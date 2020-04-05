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 Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Если сравнивать статистику распространения коронавируса в Украине и других странах, то в Украине он распространяется менее стремительно, чем в Италии, Испании и США.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы посмотрим статисткику за сколько страны проходят путь от 100 человек до 1200 человек (с коронавирусом. – Ред.), как у нас сегодня модно сказать следующие цифры: Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – за 7 дней, США – за 8 дней, Украина – более, чем за 9 дней", - рассказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине с коронавирусом госпитализированы 624 человека, из них 30 детей. 18 человек находятся на аппаратах ИВЛ, - главный санврач Ляшко

Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко 01

"По состоянию на сегодня у нас выздоровели 25 человек, умерли – 32. За минувшие сутки выздоровели 2 новых пациента, летальных случаев у нас 4 новых. За минувшие сутки наибольшее количество случаев (коронавируса. – Ред.) зарегистрировано в г. Киев 30 случаев, Тернопольской области – 25 случаев и в Кировоградской области – 18 случаев. Наибольшее количество случаев (коронавируса. – Ред.) с начала эпидемии зарегистрировано в г. Киев – 225, Черновицкой области – 220случаев и Тернопольской области – 160 случаев. Прирост подтвержденных случаев (коронавируса. – Ред.) по сравнению с минувшими сутками составляет 14%", - рассказал Ляшко.

Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3186853
 
 
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Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем хотелось?
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конечно, если всем отказывать в тестировании, то у нас и будет подобная "статистика"

если бы в Украине проводили тестирование всех из группы риска - то кол-во заболевших у нас было бы больше, чем во всём мире вместе взятом!
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Количество ЗЕбилов в Украине уменьшается медленнее, чем в 2019г.
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ну да, бубочка старался сколько самолетов с пика эпидемии позвозил со всего мира чтоб наверняка уже а он(коронавирус) не так быстро распространяется как хотелось им
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Не грози Южному Уханю попивая сок у себя в Милане
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Потому-что в твоем Милане проживают ребята из Уханя..
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Совок в этой стране непобедим.Это как диагноз.С..ка участковым раздают протоколы,уврачей нет тестов,с больных берут деньги.Мы так и не смогли уйти от параши.
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Жопы меняются а президнтском кресле а система та же совковая что и в Рашке
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А в 1974-76 система охорони здоров'я, ще працювала ....!
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В РФ сделанно 700 000 тестов на короновирус в Украине 5 500.

Тут еще вопрос кто ушел от параши и совка.
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О как.Только одно отличие.Мы можем об этом говорить А вы молча глотаете.
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Центрами заражения у нас становятся больницы. Монастырисского района, Олешки, Почаев и т.д.

В Тернопольской области очагом коронавируса стала больница

Местные жители запаниковали.
В Почаеве Тернопольской области еще в одной больнице массово фиксируют коронавирус среди медицинского персонала. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Раньше с коронавирусом слегли медики Монастырисского района - их количество уже доходит до четырех десятков. А теперь аналогичный сценарий разворачивается в Почаеве. Недуг диагностировали у четырех медсестер. И теперь 27 контактных медиков закрыли на обсервацию.

Почаевская больница закрыта на замок вместе с персоналом внутри. Вместо пациентов, там 27 контактных медиков, закрытых на обсервацию. Они лечили больного коронавирусом ребенка, не зная о его диагнозе. Двое из них - уже больны. «Двое в больнице, двое - дома под наблюдением семейного врача. Все в удовлетворительном состоянии, легкая степень», - заявил главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.

Первыми слегли санитарки, признаются тамошние медики, потому что совсем не имели средств индивидуальной защиты. Еще в марте у них не было даже масок, рассказывает Татьяна Демчук , которая работает в рентгенкабинете. «Нам выдавали первых четыре маски на пол месяца. А потом дали тридцать масок нам на две недели. Халаты одноразовые мы купили за свои деньги в аптеке», - рассказывает женщина.

Горожане срочно бросились собирать деньги, чтобы закупить для больницы самое необходимое. Потому что, как выяснилось, именно эта больница - одна из опорных в борьбе с коронавирусом. «Мы видели, что у них нет всех необходимых вещей, они не могут нормально выехать на вызовы, потому что они не имеют спецзащиты и соответственно с этого начались этот сбор средств», - говорит волонтер.

Ситуация в городе приближается к критической, возмущается городской председатель Почаева. Больница закрыта, в ней на обсервации - медики. Если завтра будут выявлять новых больных, не понятно куда их размещать.
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наша "статистика заболеваемости ковид-19" - это статистика депутатов и людей, у которых есть 1600 гривень на тест
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В коронавіруса тут ацка зельоная конкуренція...
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Главный санврач, без подчиненных, занимается только болтовней и брифингами. Какая польза от этого вещателя? А, тем временем, в страну приехали еще 11 тыс, из-за границы. Похоже, стоит задача, сравнять в показателях, по заболевшим, все страны.
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уже появилась конкурентка зоряна, я включил ее без звука сперва подумал что прогноз погоды ведет, видать под крылышком у кого то на пособии по безработице долго не сидела.
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Справа не в підлеглих...! Керівник ,без об'єкту керування Нова-Хава Дегенероїдів Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2070 Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2070
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Карантин для того є щоб пригальмувати і виграти час. А як ви скористались з цієї фори? Розпродали маски. Які ще досягнення?
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Надо было не с Ухани туристов возвращать а с Италии. Испании, просчитались малеха, была бы картина что надо.
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С раши не надо было туристов возвращать! Зараза оттуда распостраняется.
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Меньше проведённых тестов - меньше обнаруженных инфицированных.
Все как завещал дубилет.
Пусть ещё на коэффициент.0,88 не забывает множить и тогда количество заболевших в Украине вообще будет в вилке статистической погрешности находится.
Тоже мне - изобрели зильонские велосипед. У Лукашенко вон вообще «ни одного случая « не зафиксировано...
Дебилы...
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Так если не тестировать, то и не будет "распространяться"
Будут вымирать от "гриппа"
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Кількість підтверджених тестами інфікованих це одна величина.

А кількість реально інфікованих - інша.
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В Испании проведено 355 тысяч тестов, в Италии 657 224 тестов а в США 1 656 897 тестов.
В Украине проведено 5493 тестов.
Чё он несет?
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В Китае корововирус возрос, в Италии, Испании и США расцвёл, а в Украине он поник.
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Не така у нас вже "дупа", сказав главсанлікар ЗеЛупаяшко.
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еще игрант роль Плотность заселения,размеры СТРАНЫ.
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Якість доріг, вартість проїзду чи переліту в процентному відношенні до доходів громадян, традиції, кількисть авіа, авто і залізничних станцій. Все не врахуєш.
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Якщо брати тіко цифри - то все більш-меньш...
Але якщо взяти до уваги кількість туристів в ці країни з різних кінців світу та змогу мешканців цих країни подорожувати по світу і порівняти ці дані з Україною, то вийде зовсім інша картина.
Тому такі порівняння не те, що не коректні, а навіть абсурдні. Але влада зробила все, щоб вирівняти ці показники, коли повернули додому більш, ніж 100 тис. співвітчизників з осередків пандемії без двотижневого карантину прибулих.
І тепер треба решті населення сидіти на карантині, щоб МОЗ міг видавати "на гора" такі красиві циферки.
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Карантином називати,блокування населення, це назвати санаторієм концтабір...
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..за что бы не брались, что бы не делали, получается совок и слава кпсс..карма такая что ли или "пороблэно"?...
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Это не короновирус медленно распространяется...это тесты на выявление этого вируса медленно распространяются по Украине...
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Вот не понятно... То ли он радуется что медленно, то ли сожалеет? А по факту, если не делать массово тесты то и вируса не будет)
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Не хочу никоим образом «нагнетать и расшатывать» - а шо там по количеству умерших от вируса и выздоровевших?! Не желает этот Ляшко рассказать общественности? А также объяснить , почему моет народ - а гылита выживает???
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Anele

@takidaya

·10 ч

Точность статистики по COVID-19 во многом зависит от числа сделанных в стране тестов на коронавирус. Вот рейтинг государств по количеству анализов на 100 000 населения (данные на 1.04.2020). Если ищете Украину, подсказка: смотрите в подвал списка.

Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4939
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При исследовании динамики распространения инфекции нужно учитывать менталитет, традиции, наличие опыта, дисциплинированность, уровень благосостояния и даже темперамент.
Шведы, например, очень суровы, немногословны и нелюдимы.
Итальянцы - темпераментны и сразу в губки...
Нас защищала наша нищета, пока не приехали небедные туристы и бедные заробитчаны.
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Сова, це символ мудрості. Її зображують частіше на купі книжок, соромно не знати
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Наверное как в Румынии Венгрии Польше Словении.
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Просто в вышеназванный странах сейчас пик активности, а в Украине все только начинается. К тому же власти скрывают реальную статистику из за отсутствия массового тестирования
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К тому же коронка очень любит массовое скопление людей и густонаселенные раены. Европа всегда страдала епидемиями из менталитета и из-за того что ихние дома стоят стенка к стенке и смотрят окно в окно, а развлекательные заведения больше похожи на однокомнатные хрущевки, где хочешь не хочешь а в коридоре случайно потретесь половыми органами или губами
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Если не делать тесты на короновирус, то короновируса не будет в стране вообще.
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Мировые цены на продовольственные товары снижаются из-за коронавируса
Индекс продовольственных цен FAO - это показатель изменений за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп: зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и сахар.
"Снижение цен в основном обусловливается тенденциями спроса, а не предложения. На тенденции спроса влияют все более плохие экономические перспективы", - сказал старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан.
Наибольшее падение отмечается для индекса цен на сахар, который снизился на 19,1%. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами самоизоляции, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть. Организация также отметила о существенном падении индексов растительного масла, молока и зерновых, снижение составило 12%, 3% и 1,9% соответственно.
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У нас низкая плотность и большая территория. Если бы эти дятлы еще поступали правильно, то зараженных было бы еще меньше.
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Потому что когда в США и Европе ехидно считали умирающих в Китае и рисовали себя на первых местах рейтингов, у них уже были тысячи больных. Я бы на их месте расстрелял всех тупых уродов рулящими у них здоровье-хранением.
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