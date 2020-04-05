 За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.
"На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. лиц. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. На въезд в Украину оформлено почти 11 тыс. наших соотечественников", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за сутки Украину покинули свыше 5,1 тысячи людей, в том числе почти 2 тысячи иностранцев.
"4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также установленным порядком оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки", - утверждают в ГПСУ.
Если бы потратил хоть 5 минут, то узнал бы что закрыто перемещение для организованных перевозок. Пересечение границы на личном транспорте и пешеходном порядке не запрещено.
в те страны недавно,не успели денег заработать,как же им продержаться.
Есть ещё вариант ,что человека психологически тянет к семье в такой экстремальной
обстановке и неопределённости.
Не надо этих возвратившихся людей держать в психологической изоляции ,
не относится к ним ,как к отверженным.
Друзьям ,коллегам ,родственникам поддерживать их дистанционно.
всех граждан в части соблюдения требований карантина.
В Германии ,например , и соседи контролируют. Не ругаются,не скандалят ,не травят,
а тут же сообщают в полицию и если сигнал подтверждается ,незамедлительно
следует большой штраф.
Высказался один из популярнейших блогеров России, который пишет под ником "Сталингулаг".
"Главное правило российского государства: всегда кидай, предавай, бросай своих граждан, никогда не помогай своим", - заявил он в соцсети.
проведённых ими проверок самоизоляции прибывших. Это может проводиться
дистанционно ,но двухнедельный контроль за ними и за теми с кем они
совместно проживают должен быть .