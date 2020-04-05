EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
  2746  30
Материалы по теме:
Все про:карантин (2302) Минздрав (2463) Ляшко Виктор (189) COVID-19 (3083) коронавирус (1767)

 Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко

Минздрав в очередной раз призвал украинцев придерживаться ограничительных мер.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были подготовлены методические рекомендации, которые обновляют требования к контрольно-пропускным пунктам, которые сейчас будут ставиться на въездах-выездах в каждой области. Мы прописали, кто именно там должен быть, какие именно мероприятия должны проводиться, как проводится скрининг, в том числе и температурный, и проверка документов. Все это делается для того, чтобы ограничить мобильность нашего населения и уменьшить распространение коронавирусной болезни на территории нашей страны. Поскольку статистика и динамика, которую мы сегодня отмечаем, она нам еще раз показывает. Что если мы будем придерживаться жестких карантинных мер, то динамика роста коронавирусной болезни будет растянута во времени. Это позволит нам предотвратить пик заболеваемости, подготовить еще лучше систему здравоохранения и сделать невозможным одновременное массовое поступление в медучреждения, в частности в отделения интенсивной терапии, тяжелых пациентов. Эти мероприятия позволят нам спасти больше жизней", - рассказал Ляшко, призвав всех украинцев придерживаться введенных ограничительных мер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Отметим, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.

Напомним, с 6 апреля Кабмин вводит новые ограничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3186857
 
 
 Топ комментарии
 
Какой смысл имеют все эти действия, если из Европы едут, каждый день, тысячи людей, из очага инфекции, в Испании и Италии, в том числе? Кроме как задолбать всех, кто жил в стране и будет здесь жить дальше?
 показать весь комментарий
 
Ну да, сначала продали маски в Китай, друг нелоха Радуцкий, потом привезли всех кого-то можна со всего мира. А теперь мы как нелохи сидим на карантине Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5978
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опкатка тоталітарного рєжима Зє!льоной плєсєні, узурпіровавшей власть в странє
 показать весь комментарий
 
 
Украина уже с ноября прошла пик заболевания.
 показать весь комментарий
 
 
Высер достойный премии имени кличко
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, сначала продали маски в Китай, друг нелоха Радуцкий, потом привезли всех кого-то можна со всего мира. А теперь мы как нелохи сидим на карантине Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5978
 показать весь комментарий
 
 
Мер Києва Віталій Кличко висловив думку , що за два тижні спалах коронавируса в місті можна подолати.(тобто - до Пасхи, до 19-го). Що ж, як кажуть: "Дай Боже нашому теляті, та вовка з'їсти"...
Але вирішити проблему лише в Києві, без ув'язки , без синхронності її вирішення у всіх регіонах України - утопія...
Тому я змушений дати не агреговане, а трішечки більш розгорнуте тлумачення підходів та спектру заходів в зв'язку з посталою перед суспільством проблемою...
-Урядовці просто не здатні змоделювати механізм поширення інфекційної хвороби... А тому - й не знають, як організувати зворотній процес. Не можуть змоделювати - а він має аналог, він подібний до "метастазування" організму людини раковою пухлиною...
-Єдиний вірний захід, який вони вчинили - карантин. Але потрібний однозначний алгоритм його проведення (визначення "больових точок", способів,засобів, ресурсів нейтралізації цих "точок", що робити, коли, в якій послідовністі кроків, їх тривалості, їх взаємозв'язком, Визначити забезпечуючі та супутні заходи, концентрацію ресурсів на "ударних " напрямках) , їх часове "ешалонування" - по осі t , а не так, як його проводять нині - за "алгоритмом хаотичного втику"...
-(Цього абазацу можна було б і не писати, але...) Бо навіть якщо зробити всі кроки вірно , але не в тій послідовності, то результати суттєво відрізнятимуться від очікуваних... - Відрізнятимуться в часі завершення , в кількісних параметрах - витратах ресурсів, обсягах запозичень, обсягах втрат населення та ВВП. В якісних параметрах - в рівні зниження економічно потенціалу держави, в рівні зростання її інтелектуального потенціалу, в рівні "остаточності" подолання проблеми , в рівні готовності держави до нових викликів, в рівні змін зобов'язань наступних поколінь (на одну особу) перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами за це "спасіння"...
- З науковим (програмно-цільовим) підходом до вирішення любої проблеми , урядовці "не дружать"... Наукою - нехтують... Тому вона і знаходиться в стані деградації... А вчені масово тікають..
 показать весь комментарий
 
а пару слов пояснєнія? Тіпа, гріпп растьот в аріхмєтічєской, а ковід с гєомєтрічєской прогрессієй
 показать весь комментарий
 
хотел пояснить. потом вспомнил, что Вы в курсе Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2588
 показать весь комментарий
 
 
это рост или размножение вируса по времени?
 показать весь комментарий
 
Це просто ілюстрація до різниці між архмєтічєскай і гєомєтрічєскай пґаґесіі. Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8535
Іспанська циганва вечорами збиралася в забігаловках вечеряти цілими таборами!
Нехай наведкть ще таку ілюстрацію до розповсюдження корони і японії ,ну хоча б у дойчлянді, пісятєлі-"розумники" мля!
 показать весь комментарий
 
Какой смысл имеют все эти действия, если из Европы едут, каждый день, тысячи людей, из очага инфекции, в Испании и Италии, в том числе? Кроме как задолбать всех, кто жил в стране и будет здесь жить дальше?
 показать весь комментарий
 
 
Сенс в тому, що буде меньше смертей.
 показать весь комментарий
 
Зельцман вирішив знищити всіх вірусом, бо закінченням епохи бідності не вийшло.
 показать весь комментарий
 
 
под прікритієм карантіна сАбаков создайот поліцейскую інфраструктуру управлєнія страной по прінціпу "раздєляй і властвуй"
 показать весь комментарий
 
 
Ця єпідемія,по при всю загрозу й небезпеку,матиме суттєвий позитивний ефект-громадянам відкриються очі на нинішній стан речей у державі та владі! А владі,нині,до одного місця громадяни,їх безпека,здоров'я,життя-допоки чисельність "стада" дозволятиме вдосталь"стригти шерсть" та "доїти бабло"! Тож влада переймається не збільшенням обсягів тестування й виявлення носіїв вірусу,не забезпеченням громадян та медиків засобами захисту,не допомогою працівникам зупинених підприємств,а ,суто,популістським маразмом та їмітацією діяльності аби поставати у вигідному,як їм видається ,світлі! Звідси придуркуваті заборони "парків та лісо-парків" що веде лише до неможливості підвищувати опірну здатність організму та ,по суті,приречення літніх людей до повільного вмирання у чотирьох стінах,та "документи" як яскрава ознака беззаконня та "поліційного" порядку! І цей вірус "совка","Аваковщини" та популізму нищить нас куди "ефективніше" коронавірусу! Думай-те!
 показать весь комментарий
 
 
Карантин не призначений впливати на динаміку росту чи пік захворювання.Він призначається для того щоб або унеможливити проникнення інфекції в охороняєму зону,або для того щоб не випустити інфікованих з карантинної зони,все.А це пандемія.
 показать весь комментарий
 
Пандемія це епідемія яка зачіпляє багато країн. Вона (пандемія) вже є.
Карантин це - КАРАНТИН - певна зона блокується і туди не можна ні зайти ні вийти.

Деякі обмеження як зараз ввели багато країн це не Карантин. Це обмеження.
Вертикальна лінія - кількість хворих.
Горизонтальна лінія - час.
Пунктирна лінія - це максимальне навантаження (кількість хворих) яке може витримати санітарна система - кількість лікарів, медикаментів, апаратив, тощо.
Якщо обмежень не вводити то будет висока крива - на всіх медичної допомоги не вистачить. Буде більше загиблих.
Тому вводять заходи, щоб розтягнути епідемію в часі.

Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4025
 показать весь комментарий
 
Арбідол 2 тижня тому коштував 260 грн, сьогодні 1050 грн !!! В цій країні влада взагалі то є?!
Бариги ніяк не нажерутся...
 показать весь комментарий
 
Так зелені ж прогнали бариг. Ера благополуччя настала.
 показать весь комментарий
 
Перманентний зеЛйоний панос галаВнова "моска"! Вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які облаштовуються на в'їздах у кожну область, оновлено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2127
 показать весь комментарий
 
 
КАКОЕ В УКРАИНЕ ЗАБОТЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЛОМБАРДЫ ОТКРЫЛИ, МОГИЛЫ НАКОПАЛИ, НУ ВСЁ ДЛЯ НАРОДА
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх