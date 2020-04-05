 Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса.

По словам украинского дипломата, российская сторона демонстрирует большой профессионализм, стремясь к достижению своей цели.

"То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы - это факт", - отметил Кислица.

Он подчеркнул, что позицию Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств.

Посол обратил внимание, что ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

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"Понимаю и соглашаюсь с тем, что Евросоюз должен продемонстрировать единство, потому что часть "ковидного" плана Российской Федерации - это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически", - заявил он.

"Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты создавали ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться", - добавил дипломат.

Напомним, Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина заблокировала попытку России отменить санкции.