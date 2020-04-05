 За сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 12 детей, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время онлайн-брифинга заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В Украине за минувшие сутки подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни, из них - 12 детей. Из 156 человек в учреждения здравоохранения были госпитализированы 55 человек. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких не подключен за прошедшие сутки ни один из новых госпитализированных", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в целом на аппарате искусственного дыхания находятся 18 человек, а в целом госпитализированы 624 человека, из них - 30 детей.





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж