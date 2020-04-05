 Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы посмотрим статисткику за сколько страны проходят путь от 100 человек до 1200 человек (с коронавирусом. – Ред.), как у нас сегодня модно сказать следующие цифры: Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – за 7 дней, США – за 8 дней, Украина – более, чем за 9 дней", - рассказал Ляшко.

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"По состоянию на сегодня у нас выздоровели 25 человек, умерли – 32. За минувшие сутки выздоровели 2 новых пациента, летальных случаев у нас 4 новых. За минувшие сутки наибольшее количество случаев (коронавируса. – Ред.) зарегистрировано в г. Киев 30 случаев, Тернопольской области – 25 случаев и в Кировоградской области – 18 случаев. Наибольшее количество случаев (коронавируса. – Ред.) с начала эпидемии зарегистрировано в г. Киев – 225, Черновицкой области – 220случаев и Тернопольской области – 160 случаев. Прирост подтвержденных случаев (коронавируса. – Ред.) по сравнению с минувшими сутками составляет 14%", - рассказал Ляшко.

Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.