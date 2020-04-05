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 В аптеках Киева в свободном доступе можно купить маски, перчатки и дезинфицирующие средства, - заммэра Поворозник

В Киевской городской государственной администрации заявляют о наличии в свободном доступе в сети аптек КП "Формация" медицинских масок. Всего их количество составляет около 70 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заместитель киевского мэра Николай Поворозник.

"С 6 апреля в стране будут усилены меры борьбы с коронавируса. В частности, будет запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора. Знаю, что вопрос носить маску или нет вызывает много споров. Знаю, что ВОЗ рекомендует носить маску только тем, кто имеет симптомы заболевания. Однако, по прогнозам Главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме. А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!", - написал он.

Также Поворозник отметил, что в аптеках КП "Фармация" в свободном доступе кроме масок можно купить перчатки и дезинфицирующие средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски

В аптеках Киева в свободном доступе можно купить маски, перчатки и дезинфицирующие средства, - заммэра Поворозник 01
В аптеках Киева в свободном доступе можно купить маски, перчатки и дезинфицирующие средства, - заммэра Поворозник 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186842
 
 
 Топ комментарии
 
Врет, как дышит. Выйди в любую аптеку - масок нет, перчаток нет, антисептиков нет. Аптеки это уже на дверях это пишут.
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До вывоза из Украины 983 тонн масок-они стоили в районе от 1 до 5 грн..
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фотку нада размєстіть в інтернетє (на сайтє хостінг картінок) к прімєру imgur.com, взять оттуда прямую ссиль (direct link) і вставить тут через кніпочку "ізображенійє"
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якшо картінка вже є в облаці, достаточно токмо ссиль скопіровать в контєкстном мєню картінкі (клік правой кнопой миши по фоткє)
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По рекомендациям того же Минзрава, маски из марли носить нельзя
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Вчера заходила в обычный магазин в пригороде Днепра, на выбор до 10 вариантов масок от 10 и до 300 грн . Вообще как житель Днепра скажу что мы надеемся только на местные власти.
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зеля продал испацам по 0,8-1,2 грн нам по 15-25грн. все для любимого народа
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Маски есть. Это факт. В Космо вчера были по 15 и 20 грн, обычная и овальная. Девочка на кассе сама предлагала.
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А когда арестуют и покажут по телевитзору тех кто во время пандемии вывез все защитные средства из Украины? Или тут заработал сам зе и дело спустят на тормозах?
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Ну теперь заживём! А когда в сёлах появятся маски?
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Шо за вой???? Замотай рыло грязной портянкой и иди куды хошь!
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Вот что карантин из штрафами делают,сразу все появляется а покупать некому.
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