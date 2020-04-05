 Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В структуре по полу и возрасту из подтвержденных случаев коронавирусной болезни на данный момент лидерство за женщинами. Мы имеем 55% случаев, зарегистрированных среди женщин, и 45% - среди мужчин. 74,4% заболевших – это лица в возрасте от 30 до 69 лет", - рассказал Ляшко.

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"Случаи смерти на сегодня зарегистрированы уже в 11 регионах страны. Если посмотреть на статистику, то в половой структуре умерших (с коронавирусной боленью. – Ред.) превалируют женщины 65,6%, а также лица возрастом от 50 лет – 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрированы 5 летальных случаев. Если мы посмотрим на статистику 60+ (лет. – Ред.), то это практически 50% умерших. Почти все умершие, 84%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых были объединенные заболевания. Это еще раз подтверждает, что лица в возрасте от 60 лет, особенно с хроническими болезнями, это наибольшая группа риска, которая должна придерживаться предложенных нами ограничительных мер", - добавил главный санитарный врач.

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Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.