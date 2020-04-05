EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  2878  17
Материалы по теме:
Все про:дети (3902) карантин (2360) Ляшко Виктор (189) COVID-19 (3083) коронавирус (1767)

 За сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 12 детей, - Минздрав

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей. В целом госпитализированы 624 человека, из них - 30 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время онлайн-брифинга заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Украине за минувшие сутки подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни, из них - 12 детей. Из 156 человек в учреждения здравоохранения были госпитализированы 55 человек. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких не подключен за прошедшие сутки ни один из новых госпитализированных", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в целом на аппарате искусственного дыхания находятся 18 человек, а в целом госпитализированы 624 человека, из них - 30 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186861
 
 
 Топ комментарии
 
Власть не знает как запугать народ поэтому взялась за детей.
 показать весь комментарий
 
Вот до чего карантин доводит, не дают детям свободно перемещаться и играть на детских площадках ! Изверги, астанавитесь!!!!
 показать весь комментарий
 
а их цель другая - поддерживать истерию...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
владимир зеленко в фейсбуке вопросы и ответы, 700 человек вылечил, по его схеме лечат https://www.facebook.com/covid19win/posts/108472234140161?__cft__[0]=AZVPfLETSwNfthHCH8pAfoBc8eDY0KNUJIZPFd9m7CusWM--W7JbXgOKfA1likzvtibU2cncTi27hT3bSGUAUbHMciTNKl8_Z0oeWlm8_JMzGyTkUFCPUMKeOH3qkHiMttfy_zMluHBXvoTHTWsooj2TSlkY-j3umL5BdjsASmSYqijF513N0ETVgeNBS7ZevMw&__tn__=-UK-R
 показать весь комментарий
 
Вот до чего карантин доводит, не дают детям свободно перемещаться и играть на детских площадках ! Изверги, астанавитесь!!!!
 показать весь комментарий
 
 
детей заражают их родители, которые вынуждены ходить в магазины, на работу
 показать весь комментарий
 
 
А потом дети могли заразить других детей на детских площадках, а те в свою очередь своих родителей, и пошло поехало.
 показать весь комментарий
 
 
Власть не знает как запугать народ поэтому взялась за детей.
 показать весь комментарий
 
 
А ведь не поможет. Всё равно зелёный режим рухнет.
 показать весь комментарий
 
про диктатуру пролетариата тоже так говорили...
со временем рухнул- но перед этим убил десятки миллионов и целые народы...

и Южная Корея что то долго загибается...
 показать весь комментарий
 
Вы имели ввиду Северную Корею, очевидно. Но, это не самостоятельное государство. После краха СССР, прекратились поставки продовольствия, и там умерли от голода (в прессе мелькала такая цифра) два миллиона человек. Сейчас КНДР де-факто колония Китая.
 показать весь комментарий
 
а местным от этого не легче...
Украина тоже де-факто (при Ермаке) колония паРаши.
Осталось закрепить юридически причоединив к ОРДЛО...
 показать весь комментарий
 
Большевистский режим продержался дольше потому что понимал что без конструктивистского элемента (ГОЭЛРО, семилетка для всех, "индустриализация" и т.д.) не обойтись. А зелёный режим - это пустое место. У них нет никакой программы; да и сами они меняются раз в несколько месяцев.
 показать весь комментарий
 
 
Нахрена мне пустая цифра?
Пишите ГДЕ и КАК заразились!
 показать весь комментарий
 
а их цель другая - поддерживать истерию...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх