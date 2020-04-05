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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица

Российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза и развалить его хотя бы политически.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса.

По словам украинского дипломата, российская сторона демонстрирует большой профессионализм, стремясь к достижению своей цели.

"То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы - это факт", - отметил Кислица.

Он подчеркнул, что позицию Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств.

Посол обратил внимание, что ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

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"Понимаю и соглашаюсь с тем, что Евросоюз должен продемонстрировать единство, потому что часть "ковидного" плана Российской Федерации - это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически", - заявил он.

"Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты создавали ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться", - добавил дипломат.

Напомним, Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина заблокировала попытку России отменить санкции.

Источник: https://censor.net.ua/n3186843
 
 
 Топ комментарии
 
Разваливать фактически нечего.После Грузии и Украины они сглотнули.Теперь они получают,что заслужили.Европу история ничему так и не научила,приходится снова повторять.
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***** идет нах с *********** -- хрен им а не развал ЕС и санкции им в задницу Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 4117
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ЕС таки развалится, даже без Московии....
С самого начала было очевидно, что слишком разные страны согнали в одну кучу...
Создадутся другие, более природные союзы....
Для Украины - Балтийско-Черноморский союз будет самое то....
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ЄС почало розвалюватися, як взяло в свій оркестр диригентом Путіна.
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Пока Ху*ло сидит неизвестно где, его уже продают по частям:
Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 9114
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Разваливать фактически нечего.После Грузии и Украины они сглотнули.Теперь они получают,что заслужили.Европу история ничему так и не научила,приходится снова повторять.
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Вони завжди так робили і так будуть продовжувати.
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она уже его розвалила . осталось подписать докмент . толерастия уничтожила ЕС . эсли б не Германия с ее эконимикой .уже б давно на коленях перед ****** стояли .
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ЕС и так развалится, слишком неравные по доходам страны и, как оказалось, по понятиям евросолидарности, нету там в годину бедствий никакой солидарности, каждый под себя гребет, у соседа вырывает
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Да пусть будет. Дай бог только Германия выйдет.
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Ага и 10 миллионов негров с арабами видимо шмеркель запустила, чтобы сплотить Евросоюз. Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 7481
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То вірно зробила Польша ..не пускаючи до себе * кольорових * ..
ПС )))) А беручи на працю українців .
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Они прямо мечтают попасть в Болгарию.
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Если там одни дебилы и сами доводят до такой ситуации, значит им пофигу, пусть так и будет, аминь 😁
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Які висновки можна робити з епідемії? Один вже точно є. "Загальноприйнята" в світі модель медицини виявилася недієздатною. Найперше, тому, що розрахована винятково на заможну частину населення. Система знехтувала тим, що при епідеміях здоров'я заможних повністю залежне від решти незаможних.
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Євросоюз може існувати тільки в спокійні часи, а коли починає штормити, то кожен за себе.
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Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 4463

Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 9994 Пан Буддист

@sranysovok

·7 ч

ЄС вічна пам'ять

Только наднациональные образования и сплоченность помогут предотвратить или преодолеть катастрофы уровня второй мировой

@ Аааапчхи кхм кхм кх

@ Обосрались
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саудиты тоже используют нефть и газ,роют яму под рашиста.да и рашисту "коронавирус " воздаст все сполна и без возврата...
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ну Евросоюз то такое, а вот в самой приполярной проблемы похлеще назревают- полное закрытие границ и стоп движение с 20:00 до 8:00
чечня начала парад суверенитетов, то ли еще будет через месяц, когда начнутся голодные бунты, не факт что рабсосия останется даже в пределах московской области
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Кацапам лишь бы что-то развалить да поломать. Кого-то ограбить да убить. Ублюдочное племя занимаясь своим "креативом" не заметит как развалится собственный сарай по кличке эрэф.
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Рашка на пороге развала . Пора обсуждать кому из стран и какой кусок Лаптестана достанется😀😀😀
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