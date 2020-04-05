 Загазованность воздуха в Киеве вызвана антициклоном с высоким атмосферным давлением: ситуация сохранится в ближайшие дни, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 7 ч. 5 апреля в г.. Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонным характером погоды, который характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.
По данным Центральной геофизической обсерватории, по состоянию на 3 апреля в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.
"Харакер погоды не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха". - отмечается в сообщении.
свиней где столько брать ?
2,3 милиренгена это в 20 раз выше нормы и это все взлетело в воздух и летит на Киев и дальше по ветру, а так у этого "министра" все в порядке мерс в гараже стоит и бабла полные карманы. а завтра люди с раком будут подать.
https://24tv.ua/ru/pozhar_v_chernobylskoj_zone_spasateli_privlekli_aviaciju_n1310762
Загазованность визвана антіціклоном.
В других странах при эпидемии с карантином атмосфера становится чище!
Триває ліквідація лісової пожежі у Зоні відчуження безумовного (обов'язкового) відселення (станом на 10:00 5 квітня)
У ЦЕНТРІ КИЄВА СПАЛАХНУЛА СИЛЬНА ПІДЗЕМНА ПОЖЕЖА - ЗАЙНЯЛИСЯ ЕЛЕКТРОКАБЕЛІ
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:8;c:29.7,51.2;t:adv-points;d:2020-04-03..2020-04-05;l:street,firms_viirs,firms_nrt_viirs
При этом основное направление ветров с первого 04запад- северо= запад т.е. на Киев.
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/legacy/ https://www.gismeteo.ru/diary/4944/
Через пару дней полегчает - ветер должен повернуть.