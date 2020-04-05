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 Политика Украины, Здоровье
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 У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав

Минздрав установил механизмы проверки на возможные не выявленные случаи коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Стандартом предоставления медицинской помощи. Который был обновлен на прошлой неделе, мы предусмотрели четко, что у всех умерших от пневмонии должен браться материал для исследования. Он будет исследован методом ПЦР. Будем четко смотреть были ли пропущены случаи коронавирусной болезни", - рассказал Ляшко.

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"Каждый случай (коронавируса. – Ред.) верифицируется, подтверждается и официальная статистика о количестве случаев корорнавирусной болезни на территории Украины озвучивается Минздравом", - объясни главный санитарный врач различия в данных региональных лабораторий и цифрах Минздрава.

Отметим, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3186859
 
 
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Муж приходит домой пьяный и плачет. Жена его спрашивает: -Ты где был? Он: -На кладбище! Она: -А что, кто-то умер? Он: -Ты не поверишь - там все умерли!

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есть такая профессия-кладбищенский плакальщик У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6341
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Треба брати у всіх хто помер, в Харкові наприклад, навмисно не ставлять діагноз коронавірус, ставлять будь-яке супутнє захворювання, зазвичай сердцево-судинні паталогії та тромбоз, незважаючи на наявність зробленого тесту за власні кошти та його позитивні результати.
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То не тільки в Харкові, а скрізь таке.
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ага, тут для живих не вистачає тих тестів, чи то тещ, то хто буде на трупи їх тратити???
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Ну чё все правильно. У нас же дофига тестов есть в наличии. Живых людей уже ВСЕХ протестировали, теперь давайте погибших тестировать."БРАВО" зеленой власти!
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все приложились и только покойник
так никого и не поцеловал...
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Зебилы...такие зебилы...
А может нужно делать тесты всем заболевшим пневмонией а? При жизни? Что бы врачей обезопасить...это как минимум...
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а что процедура отбора проб какая-то мерзкая?
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дебилы материал нужно брать не только у умерших от пневмонии а у всех, так как при COVID-19 процентов 80 умирают от своих хронических болезней! У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7771
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Справа не в тому, що вони вмирають від хронічних хвороб, а в тому КОЛИ вони вмирають.
Якщо людина вмре від хронічної хвороби хх/хх/хххх числа, але при інфікуванні на COVID-19 вона вмре на 3 або 5 років раніше, то є різниця.
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я имел в виду из за обострения своих хронических болезней при заболевании COVID-19! их проверять не надо? У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7788
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а вот здесь очень неприятный вопрос. у скольки здоровых молодых людей правильно украсть весну, чтоб на месяц продлить жизнь дедушке с 5-ью хроническими болезнями? У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8832
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а почему не брать у всех больных но живых - такой анализ - может так кого то спасете .....
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Вывод такой
Не фиг шастать где попало
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Не мешало бы проверять и умерших от диабета, инфаркта, инсульта, гриппа, если вирус поражает больше при этих заболеваниях, будет вернее статистика.
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Не мешало бы проверять и умерших от диабета, инфаркта, инсульта, гриппа,

Все списывают на корону- чтоб скрыть свои промахи и воровство в экономике.И у нас и в других странах.
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Страшна статистика , всі загиблі носили маску !!!😨

А что в Швеции- там наверно все умерли, так как карантин не вводили? Или в Белоруссии?
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А до смерти от пневмонии, когда человек пришел в больницу, и ему диагностировали пневмонию или ОРЗ, тест ПЦР делать не пробовали?
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У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР

В Украине ликвидировали туберкулезные диспасеры, а теперь берут пробы...
Это гораздо опаснее, и заразнее чем грипп. И никто ни гу-гу.
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Ви боїтесь що у вас "Коронавірус"?! Не бійтесь-коли помрете вас обов'язково перевірять!
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Допоможіть мені тут знайти 95 квартал ЗєлєнськогоУ всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 944
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