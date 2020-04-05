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 Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на самоизоляции находятся 3230 человек. В течение суток за нарушение карантинных мер полиция составила два админпротокола — на жителей города Нетишин и пгт Ярмолинцы, всего 45 протоколов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также за сутки обеспечено доставку пищевых продуктов и предметов первой необходимости: одному лицу социальным работником, 33 лицам – волонтерами, 217 лицам – ответственными работниками ОТГ, другим – родственниками и соседями.

Кроме этого, в Хмельницкой области не выявлено новых подтвержденных больных COVID-19. Пока остаются зараженными коронавирусом 10 человек, в том числе два медработника.

По возрастной категории: 1 человек - 18-29 лет; 5 человек - 30-49 лет; 2 человека - 50-65 лет, 2 человека - 65 и более лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186854
 
 
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Ну дают, нужно не книжки читать, а другим занимацца
Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 9309
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еще #лять и в масках. В масках, у себя дома, Карл. НУжно Авакову подкинуть идейку, шоб мусорята ходили по квартирам и проверяли как соблюдается масочный режим, где в квартирах проживает больше одного человека Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 2356 Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 7496
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Як би не каральні штрафи ,то була б самоізоляція ! А так домашній арешт !😇
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