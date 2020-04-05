 Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.
"Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП", - сказано в сообщении.
Вместе с тем в полиции сообщили, что это не повлияло на намерение предпринимателей увеличить заработки и они снова возобновили свою деятельность, подвергая покупателей опасности.
"Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП", - отмечается в сообщении.
Так, админматериалы направят в суд для принятия решения.
В полиции также подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. грн.
Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам
Вопрос. Почему я во время карантина не могу купить стройматериалы? где постанова кабмина по этому поводу? А если я живу в частном секторе, то я могуперфаратором хреначить з ранку до ночи
Позорное решение по ломбардам продавил спикер Рады Разумков, имеющий бизнес в этой сфере
Кабмин решил разрешить работу ломбардов в карантин под давлением спикера Разумкова, который лично в этом заинтересован
Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.
Важно отметить, что Разумков, приняв решение уйти в политику, не продал свой бизнес, а всего лишь переписал его на супругу.
Фактически конфликт интересов остается, спикер заинтересован в создании особых условий для ломбардов и в отсутствии надлежащего контроля над ними.
Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу - изначально Кабмин запретил им работать. Однако в результате семья Разумкова понесла существенные потери - бизнес простаивал.
Как ранее сообщало издание, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м в Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.
Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли - 642,5 тыс. грн.
Да, в прошлом году СМИ сообщали о ломбардном бизнесе семьи Разумкова…
Так, Разумков еще в 2015-м купил компанию «Интеринвест ХХІ век», которая является соучредителем ООО «Полное общество Ломбард Про100Кредит, ООО Интеринвест XXI век и компания». В ее собственности находится семь ломбардов.
75 магазинів по всій України працюють. Тепер вони не будівельний гіпермаркет а домашня аптека
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Работают. Типа как интернет магазин. С оформлением типа онлайн прямо внутри и оплатой в кассу.
Зебилам приветики конешно