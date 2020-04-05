EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  3348  21
Материалы по теме:
Все про:карантин (2302) Киевская область (1923) Нацполиция (11168) COVID-19 (3083) коронавирус (1767)

 Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина

В Киевской области полиция привлекла к административной ответственности руководителей строительных гипермаркетов, которые возобновили деятельность вопреки требованиям карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в полиции сообщили, что это не повлияло на намерение предпринимателей увеличить заработки и они снова возобновили свою деятельность, подвергая покупателей опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА

"Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП", - отмечается в сообщении.

Так, админматериалы направят в суд для принятия решения.

В полиции также подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с многотысячной очередью за спецпропусками на транспорт в Кривом Роге полиция составила админпротокол за нарушение карантина

Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина 01
Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина 02
Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина 03

Источник: https://censor.net.ua/n3186844
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А що для * Гереги і Ко * та і інш ..34 тис штрафу .!
 показать весь комментарий
 
 
А если человек купил стройматериалы на будущее, это мусоркам в голову не приходит? Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 9546
 показать весь комментарий
 
 
Например дома косметический ремонт это ж не обязательно долбить стены перфоратором. Обои поклеиить или стены покрасить это не является правонарушением Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 1113
 показать весь комментарий
 
При чем здесь это? Гипермаркет открыт-народ шастает. С таким успехом можно жд вокзал в Киеве открывать. Чего уж там.
 показать весь комментарий
 
 
Ты статью осилил?

Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам



Вопрос. Почему я во время карантина не могу купить стройматериалы? где постанова кабмина по этому поводу? Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 148 А если я живу в частном секторе, то я могуперфаратором хреначить з ранку до ночи
 показать весь комментарий
 
А если у тебя кран сломался, будешь без воды сидеть?
 показать весь комментарий
 
У меня бетономешалки под окнами постоянно шастают. Тоже на будущее?
 показать весь комментарий
 
Ну всё. Доблестные квакваковцы нас спасли. Главные злодеи обезврежены. Можно с чистой совестью сидеть в четырёх стенах и сосать... лапу. Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 8293
 показать весь комментарий
 
 
Хоч,десь,їх бачили... Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 4395 Бо,як після сміттєприбирання,- ніде з лупою незнайти Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 1732
 показать весь комментарий
 
Общество 04-апр, 03:589 3 679 0
Позорное решение по ломбардам продавил спикер Рады Разумков, имеющий бизнес в этой сфере

Кабмин решил разрешить работу ломбардов в карантин под давлением спикера Разумкова, который лично в этом заинтересован

Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.

Важно отметить, что Разумков, приняв решение уйти в политику, не продал свой бизнес, а всего лишь переписал его на супругу.

Фактически конфликт интересов остается, спикер заинтересован в создании особых условий для ломбардов и в отсутствии надлежащего контроля над ними.

Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу - изначально Кабмин запретил им работать. Однако в результате семья Разумкова понесла существенные потери - бизнес простаивал.

Как ранее сообщало издание, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м в Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.

Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли - 642,5 тыс. грн.

Да, в прошлом году СМИ сообщали о ломбардном бизнесе семьи Разумкова…

Так, Разумков еще в 2015-м купил компанию «Интеринвест ХХІ век», которая является соучредителем ООО «Полное общество Ломбард Про100Кредит, ООО Интеринвест XXI век и компания». В ее собственности находится семь ломбардов.
 показать весь комментарий
 
 
От короновируса есть большой ПЛЮС ---- цены на квартиры снизятся
 показать весь комментарий
 
Для Герега це копійки в порівнянні із їхнім денним заробітком.
75 магазинів по всій України працюють. Тепер вони не будівельний гіпермаркет а домашня аптека
 показать весь комментарий
 
Эпицентр торгует продуктами , семенами и продуктами для сада и огорода - а это разрешено, т к идёт весенний сезон , ГДЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЦЕЛЫЙ ГОД КОРМИТ
 показать весь комментарий
 
 
Geo Leros: Вчера Янину Соколову уволили за то,что я прокомментировал скандал в эфире ее авторской программы (на ТРК Украина Ахметова), а сегодня мне передали информацию, что на всех региональных каналах разнарядка жесткой цензуры,чтоб никто не узнал про скандал с пленками Ермака.
 показать весь комментарий
 
Это называется- УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ
Ермак узурпировал власть. Секретутка канцелярии не знает своего места - а места его в тюрьме
 показать весь комментарий
 
 
У нас участковому выдали кучу протоколов и сказали во вторник сдать заполненными.Ото он с понедельника будет в мыле)))С него весь район смеётся)))
 показать весь комментарий
 
 
Хто пишет про герегу = хахаха

Работают. Типа как интернет магазин. С оформлением типа онлайн прямо внутри и оплатой в кассу.

Зебилам приветики конешно
 показать весь комментарий
 
не поверите, полчаса назад проезжал герегин магазин. Стоянка забита, торговля - аж гай шумит...герега со своим дегенеративным глазом улыбается с плаката и обещает камуназм... Героев труда, если шо... перед Дафи пусто...
 показать весь комментарий
 
Якщо віслюк зе припинить пандемію так, як він припинив війну, то у нас великі проблеми.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх