 В ВСУ зарегистрированы 3 случая коронавируса, 114 человек находятся на изоляции, - Командование Медицинских сил

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ

"По состоянию на 07.00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 114 человек", - говорится в сообщении.

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Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 28 человек.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении.