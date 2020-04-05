 Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы посмотрим статисткику за сколько страны проходят путь от 100 человек до 1200 человек (с коронавирусом. – Ред.), как у нас сегодня модно сказать следующие цифры: Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – за 7 дней, США – за 8 дней, Украина – более, чем за 9 дней", - рассказал Ляшко.
"По состоянию на сегодня у нас выздоровели 25 человек, умерли – 32. За минувшие сутки выздоровели 2 новых пациента, летальных случаев у нас 4 новых. За минувшие сутки наибольшее количество случаев (коронавируса. – Ред.) зарегистрировано в г. Киев 30 случаев, Тернопольской области – 25 случаев и в Кировоградской области – 18 случаев. Наибольшее количество случаев (коронавируса. – Ред.) с начала эпидемии зарегистрировано в г. Киев – 225, Черновицкой области – 220случаев и Тернопольской области – 160 случаев. Прирост подтвержденных случаев (коронавируса. – Ред.) по сравнению с минувшими сутками составляет 14%", - рассказал Ляшко.
Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.
если бы в Украине проводили тестирование всех из группы риска - то кол-во заболевших у нас было бы больше, чем во всём мире вместе взятом!
Тут еще вопрос кто ушел от параши и совка.
В Тернопольской области очагом коронавируса стала больница
Местные жители запаниковали.
В Почаеве Тернопольской области еще в одной больнице массово фиксируют коронавирус среди медицинского персонала. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Раньше с коронавирусом слегли медики Монастырисского района - их количество уже доходит до четырех десятков. А теперь аналогичный сценарий разворачивается в Почаеве. Недуг диагностировали у четырех медсестер. И теперь 27 контактных медиков закрыли на обсервацию.
Почаевская больница закрыта на замок вместе с персоналом внутри. Вместо пациентов, там 27 контактных медиков, закрытых на обсервацию. Они лечили больного коронавирусом ребенка, не зная о его диагнозе. Двое из них - уже больны. «Двое в больнице, двое - дома под наблюдением семейного врача. Все в удовлетворительном состоянии, легкая степень», - заявил главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.
Первыми слегли санитарки, признаются тамошние медики, потому что совсем не имели средств индивидуальной защиты. Еще в марте у них не было даже масок, рассказывает Татьяна Демчук , которая работает в рентгенкабинете. «Нам выдавали первых четыре маски на пол месяца. А потом дали тридцать масок нам на две недели. Халаты одноразовые мы купили за свои деньги в аптеке», - рассказывает женщина.
Горожане срочно бросились собирать деньги, чтобы закупить для больницы самое необходимое. Потому что, как выяснилось, именно эта больница - одна из опорных в борьбе с коронавирусом. «Мы видели, что у них нет всех необходимых вещей, они не могут нормально выехать на вызовы, потому что они не имеют спецзащиты и соответственно с этого начались этот сбор средств», - говорит волонтер.
Ситуация в городе приближается к критической, возмущается городской председатель Почаева. Больница закрыта, в ней на обсервации - медики. Если завтра будут выявлять новых больных, не понятно куда их размещать.
Все как завещал дубилет.
Пусть ещё на коэффициент.0,88 не забывает множить и тогда количество заболевших в Украине вообще будет в вилке статистической погрешности находится.
Тоже мне - изобрели зильонские велосипед. У Лукашенко вон вообще «ни одного случая « не зафиксировано...
Дебилы...
Будут вымирать от "гриппа"
А кількість реально інфікованих - інша.
В Украине проведено 5493 тестов.
Чё он несет?
упаяшко.
Але якщо взяти до уваги кількість туристів в ці країни з різних кінців світу та змогу мешканців цих країни подорожувати по світу і порівняти ці дані з Україною, то вийде зовсім інша картина.
Тому такі порівняння не те, що не коректні, а навіть абсурдні. Але влада зробила все, щоб вирівняти ці показники, коли повернули додому більш, ніж 100 тис. співвітчизників з осередків пандемії без двотижневого карантину прибулих.
І тепер треба решті населення сидіти на карантині, щоб МОЗ міг видавати "на гора" такі красиві циферки.
Anele
@takidaya
·10 ч
Точность статистики по COVID-19 во многом зависит от числа сделанных в стране тестов на коронавирус. Вот рейтинг государств по количеству анализов на 100 000 населения (данные на 1.04.2020). Если ищете Украину, подсказка: смотрите в подвал списка.
Шведы, например, очень суровы, немногословны и нелюдимы.
Итальянцы - темпераментны и сразу в губки...
Нас защищала наша нищета, пока не приехали небедные туристы и бедные заробитчаны.
Индекс продовольственных цен FAO - это показатель изменений за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп: зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и сахар.
"Снижение цен в основном обусловливается тенденциями спроса, а не предложения. На тенденции спроса влияют все более плохие экономические перспективы", - сказал старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан.
Наибольшее падение отмечается для индекса цен на сахар, который снизился на 19,1%. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами самоизоляции, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть. Организация также отметила о существенном падении индексов растительного масла, молока и зерновых, снижение составило 12%, 3% и 1,9% соответственно.