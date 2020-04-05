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 За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ

За минувшие сутки, 4 апреля, в Украину вернулись почти 11 тысяч украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

"На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. лиц. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. На въезд в Украину оформлено почти 11 тыс. наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки Украину покинули свыше 5,1 тысячи людей, в том числе почти 2 тысячи иностранцев.

"4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также установленным порядком оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки", - утверждают в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала карантина в страну вернулось 160 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3186848
 
 
 Топ комментарии
 
Как такое возможно, если главзебил закрыл границу на замок еще в позапрошлую пятницу вечером? За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1239
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Никчемная власть уже несколько раз отчитывалась, что никого пускать не будут. И где все эти 11 тысяч? Неужели изолированы от общества?
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С вирусом или нет уже не имеет значения.А вот возвращающихся людей никак не пойму они бегут из стран где есть эпидемия но есть и хоть какая-то медицина в страну где медицина примерно равна нулю да и бежать из Украины будет некуда.
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Как такое возможно, если главзебил закрыл границу на замок еще в позапрошлую пятницу вечером? За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1239
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Жирным шрифтом это сразу чтобы было видно твою тупость?

Если бы потратил хоть 5 минут, то узнал бы что закрыто перемещение для организованных перевозок. Пересечение границы на личном транспорте и пешеходном порядке не запрещено.
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С вирусом или нет уже не имеет значения.А вот возвращающихся людей никак не пойму они бегут из стран где есть эпидемия но есть и хоть какая-то медицина в страну где медицина примерно равна нулю да и бежать из Украины будет некуда.
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из за них и всяких телезелебобиков нам всем остаётся бежать только на кладбище !
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Наверное ,у многих из них нет медицинских страховок ,а многие заехали
в те страны недавно,не успели денег заработать,как же им продержаться.
Есть ещё вариант ,что человека психологически тянет к семье в такой экстремальной
обстановке и неопределённости.
Не надо этих возвратившихся людей держать в психологической изоляции ,
не относится к ним ,как к отверженным.
Друзьям ,коллегам ,родственникам поддерживать их дистанционно.
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Ураааа! Велкам хоум. Надели цаки, сидеть в пепелацах и хвалить господина ВэЗе! За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1018
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Никчемная власть уже несколько раз отчитывалась, что никого пускать не будут. И где все эти 11 тысяч? Неужели изолированы от общества?
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Дакакаяразница. Вже повернулось стільки інфікованих людей, що вижити нам допоможе лише Чудо Боже. Янелох вже переклав провину на всіх пАпередніков, які не готувались до епідемії, а радили міністрам, ради феєричного шоу, поседіти в карантині 2 недільки. Заробляли бабло на розпродажу запасів захисту. Чи блокували виробництво і закупівлю, та розповідали старшому поколінню українців, що вони вже трупи. Чи в день призначення відкривали своїй дружині фірму, через яку будуть закупати ліки, під час епідемії і, знову таки, заробляти бабло. Тому ... Дакакаяразница
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Нехай ті пам'ятки, що їх роздають носять замість масок.
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Всі раді і я трішки. Слава великому ЗЕ!
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Знаете что самое странное. Через границу въехало уже сотни тысяч людей но погранцы не слягли все хором. Может быть панику власть сеет только для закручивания гаек?
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за других говорить не буду , но вот по Одесской 26 случаев , из них 20 -въехавшие из-за кордона и 6 -их жёны, дети, братья ...
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Власть впаривает лохам о том, что границы закрыты и что надо сидеть дома, носить маски и жрать гречку. Лохи орут, что все умрут, если не носить маски и не сидеть дома. Тем временем, в страну въезжают, каждый день, то 7 тыс, то 11. Пограничники заявили, что готовы принять 200 тыс заробитчан на Пасху. Вуаля! Как вам ситуация, лохи?
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Давно заметил, что любая проблема, однажды появившись в Украине, остаётся здесь навсегда: коррупция, безработица, инфляция, а теперь вот ещё и коронавирус...
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да уж ... и как минимум год жесткого карантина нам обеспечен ! пока бенено кодло от сюда не сбежит ...
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Не каркайте,многое зависит не только от власти ,но и от законопослушания
всех граждан в части соблюдения требований карантина.
В Германии ,например , и соседи контролируют. Не ругаются,не скандалят ,не травят,
а тут же сообщают в полицию и если сигнал подтверждается ,незамедлительно
следует большой штраф.
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На мостсовке людям просто вбили в голову, что стучать это плохо.
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А где же установленные Зеленским - 3 дня после начала карантина 12 марта, на возвращение... Ля- ля - тополя...
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маловато будет ! ничего, скоро зебилёныши нам прикажут в скафандрах из дома выходить ! да или просто нам подъезды забетонируют ! правильной дорогой идёте товарищи !
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Путин бросил 30 тысяч россиян за границей

Высказался один из популярнейших блогеров России, который пишет под ником "Сталингулаг".

"Главное правило российского государства: всегда кидай, предавай, бросай своих граждан, никогда не помогай своим", - заявил он в соцсети.
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Сделали так что здоровые сидят дома, а условно инфицированные носятся по городам и весям в поиске жертв.
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"Россия отказалась эвакуировать своих граждан из-за рубежа. Охренели со страху совсем?"
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Надо ввести ежедневную отчётность соответствующих служб по количеству
проведённых ими проверок самоизоляции прибывших. Это может проводиться
дистанционно ,но двухнедельный контроль за ними и за теми с кем они
совместно проживают должен быть .
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Ольга Панченко Ольга, Вы еще верите в то, что наша власть на что-то способна, кроме продажи земли? Все эти меры ничего не дадут, вирус побороть мы не сможем. Мы или сдохнем, как мамонты, или научимся жить, теперь с вирусом.
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сейчас "патриотизм" заробитчан аж зашкаливает - возвращаются с флагами, с гордым " Україна - наша Батьківщина !"...эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, в Европе вирус повыбивает кучу народу , создастся дефицит рабочей силы, экономики уйдут в минус,- вспомнят ли тогда эти "патриоты" про Украину и флаги ?
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