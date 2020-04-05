 В мире - более 1,2 млн инфицированных COVID-19, почти 65 тысяч человек умерли, выздоровели - 247 тысяч

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Worldоmeter.
В целом коронавирус обнаружен в 206 странах.
Больше всего заболевших в США – 311 635 человек (278 новых случаев), 8 454 инфицированных умерли, выздоровели 14 825 человек.
В Испании количество случаев СОVID-19 составляет сейчас 126 168, из них 11 947 летальных, 34 219 человек выздоровели.
В Италии коронавирус на это время обнаружен у 124 632 человек, из них умерли 15 362, 20 996 человек выздоровели.
В Германии зарегистрировано 96 092 случая СОVID-19, во Франции – 89 953, в Китае – 81 669.
В Украине лабораторно подтверждено 1 225 случаев COVID-19, из них 32 летальных, 25 человек выздоровели.
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04.04.2020 17:52
У Києві карантин, введений для обмеження поширення коронавірусної інфекції, може за сприятливих умов закінчитися через 2 тижні.
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода, у відповідь на запитання, як він оцінюєте, чи швидко закінчиться карантин.
"Я сподіваюся, що швидко. Сподіваюся. Що стосується обмеження карантину в місті Києві, ми можемо через 2 тижні побороти цю інфекцію, але це залежить від кожного з нас. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передачі інфекції від людини до людини обірвався", - сказав Кличко
Він додав, що потрібно пройти виклик фінансових випробувань для кожного, для бюджету і міста, і кожної родини. "Але, якщо ми будемо відповідально ставитися до кожного кроку, до порад і до всіх дій, ми зможемо це подолати. Я переконаний в цьому", - підкреслив мер столиці.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.Читайте також: Кличко просить киян на самоізоляції не приховувати свої контакти
З 6 квітня в Україні буде посилено обмежувальні заходи. Зокрема, не можна буде перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски.
Станом на 4 квітня в Києві зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало
Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала ZIK.
Глава столицы отметил, что передвижение автотранспортом может быть запрещено в случае кратного увеличения количества инфицированных.
"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то чтобы инфекционного взрыва не было, когда могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может вообще прекратим передвижение частного транспорта по улицам нашего города", - заявил Кличко.
При этом он отметил, что нужно надеется на хорошее развитие событий, но также рассчитывать и на плохой вариант, от которого сейчас страдают США, Италия и Испания.
"И не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами и муниципалитетами", - добавил мэр.
https://youtu.be/BTtR_PM0FrQ
Из 10 медсестер остались работать только 4.
Об этом сообщил запорожский журналист Яков Носков в сюжете ТСН.
Медсестры, которые работают, говорят, что им обещали существенные доплаты за риск (около 200%) но по факту получили около 2000 гривен доплаты.
Медработницы говорят: если ничего не изменится, готовы тоже написать заявления об увольнении
https://newsyou.info/iz-zaporozhskoj-oblastnoj-infekcionki-uvolilas-pochti-polovina-medsester-video
я думаю процентов 25 - 30...
почти 65 тысяч человек умерли, выздоровели - 247 тысяч
поэтому я и написал - общая смертность...
Теперь пожератели таблеток являются целью короновируса