 Минздрав обнародовал статистику по COVID-19: 74,4% случаев - это лица в возрасте от 30 до 69 лет, 55% - женщины

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"В структуре по полу и возрасту из подтвержденных случаев коронавирусной болезни на данный момент лидерство за женщинами. Мы имеем 55% случаев, зарегистрированных среди женщин, и 45% - среди мужчин. 74,4% заболевших – это лица в возрасте от 30 до 69 лет", - рассказал Ляшко.
"Случаи смерти на сегодня зарегистрированы уже в 11 регионах страны. Если посмотреть на статистику, то в половой структуре умерших (с коронавирусной боленью. – Ред.) превалируют женщины 65,6%, а также лица возрастом от 50 лет – 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрированы 5 летальных случаев. Если мы посмотрим на статистику 60+ (лет. – Ред.), то это практически 50% умерших. Почти все умершие, 84%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых были объединенные заболевания. Это еще раз подтверждает, что лица в возрасте от 60 лет, особенно с хроническими болезнями, это наибольшая группа риска, которая должна придерживаться предложенных нами ограничительных мер", - добавил главный санитарный врач.
Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.
А ще якщо проміжок розтягнути не від 30 до 69, а від 0 до 200 років то туди війдуть всі.
Или как обычно у зеленого стада...прокукарекал а там хоть не рассветай??
посмотрим на статистику 60+ то это практически 50% умерших.
Источник: https://censor.net.ua/n3186855Источник: https://censor.net.ua/n3186855Источник: https://censor.net.ua/n3186855
лица возрастом от 50 дo 60 лет 84,4%- 50% = 34,4 % ???
Сейчас Дональд Фредович начинает разборку в Нью-Йорке с организаторами этого "порядка". ИМХО, пленных в этой войне брать не будут.
Ізраїль перебудував технологічну лінію з виробництва ракет для виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів для боротьби з коронавірусом
Представниця Міноборони країни заявила, що 30 апаратів вже передані міністерству охорони здоров'я, повідомляє DW.
Міністр оборони Нафталі Беннет заявив, що в боротьбі проти COVID-19 Ізраїль повинен розвивати незалежний потенціал у всіх сферах.
"Ми не можемо залишатися залежними від поставок з інших країн", - підкреслив Беннет.За його словами, на тлі браку апаратів ШВЛ в країні і по всьому світу ізраїльське військове відомство запустило виробничу лінію спільно з компанією Inovytec, яка займається розробкою засобів інтенсивної терапії, і аерокосмічним держконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).
Итак по официальной статистике 1250 зараженных, 25 выздоровело. То есть процент выздоревших, меньше трёх процентов пока.
Основные заражения происходят в супермаркете и общественном транспорте. Если граммотно организовать доставку продуктов на дом, можно закрывать все супермаркеты и маршрутки будут пустые. В Метро идёт реклама о наборе со своим транспортом и фасувальщиками. Только службы доставки должны работать и выдача заказов. Люди он лайн должны заказать, и потом иметь выбор или забрать в окошке или заказать домой