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 Политика Украины, Здоровье
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 В Украине с коронавирусом госпитализированы 624 человека, из них 30 детей. 18 человек находятся на аппаратах ИВЛ, - главный санврач Ляшко

За минувшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализированы 55 новых пациентов, из них ни один не находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине подтверждены 156 новых случаев коронавирусной болезни, из них 12 детей. Были госпитализированы из 156 человек 55 человек. Ни один из них не в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких за минувшие сутки не подключен ни один из новых госпитализированных. Всего на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 18 человек. В целом госпитализированы 624 человека, из них 30 детей", - рассказал Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186851
 
 
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По моему в эту тупую игру надо заканчивать играть.
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Ця гра не має правил, і хтось, ще ся не набавив,
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спасіба зєлєнському за апарати ІВЛ ! за маски спасіба, і за особисту допомогу спасіба!
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Необходимо что бы опубликовали количество всех умерших за каждые сутки с указанием причин, будет видна динамика, а так где то могут указывать другой диагноз или наоборот списывать на вирус, без полной картины по Стране толку не будет.
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очікується спалах після Паски...


коли народ не втримається,щоб не посвятити пасочки..


особливо під"чулим духовним керівництвом" попів РПЦ(КГБ)..
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госпитализированы 624 человека - и поэтому объявлен карантин по всей стране??? трындец
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