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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины

65,6% умерших с коронавирусной болезнью это женщины. Кроме того, 5 из 32 летальных случаев – это лица до 50 лет.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В структуре по полу и возрасту из подтвержденных случаев коронавирусной болезни на данный момент лидерство за женщинами. Мы имеем 55% случаев, зарегистрированных среди женщин, и 45% - среди мужчин. 74,4% заболевших – это лица в возрасте от 30 до 69 лет", - рассказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко. ИНФОГРАФИКА

"Случаи смерти на сегодня зарегистрированы уже в 11 регионах страны. Если посмотреть на статистику, то в половой структуре умерших (с коронавирусной боленью. – Ред.) превалируют женщины 65,6%, а также лица возрастом от 50 лет – 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрированы 5 летальных случаев. Если мы посмотрим на статистику 60+ (лет. – Ред.), то это практически 50% умерших. Почти все умершие, 84%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых были объединенные заболевания. Это еще раз подтверждает, что лица в возрасте от 60 лет, особенно с хроническими болезнями, это наибольшая группа риска, которая должна придерживаться предложенных нами ограничительных мер", - добавил главный санитарный врач.

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Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3186855
 
 
 Топ комментарии
 
Итальянцы всех умерших от всевозможных болезней записывают в стату по короне, если у них обнаружена позитивная на нее проба. и не колышит... отседова и такая смертность. Представь, вот умерло в Бергамо допустим в день 400 человек. Это ж скоко паталогоанатомов нужно, что бы вскрыть 400 тушь и выяснить причину смерти...
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32 летальніх випадки це ще не статистика.

А ще якщо проміжок розтягнути не від 30 до 69, а від 0 до 200 років то туди війдуть всі.
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Итальянцы всех умерших от всевозможных болезней записывают в стату по короне, если у них обнаружена позитивная на нее проба. и не колышит... отседова и такая смертность. Представь, вот умерло в Бергамо допустим в день 400 человек. Это ж скоко паталогоанатомов нужно, что бы вскрыть 400 тушь и выяснить причину смерти...
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32 летальніх випадки це ще не статистика.

А ще якщо проміжок розтягнути не від 30 до 69, а від 0 до 200 років то туди війдуть всі.
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ВодкаПивоСигареты_и 30летние у нас по здоровью как 70летние в Италии
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А що довбури можуть ще робити?Тільки статистику обнародувати.
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И что? Что этот минздрав этой статистикой хотел сказать? Какие выводы он сделал? И что собирается предпринять?
Или как обычно у зеленого стада...прокукарекал а там хоть не рассветай??
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Статистика показує, що у нас медперсонал, особливо середній - жінки. І на заробітки в основному їдуть жінки. От така статистика.
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Статистика скудная. Сколько например среди заболевших корововирусом курящих? Сколько синелобых? А так корововирус ообычный грипп с обычными осложнениями у хроников. Посему все на турники, гири и штанги!
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а шо там по онкобольными, инсультами, сердечникам, туберкулёзу, политравма.. какая там статистика, или с приходом коронавируса всем этим перестали болеть ??
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Если посмотреть на статистику .... умерших ... лица возрастом от 50 лет - 84,4%.
посмотрим на статистику 60+ то это практически 50% умерших.

Источник: https://censor.net.ua/n3186855Источник: https://censor.net.ua/n3186855Источник: https://censor.net.ua/n3186855
лица возрастом от 50 дo 60 лет 84,4%- 50% = 34,4 % ???
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Кроме того, 5 из 32 летальных случаев - это лица до 50 лет. - как у них со здоровьем?
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А они сами не знают.но воз говорит что болеют с тяжелыми последствиями и молодые здоровые люди тут как кому судьба написана
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Медиків нелишилося....! Є лише статистики й статисти
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А їх вважай і не було. Тямущі вже давно здриснули за бугор.
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Вже від тридцяти? Єдине що тішить що Бубачка теж туди входить.
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обычно умирают люди с излишним весом и ни одного курца
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це не статистика по хворим на ковід. Це узагальнені відомості, відмовки. Хоча б по померлим давали більш розлогу інформацію, вік, спосіб життя, хронічні хвороби, час звернення в лікарню, тобто тривалість періоду самолікування. Поки що лише 33 особи як померли, і то немає ніякої інфи по них, а що ж буде коли буде велика кількість смертей? То взагалі рахувати не будуть?
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Вчора іде така собі особа і каже по телефону. Мама, не вір, це все брехня. Ходи спокійно в магазин і на прогулянки. Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины - Цензор.НЕТ 5321
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А ми ж на бЕндеравскай мовє ні в зуб ногою.
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Дохнут в процессе перевода памятки ценители "паРашкинского мира".... Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины - Цензор.НЕТ 6991
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Нет статистика есть голима брехня и 32 умерших 27 умерли от патологий и только 5 от читого вируса ЭТО ЧТО ЗА БРЕД? От удара молнии зимой умирает больше в Украине. Глупость человеческая не имеет предела . Нас тупо гонят как баранов . Пора бы с пастухов спросить Что это?
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Сколько людей умерло за прошедшую зиму от удара молнии?
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Юра Лох, приедь в Италию,Испанию или штаты, и увидишь реалии, а то с погреба вещать дурак может, а ягодки еще не один год будут расхлебывать, тем более в Украине.
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В Италии и Испании зачищали дома престарелых (кстати, это - преступление против человечества).
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Это - попытка введения "нового мирового порядка".
Сейчас Дональд Фредович начинает разборку в Нью-Йорке с организаторами этого "порядка". ИМХО, пленных в этой войне брать не будут.
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В России вспыхнул "адский" пожар на стройке больницы для зараженных коронавирусом: видео
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это управляемая в ручном режиме, требуемая властью "статистика".
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В Оперштабе опровергли заражение коронавирусом Путина
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Ізраїль почав виготовляти апарати ШВЛ на конвеєрі для виробництва ракет

Ізраїль перебудував технологічну лінію з виробництва ракет для виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів для боротьби з коронавірусом
Представниця Міноборони країни заявила, що 30 апаратів вже передані міністерству охорони здоров'я, повідомляє DW.
Міністр оборони Нафталі Беннет заявив, що в боротьбі проти COVID-19 Ізраїль повинен розвивати незалежний потенціал у всіх сферах.
"Ми не можемо залишатися залежними від поставок з інших країн", - підкреслив Беннет.За його словами, на тлі браку апаратів ШВЛ в країні і по всьому світу ізраїльське військове відомство запустило виробничу лінію спільно з компанією Inovytec, яка займається розробкою засобів інтенсивної терапії, і аерокосмічним держконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).
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115 тысяч выявлено в Нью Йорке, какая вероятность выздороветь в Украине
Итак по официальной статистике 1250 зараженных, 25 выздоровело. То есть процент выздоревших, меньше трёх процентов пока.
Основные заражения происходят в супермаркете и общественном транспорте. Если граммотно организовать доставку продуктов на дом, можно закрывать все супермаркеты и маршрутки будут пустые. В Метро идёт реклама о наборе со своим транспортом и фасувальщиками. Только службы доставки должны работать и выдача заказов. Люди он лайн должны заказать, и потом иметь выбор или забрать в окошке или заказать домой
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