 На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 156 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 75 случаев;
▪️ Волынская область - 19 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 14 случаев;
▪️ Донецкая область - 8 случаев;
▪️ Житомирская область - 11 случаев;
▪️ Закарпатская область - 28 случаев;
▪️ Запорожская область - 39 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 105 случаев;
▪️ Кировоградская область - 37 случаев;
▪️ м. Киев - 225 случаев;
▪️ Киевская область - 82 случая;
▪️ Львовская область - 15 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 26 случаев;
▪️ Полтавская область - 9 случаев;
▪️ Ровенская область - 38 случаев;
▪️ Сумская область - 49 случаев;
▪️ Тернопольская область - 160 случаев;
▪️ Харьковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 10 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 220 случаев;
▪️ Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
▪️ Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступили 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.
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Супрун-мупрун..., до нее и после нее....
32 человека умерли, 25 - выздоровели
пускай они его и слушают..
лікар "від бога" лікар від дупи
лікар до дупи..
з ногами все в порядку ?
ФРАНЦУЗ 50 ЛЕТ ЖИВЕТ БЕЗ МОЗГА И прекрасно себя чувствует
в 2007 году тогда еще 44-летний, он обратился в больницу с жалобами на боли в ногах.
Француз утверждал, что испытывает неприятные ощущения на протяжении уже двух недель.Осмотр и первое исследование ног результатов не дали, поэтому доктор послал пациента пройти полное обследование. И когда очередь дошла до головы, медицинская помощь уже понадобилась самим врачам: потому что сканирование показало, что у мужчины настолько маленький мозг, что его поначалу специалисты даже не разглядели.Позднее выяснилось, что такой феномен возник из-за того, что вся спинномозговая жидкость, которая в норме циркулирует по мозгу и выводится в кровеносную систему, заполнила почти весь череп, оставив лишь небольшую часть серого вещества.
Янкі колись про це зробили фільм. Може ви навіть його бачили. weekend at barney's
теорій від досить логічних (з занесенням вірусу представниками ГРУ в Ухань)
до цілковито неймовірних -про вірус як спробу знищення людства рептилоїдами з Тау КИта
Напевно тому що є великий попит.
- Погана ж новина в тому, що для того, щоб отримати вакцину, нам буде потрібно час.
Тому що вона повинна бути безпечною. Бо перше правило: "Не нашкодь", - заявила представник ВООЗ Меліта Вуйнович у фільмі Наілі Аскер-заде "Небезпечний вірус" .
У ВООЗ також поки не можуть назвати тварину, яке стало проміжним носієм вірусу, від якої заразилася людина.
Раніше звучали версії, що в Китаї зараження почалося від кажанів, які можуть не хворіти, але є переносником хвороби. В організації вважають, що між кажанами і людиною пропущено ще якась ланка в передачі коронавирусу.
На 99% це кліщ або блоха, які можуть перенести вірус від кажана до людини.
Работы нет : уймитесь!
Лекарств Нет:молитесь!
Еды нет,на колени!