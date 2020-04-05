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 На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 156 новых случаев.

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На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав 01

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 75 случаев;
▪️ Волынская область - 19 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 14 случаев;
▪️ Донецкая область - 8 случаев;
▪️ Житомирская область - 11 случаев;
▪️ Закарпатская область - 28 случаев;
▪️ Запорожская область - 39 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 105 случаев;
▪️ Кировоградская область - 37 случаев;
▪️ м. Киев - 225 случаев;
▪️ Киевская область - 82 случая;
▪️ Львовская область - 15 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 26 случаев;
▪️ Полтавская область - 9 случаев;
▪️ Ровенская область - 38 случаев;
▪️ Сумская область - 49 случаев;
▪️ Тернопольская область - 160 случаев;
▪️ Харьковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 10 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 220 случаев;
▪️ Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
▪️ Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступили 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.

На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав 02
На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав 03

Источник: https://censor.net.ua/n3186847
 
 
 Топ комментарии
 
этого проходимца шария от медицины слушают только тупые ватаны...
пускай они его и слушают..
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У тебя тоже, только мозга. Нет и не будет.
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Совет форумчанПравила форума
 
статистика устойчивая (вчера было такое же соотношение) - умирают больше чем выздоравливает...
Это все, что вам нужно знать о нашей медицине...
Супрун-мупрун..., до нее и после нее....

32 человека умерли, 25 - выздоровели





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Больше слушайте педиатра Комаровского. Вон он коронавирус в руках держет. Так что можна причащаться и лобызать иконы на паску На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9067
На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2440
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Только врач неудачник может власти шоу а нормальный врач практикует у него нет времени на ерунду
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этого проходимца шария от медицины слушают только тупые ватаны...
пускай они его и слушают..
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Ну что вы, еще тупенькие писечки его абажают. Миллионы их.
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Він педіатр для всієї сім"ї і від усього?
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лікар "від бога"
лікар від дупи

лікар до дупи..
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Комаровский - педиатр, а Зеленский педи-актёр
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У тебя тоже, только мозга. Нет и не будет.
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анатолієвіч !?
з ногами все в порядку ? На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5761
ФРАНЦУЗ 50 ЛЕТ ЖИВЕТ БЕЗ МОЗГА И прекрасно себя чувствует

в 2007 году тогда еще 44-летний, он обратился в больницу с жалобами на боли в ногах.

Француз утверждал, что испытывает неприятные ощущения на протяжении уже двух недель.Осмотр и первое исследование ног результатов не дали, поэтому доктор послал пациента пройти полное обследование. И когда очередь дошла до головы, медицинская помощь уже понадобилась самим врачам: потому что сканирование показало, что у мужчины настолько маленький мозг, что его поначалу специалисты даже не разглядели.Позднее выяснилось, что такой феномен возник из-за того, что вся спинномозговая жидкость, которая в норме циркулирует по мозгу и выводится в кровеносную систему, заполнила почти весь череп, оставив лишь небольшую часть серого вещества.
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Ага, испанцам и итальянцам это расскажи
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Согласен, только тупой не замечает, что средства для борьбы с этим типа вирусом, неадекватны самой угрозе. Может хотят перезапустить мировую экономику, непонятно...
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Вчера я услышал внятное объяснение - возможно оно верно. Последние несколько десятилетий миром правят шоумены, а не технократы, поэтому и такая растерянность граничащая с паникой шоуменов и порадила кризис корововируса. Экономика естесственно скоро перезапустится и самым главным итогом корововируса станет интенсивный поиск человечеством панацеи. А панацея конечно есть и её найдут это и будет главным перезапуском.
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Всех умерших в областях естественной смертью причисляют к коронвирусу.Меж тем геном и тест заразы до сих пор не выделен ни в одной стране мира.кому вы лапшу кидаете?
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В багатьох рашкомовних головах бродить вірус міровой закуліси, яка роздула з мухи слона, щоб зірвати парад на красній площі.
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не дождетесь, парад будет при любой погоде На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5406 На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7265 даже если пол росии умрет. Ведь всем известно, что руцкие бабы еще нарожают
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Це не має значення. Так само як не має значення живий путєн зараз чи ні. При такому стаді як на рашці це не має значення.
Янкі колись про це зробили фільм. Може ви навіть його бачили. weekend at barney's

На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4778
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Погано шо укранськи жинки так не хочуть рожать .
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кількість конспірологічних теорій появи вірусу перевалила за сотню.. На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8569

теорій від досить логічних (з занесенням вірусу представниками ГРУ в Ухань)
до цілковито неймовірних -про вірус як спробу знищення людства рептилоїдами з Тау КИта
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Вся загроза для людства іде від прибульців з планети Нібіру, адже всім відомо що земля не тільки пласка, а ще й порожниста в середині
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Ви ніколи не замислювалися чому в інтернеті текстом чи на ютубі так багато спаму російською мовою?

Напевно тому що є великий попит.
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У ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) назвали головну проблему, пов'язану з пандемією коронавирусу. Хвороба, нагадаємо, поширилася по всьому світу, заражені понад мільйон чоловік. Вакцини від захворювання в світі поки що немає, а значить розраховувати на те, що колективний імунітет, як у випадку з поширенням грипу, допоможе сповільнити зростання нових випадків інфікування, поки що не можна:

- Погана ж новина в тому, що для того, щоб отримати вакцину, нам буде потрібно час.
Тому що вона повинна бути безпечною. Бо перше правило: "Не нашкодь", - заявила представник ВООЗ Меліта Вуйнович у фільмі Наілі Аскер-заде "Небезпечний вірус" .
У ВООЗ також поки не можуть назвати тварину, яке стало проміжним носієм вірусу, від якої заразилася людина.
Раніше звучали версії, що в Китаї зараження почалося від кажанів, які можуть не хворіти, але є переносником хвороби. В організації вважають, що між кажанами і людиною пропущено ще якась ланка в передачі коронавирусу.
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В організації вважають, що між кажанами і людиною пропущено ще якась ланка в передачі коронавирусу.

На 99% це кліщ або блоха, які можуть перенести вірус від кажана до людини.


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Этот ВОЗ ещё получит люлей от США за сокрытие Китая, подождите немного будет много интересного
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Скорее всего на РАБссии Путлера скинули за скандал с саудитами и падением рубля и нефти.Кто сегодня правит РАБссией,или ГКЧП или военная Хунта ШойХу.
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Держись УКРАИНА! Народ сильнее вируса!
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Денег нет : Держитесь!
Работы нет : уймитесь!
Лекарств Нет:молитесь!
Еды нет,на колени! На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 615
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вряд ли эти данные обьективны. такой "пилы" с отчётливым периодом по суточным данным нет ни по одной стране. высокую смертность можно понять. смертность вообще по любых болезнях напрямую связанна с поздней диагностикой. так и здесь. на опережение тестируется мало. это экономит тесты и улучшает отчёты. тестирование проводят только тем у которых течение уже переходит в тяжёлую форму. отсюда и высокая смертность. плюс ментальность наріда. он тоже не обращается в больницы своевременно, как западноевропейцы. с одной стороны, как всегда надеется, что пронесёт. ведь дома куча делов, городы, по хазяйству попорацьця. с другой - понимает, там скорее всего в лёт нафик пошлют. скажут сиди дома пока больше не поплохеет. а больше поплохеет, то тогда будет уже поздно лечить. просто обвинят, что вовремя не обратился, сам виноват. везучая часть переболеет в скрытой форме, не попадая в статистику. опять государству на руку по многих параметрах. то что других заражают, это пока ему не интересно.
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Почему в странах первого мира погибают тысячами, а в отсталых и нищих странах третьего мира вроде России и Украины фактически даже никто не болеет?
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Во первых уровень продолжительности жизни там до 90 это норма. Иммунитет понятно никакой это как с ветрянкой в детстве только зелёнка, а чем старше тем сложнее вплоть до смерти. Во вторых круг интересов и досуг, у нас работа - дом, а там это постоянное общение, активный способ жизни и развлечения. Ну и в третих кто привёз из Китая и кому, наших там мало. В четвёртых способ лечения у них поголовно все на АНТИБИОТИКАХ он убивает иммунитет у нас же либо самолечение либо дешёвые препараты с малыми дозами и да иммунитет посильнее . А ОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПОЧЕМУ В КИТАЕ ТАК ВСЁ СРАЗУ ЗАТИХЛО И ТОЛЬКО ОДИН ГОРОД УХАНЬ, ЗДЕСЬ ВЕСЬ МИР БОРЕТСЯ КАКОЙ МАСШТАБ , А ТАМ МАСОЧКИ НАДЕЛИ, ДОМА ПОСИДЕЛИ И ВСЁ.
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Дуже насторожує той факт,що померлих від вірусу більше,аніж тих що одужали...Тому що кількість померлих то дійсно факт,а ось кількість виздоровілих ніхто не може знати...навіть з тих,хто одужав...
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у віруса вихідний. щось малий приріст.
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