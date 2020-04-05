 Наемники РФ за сутки 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ОС по состоянию на 07:00 5 апреля 2020 г, передает Цензор.НЕТ

"4 апреля противник применял запрещенные к размещению у линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации", - говорится в сводке.

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"Семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали наши подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток". Так, из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, крупнокалиберные пулеметы против наших защитников враг применил вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное, а стрелковое оружие - в районе села Павлополь. На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными", - рассказали в штабе ОС.

"Все случаи нарушений российско-оккупационными войсками Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений вчера зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В общем противник совершил здесь семь обстрелов. Дважды оккупанты открывали огонь по украинским военнослужащим вблизи Орехово. Здесь враг выпустил по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник использовал для обстрела окраин Новотошковского. Еще две мины 82-го калибра взорвались у наших опорных пунктов вблизи села Новоалександровка. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Майское оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм - восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь российские наемники вели по направлению поселка Гольмовский вблизи Горловки.

В районе Пивденного и Новолуганского вражеские войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отмечается в сводке.

"Отметим, что, кроме позиций Объединенных сил, оккупанты 4 апреля из станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу г.. Торецкое, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов", - констатировали в штабе ОС.

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"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. По данным разведки, 4 апреля наши воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет", - добавили в штабе ОС.

"5 апреля после полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции вблизи Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились", - говорится в сводке..

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.





