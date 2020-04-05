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 За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко

За минувшие сутки число жителей Киева, которые заболели коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека.

Об этом сообщил в Telegram городской глава Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав

"За сутки заболели: 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет и 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. Один - 71-летний мужчина - скончался. 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 21 - лечится дома на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки, выезжали недавно за границу, другие границ Украины не покидали.

"Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - резюмировал Кличко.

Отметим, что по данным МОЗ на утро 5 апреля в Киеве подтверждены 225 случаев COVID-19.

За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186849
 
 
 Топ комментарии
 
А какой профит от этого Радуцкому? На этом деле масок за бугор не продашь За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 269
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Sophia-Maria Duglass А какой врач, в своем уме, будет, сейчас, вести, к себе в дом,возможно, больных коронавирусом?
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Без походов на шашлычки и гулек было бы в районе 50-80 человек зараженных.
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Мэр Киева также добавил, что только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки, выезжали недавно за границу, другие границ Украины не покидали.
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не вижу логической цепочки. где упоминание шашлыков?
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а куча вернувшихся из италии и прочих очагов - это не существенно...
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Шо там с хорошковским, еще коньки не откинул, а то новостей про него нету, уже переживаем тут сидим за него За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 9195 ?
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Надо разрешить ПРАКТИКУЮЩИМ ВРАЧАМ С ОПЫТОМ открыть частные врачебные кабинеты . Можно и в своих домах и квартирах, если площадь позволяет
Для такого кабинета достаточно иметь 50 кВ м свободной от жилья площади
1, это решит вопросы с обслуживанием населения - ведь есть врачи, которым доверяют
2, и врачи начнут получать дополнительный доход ( с которого могут платить налог)
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А какой профит от этого Радуцкому? На этом деле масок за бугор не продашь За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 269
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Это не тот радуцкий-чей дружбан мудями на фортепьянах играет?
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он самый За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 997 его друг еще нелох, ему 42 года и голос как у хронического гайморитника
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лет 50 назад врачи говорили-как у сифилитика За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 9293
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Sophia-Maria Duglass А какой врач, в своем уме, будет, сейчас, вести, к себе в дом,возможно, больных коронавирусом?
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Тут нужно не про ум врачей спрашивать.
Тут проблема с умом у конкретного человека.
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на табуреточку может и не ставят, а вот в коллено-локтеву позу очень часто За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 416
За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 9093
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будьте добры помедленнее ,Я записываю
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Виталик!, а помнишь как все начиналось....?
Транспортный коллапс после закрытия метро - вторая половина марта....

За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 5768
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Сейчас коллапса нет?
Просто, доходит до всех не одновременно.
До тебя до сих пор не дошло.
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