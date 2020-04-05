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 Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице центра в Facebook.

Как отмечается, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

В центре предоставили следующие рекомендации, как надевать маску: нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

Кроме того, маску следует менять, как только она стала влажной, и каждые четыре часа.

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В центре отметили, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Также нельзя использовать маску повторно. Кроме того, нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

При снятии маски нельзя прикасаться к ее внешней поверхности. Ее нужно снять за резинки, свернуть и выбросить в мусорник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186839
 
   
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Хи-хи! На какие шиши их менять? Самый дешёвый намордник, который я смог купить, 30 гр. Ну про наши "астрономические" зарплаты и пенсии все в курсе!
Большинство людей будет ходить в одной масочке до конца дуранина. Не догадывались, олигофренчики зелёные? Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски - Цензор.НЕТ 6424
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Є багаторазові маски, але їх треба прати і бажано прасувати.
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Это просто цак. Я вот купил одну масочку и всё.
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А чому не кажуть, що для підтримки імунітету вкрай потрібне свіже повітря? Маска вбиває імуніте. А інших ліків від хвороби не існує. Чому не встановити норму "На відкритому просторі не наближатися до інших людей ближче 3 м без надітої маски". А виходити надвір треба обов'язково. Щоб продихатися. Це вам будь який лікар скаже.
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Бгг😂 А как же тогда с самодельными и "многоразовыми" масками?
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А если маска держится на ушах, но сама находится под подбородком, то мусорок не выпешет штраф? Дефакто маска на голове, правда не закрывает органы дыхания, но человек ее носит. Как бы лазейка в постанове. Просто в маске хреново дышать, а ворса от марли попадая в нос вызывает чхание. Я это к тому шо потом в суде прикинуться валенком и не платить авакову 17 тысчь грн Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски - Цензор.НЕТ 1580
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Вопрос номер один...
Где брать маски для использования их согласно рекомендациям?..
Вопрос номер два. .
Где брать спиртосодежащие антисептики?..
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Ругаться матом тут нельзя, да?
Вытащил из снаряги пару старых дырявых бандан в камуфляжной выцвевшей расцветке.
Ношу. Аки долбанный Зорро. Ну а ****?
Толку ж все равно - ноль ))))
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Хорошая реклама!
Народ покупайте маски в большом количестве т.к. маска становится влажной через полчаса в помещении, а на открытом воздухе она просто вредна.
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