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 Экономика
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Все про:карантин (2302) кризис (2986) МВФ (2867) Кристалина Георгиева (11) Гебрейесус (25) COVID-19 (3083) коронавирус (1716)

 Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превысит мировой финансовый кризис 2008 года.

Об этом заявила руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время видеоконференции с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Она призвала к глобальной солидарности все страны и помощи тем, чья экономика больше всего пострадает в результате пандемии.

Кристалина Георгиева отметила, что ситуация в мире уже стала беспрецедентной: "Этот кризис, как ни один другой. Еще никогда в истории Международного валютного фонда мы не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Уже есть рецессия, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис 2008 года. Этот кризис, из-за которого мы все должны действовать вместе".

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Глава МВФ сообщила, что более 90 стран уже обратилось в фонд с просьбой о финансовой помощи. Кристалина Георгиева также призвала банки уже сейчас начать поддерживать рынки развивающихся стран.

Только в США за последние две недели заявки на пособие по безработице подало 10 миллионов человек. В Испании, которая также глубоко пострадала от эпидемии, безработица превысила 9 процентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3186833
 
 
 Топ комментарии
 
Ну все, дело раскрыто. Весь оказывается бараны, а раскрыл им глаза Поедатель Зябликов
Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 5269
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При Порошенко не было ни военного ни чрезвычайного положения в период тяжёлых боёв. А при зелёной сопле эпидемия ещё толком не началась, а всю страну уже превращают в концлагерь. Почувствуй разницу, лахта.
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...шо делать?.. Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 4143..в ладоши кварталистам за приколы хлопать?
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При Порошенко не было ни военного ни чрезвычайного положения в период тяжёлых боёв. А при зелёной сопле эпидемия ещё толком не началась, а всю страну уже превращают в концлагерь. Почувствуй разницу, лахта.
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Не из-за коронавируса а из-за психиатрической пандемии паники. Журналюги сделали из заурядного "сердитого гриппа", который регулярно появляется раз в лет 10, супер-пупер квазичуму. Эпидемия идиотизма и маразма! Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 5016
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Ну все, дело раскрыто. Весь оказывается бараны, а раскрыл им глаза Поедатель Зябликов

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а в Украине безработица сколько %?...а станет сколько, если в ЕС рабочие руки в таком кол-стве станут не нужны?...коллапс экономический наступит по ходу..
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рабы нужны всегда.
после грёбаной эпидемии платить станут в разы меньше, но рагули один хрен поедут, оно упоротое толком нихрена не умеет, но может подавать и тяжелое нести)))
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ну не скажи..я многих знаю, руки золотые у мужиков-строителей частных обьектов особенно..нарасхват шли по рекомендациях...
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Зеленский зовёт из на Большую Стройку в Украине. Работа есть.
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...шо делать?.. Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 4143..в ладоши кварталистам за приколы хлопать?
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Строить дороги, ЖД, мосты, АЭС и заводы. Ещё подземные переходы. Умеешь?
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АЭС нахера строить? Те что есть недозагружены на 50%!
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Потому что состояние у них - не алле. Потому и недозагруженность
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Они очень изношены. Ещё лет 10-ть и продлять срок службы не получится. Старенькие украинские АЭС. И уже сейчас нужно инвестировать в строительство новых. Это не быстрое дело.
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..умею, и шо?..заплатишь, или за трудодень-палочку в табеле?...это у Гитлера получилось, там моно нация, а у нас, если не арматуру спионерят якутяне, то цемент в бетоне скомуниздят цыгане, а в ТТНке напишут марка 600-гидро... Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 3684..еще и посадить на 5-чку какую на кичу могут, или похуже чего, как с кирпой случилось, он тоже вроде как мог...так шо только на биржу дорога..или подайте бывшему члену Верховной Рады, на паперть....
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Ось і порівняємо як у 2008 з Юлькою кризу пережили,і як зараз з Пєтєй та Вовой))
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кризис почувствуют только те у кого хоть какой доход был, а те кто в жопе полной в ней и останутся... ситуация у них стабильная, а таких большинство.
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Ось і побачемо скільки приєднається до тих хто в жопі))
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А шо ж так? У вас теперь Петя снова "Президент."
Вопрос к 73% тех,кто " Абы не Порошенко"!
Или начинаете уже искать на кого свалить провалы зебильной власти ? Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 2341
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Нова коаліція у Верховній Раді має назву "Шмарклявий ПЄС",вони разом землю продали.
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Куда продали, чучело? Закон еще не вступил в дію! Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 8610
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Еще раньше , я пришла к выводу,что зоологи ошибаются... У кротов плохо не только со зрением , наверное, но и с мозгами...
Закон не вступил в силу- это раз..
Государственная земля не подлежит продаже - это два...
Нерезидентам Украины ,это иностранцы (чтобы кротам и подобным понятно было) эемлю не будут продавать- это ТРИ!
И ЧЕТЫРЕ - что будет через год? КТО- МОЖЕТ ПРЕДСКАЗАТЬ?
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Хочешь, я тебе нарисую схему, как этот закон обойти? даю наводку - Вас не удивляет, что даже с системой проЗорро чиновники умудряются липовые тендеры на поодконтрольные фирмы лепить?
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Та пихуй, как говорили классики. Гори хата, гори й сарай. И т.д.
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свиньи, у вас уже 30 лет майдан!
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Вот что заметил. Такие посты модер оставляет. но стоит заикнуться о Порошенко....
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К нам вышел ёжик из тумана и говорит мы все умрём, но вы значительно быстрее и натянул противогаз.. © Михаил Гаевский
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Мы учимся терперь...
Мы учимся терять...
И при любой
житейской стуже...
Мы учимся с улыбкой
повторять:"Прорвёмся!
Ведь бывало и похуже...."
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Ага, вирус во всем виноват. Насколько я вижу ситуацию, то скорее полопали мыльные пузыри и без работы остались офисный планктон и бездельники
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Просто вирус проявил настоящие человеческие и жизненные ценности. Многие люди увидят настоящий смысл жизни. Кроме того КоронаВирус возможно даже спас Украину от полной окупации.
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главное, свиньи, в к нам агрессивным на заработки не едете
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Так свиньи все на рассее, везде так во всем мире все считают рассею свинарником, а рассеян свиньями
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Считают, считают, ты просто не в курсе. о, а скажи-ка мне, "итальянец", а чей Крым ?
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Съезди в Крым да спроси у местных, а что?
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Я тебя спрашиваю, твое мнение, причем тут местные ?
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Понятно чушка ватная, вот ты и спалилось, сиди обтекай
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Крым - территория Украины, аннексированная российской Федерацией. В настоящий момент данная территория оккупирована РФ.
так понятно?
чушка ватная

Чучело, проходи мимо моих постов, плиз.
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Вот так бы и сразу ответил, могло бы не подписываться
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Ты бы вместо глупых вопросов помогал Украину европейскую строить. Волонтерством бы занялся. Пошел бы бабушкам-соседям продукты затарил, им сейчас вообще на улице нельзя носа показать. Это был бы более весомый вклад, чем вопрос - Чей Крым?
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********* завали, вьіродок петуха и шмарьі.
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тихо-тихо! это уе..н рабсейский специально провоцирует. Непонятно только почему модер спит
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Прикол в том, что после этого кризиса будет мульены рабочих рук, которые нах никому не всрались. Даже на неквалифицированныый заработок, будут сотни желающих, вчерашних манагеров и маркетолухов. Конкуренция на рынке труда будет такая, шо пздц. Живые мертвым позавидуют.
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Страшно на самом деле. У меня такое ощущение, что Великая Депрессия покажется цветочками.
Пздц, я кстати на днях перечитывал "Атлант расправил плечи". и начал замечать схожесть в некоторых событиях. Может я параноик. Хорошо бы ошибиться.
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