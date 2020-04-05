 Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были подготовлены методические рекомендации, которые обновляют требования к контрольно-пропускным пунктам, которые сейчас будут ставиться на въездах-выездах в каждой области. Мы прописали, кто именно там должен быть, какие именно мероприятия должны проводиться, как проводится скрининг, в том числе и температурный, и проверка документов. Все это делается для того, чтобы ограничить мобильность нашего населения и уменьшить распространение коронавирусной болезни на территории нашей страны. Поскольку статистика и динамика, которую мы сегодня отмечаем, она нам еще раз показывает. Что если мы будем придерживаться жестких карантинных мер, то динамика роста коронавирусной болезни будет растянута во времени. Это позволит нам предотвратить пик заболеваемости, подготовить еще лучше систему здравоохранения и сделать невозможным одновременное массовое поступление в медучреждения, в частности в отделения интенсивной терапии, тяжелых пациентов. Эти мероприятия позволят нам спасти больше жизней", - рассказал Ляшко, призвав всех украинцев придерживаться введенных ограничительных мер.
Отметим, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.
Напомним, с 6 апреля Кабмин вводит новые ограничения.
Але вирішити проблему лише в Києві, без ув'язки , без синхронності її вирішення у всіх регіонах України - утопія...
Тому я змушений дати не агреговане, а трішечки більш розгорнуте тлумачення підходів та спектру заходів в зв'язку з посталою перед суспільством проблемою...
-Урядовці просто не здатні змоделювати механізм поширення інфекційної хвороби... А тому - й не знають, як організувати зворотній процес. Не можуть змоделювати - а він має аналог, він подібний до "метастазування" організму людини раковою пухлиною...
-Єдиний вірний захід, який вони вчинили - карантин. Але потрібний однозначний алгоритм його проведення (визначення "больових точок", способів,засобів, ресурсів нейтралізації цих "точок", що робити, коли, в якій послідовністі кроків, їх тривалості, їх взаємозв'язком, Визначити забезпечуючі та супутні заходи, концентрацію ресурсів на "ударних " напрямках) , їх часове "ешалонування" - по осі t , а не так, як його проводять нині - за "алгоритмом хаотичного втику"...
-(Цього абазацу можна було б і не писати, але...) Бо навіть якщо зробити всі кроки вірно , але не в тій послідовності, то результати суттєво відрізнятимуться від очікуваних... - Відрізнятимуться в часі завершення , в кількісних параметрах - витратах ресурсів, обсягах запозичень, обсягах втрат населення та ВВП. В якісних параметрах - в рівні зниження економічно потенціалу держави, в рівні зростання її інтелектуального потенціалу, в рівні "остаточності" подолання проблеми , в рівні готовності держави до нових викликів, в рівні змін зобов'язань наступних поколінь (на одну особу) перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами за це "спасіння"...
- З науковим (програмно-цільовим) підходом до вирішення любої проблеми , урядовці "не дружать"... Наукою - нехтують... Тому вона і знаходиться в стані деградації... А вчені масово тікають..
Іспанська циганва вечорами збиралася в забігаловках вечеряти цілими таборами!
Нехай наведкть ще таку ілюстрацію до розповсюдження корони і японії ,ну хоча б у дойчлянді, пісятєлі-"розумники" мля!
Карантин це - КАРАНТИН - певна зона блокується і туди не можна ні зайти ні вийти.
Деякі обмеження як зараз ввели багато країн це не Карантин. Це обмеження.
Вертикальна лінія - кількість хворих.
Горизонтальна лінія - час.
Пунктирна лінія - це максимальне навантаження (кількість хворих) яке може витримати санітарна система - кількість лікарів, медикаментів, апаратив, тощо.
Якщо обмежень не вводити то будет висока крива - на всіх медичної допомоги не вистачить. Буде більше загиблих.
Тому вводять заходи, щоб розтягнути епідемію в часі.
Бариги ніяк не нажерутся...