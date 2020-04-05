 Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева

Об этом заявила руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время видеоконференции с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Она призвала к глобальной солидарности все страны и помощи тем, чья экономика больше всего пострадает в результате пандемии.

Кристалина Георгиева отметила, что ситуация в мире уже стала беспрецедентной: "Этот кризис, как ни один другой. Еще никогда в истории Международного валютного фонда мы не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Уже есть рецессия, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис 2008 года. Этот кризис, из-за которого мы все должны действовать вместе".

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Глава МВФ сообщила, что более 90 стран уже обратилось в фонд с просьбой о финансовой помощи. Кристалина Георгиева также призвала банки уже сейчас начать поддерживать рынки развивающихся стран.

Только в США за последние две недели заявки на пособие по безработице подало 10 миллионов человек. В Испании, которая также глубоко пострадала от эпидемии, безработица превысила 9 процентов.