании только сейчас озвучили.
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а чому медичні СИЛИ? По-ідеї, там медична служба
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Командування медичної служби Збройних сил України - краще звучить
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