 За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко

Об этом сообщил в Telegram городской глава Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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"За сутки заболели: 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет и 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. Один - 71-летний мужчина - скончался. 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 21 - лечится дома на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки, выезжали недавно за границу, другие границ Украины не покидали.

"Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - резюмировал Кличко.

Отметим, что по данным МОЗ на утро 5 апреля в Киеве подтверждены 225 случаев COVID-19.