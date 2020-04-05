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 Происшествия
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Все про:пожар (3960) радиация (240) ЧАЭС (388) ГСЧС (2558) Фирсов (120)

 Пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения у Котовского лесничества горит лес. Пожар распространился уже на территорию более 100 гектаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, ситуация с ликвидацией возгорания сложная. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - информирует Фирсов.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что по состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Радиационный фон в пределах нормы. В 8:40 самолет Ан-32 ГСЧС вылетел из г. Нежин в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара.

В ГСЧС напоминают, что 4 апреля в 13:22 поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Всего к тушению пожара было привлечено более 90 пожарных и 21 единица техники, в том числе 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

В субботу на 20:00 верхового пожара уже не наблюдалось.

Спасатели добавили, что в субботу на отдельных участках горения был зафиксирован повышенный радиационный фон, что осложняло тушение.

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По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы.

В 8:40 самолет АН-32 ГСЧС вылетел из Нежина в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара. 0 9:53 в Зону отчуждения вылетел еще один самолет АН-32 (31).

Источник: https://censor.net.ua/n3186858
 
 
 Топ комментарии
 
Это зебобы на шашлычки поехали туда, шоб их не нашли и получилась такая вот беда? Пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон - Цензор.НЕТ 2858
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раскрой глаза, зебаран! вдоль леса тысячи припаркованных авто, минимум 73% из них - такие же как и ты - зебараны
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Зеленое стадо ворует везде и у всех...пожарных оно тоже обокрало...
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Совет форумчанПравила форума
 
Він заклопотаний як би самому не загриміти за ґрати. Під панфари.
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Зеленский сам себя не посадит. Но посадят его. И надолго.
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Не думаю що Україні хтось дозволить посадити громадянина РФ, Ізраїлю, та ще й Італії.
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Уверен, что наследующих выборах будет использоваться лозунги в стиле: "Посажу зеленского", "зеленского на нары", "зеленых барыг к ответу" и т.д. Без этого идти в президенты будет совершенно бессмысленно. Ну а там уже как выйдет. Будет сложно, спору нет. Но с другой стороны, что сейчас просто? Простого уже ничего нет и не будет.
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Это зебобы на шашлычки поехали туда, шоб их не нашли и получилась такая вот беда? Пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон - Цензор.НЕТ 2858
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Похоже твоя крыша поехала на шашлычки вместе с зебобами
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раскрой глаза, зебаран! вдоль леса тысячи припаркованных авто, минимум 73% из них - такие же как и ты - зебараны
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Зеленое стадо ворует везде и у всех...пожарных оно тоже обокрало...
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0,12-0,15 есетественный фон
0,50 - вот норматив
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Странно, вроде и не жара, а пожар имеет несколько очагов, может товарищи помогают?
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Ще цього нам не вистачало для повного щастя!

Схоже на диверсію. Як каже дописувач 5копійок - завжди шукайте слід лаптєй.
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Може Зеленський так народ відволікає?
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Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - информирует Фирсов.

2,3 милиренгена это в 20 раз выше нормы и это все взлетело в воздух и летит на Киев и дальше по ветру, а так у этого "министра" все в порядке мерс в гараже стоит и бабла полные карманы. а завтра люди с раком будут подать.
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как Лукашенко говорил - "Дышите гарью,это вас спасет от короны"
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В России вспыхнул "адский" пожар на стройке больницы для зараженных коронавирусом: видео https://youtu.be/Gh5LSz2xYZc
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Під спорожнілим Майданом почалася пожежа, з-під землі валить густий дим (відео)

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/10945694-pid-sporozhnilim-maydanom-pochalasya-pozhezha-z-pid-zemli-valit-gustiy-dim-video.html
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А у якому напрямку там вітер?? Добре що б на північно-східний...
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Тому що там не було муніцепальної варти ! І ніхто не приглядав , і не викликав органи !😈
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