 Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева

Об этом заявила руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время видеоконференции с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Она призвала к глобальной солидарности все страны и помощи тем, чья экономика больше всего пострадает в результате пандемии.
Кристалина Георгиева отметила, что ситуация в мире уже стала беспрецедентной: "Этот кризис, как ни один другой. Еще никогда в истории Международного валютного фонда мы не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Уже есть рецессия, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис 2008 года. Этот кризис, из-за которого мы все должны действовать вместе".
Глава МВФ сообщила, что более 90 стран уже обратилось в фонд с просьбой о финансовой помощи. Кристалина Георгиева также призвала банки уже сейчас начать поддерживать рынки развивающихся стран.
Только в США за последние две недели заявки на пособие по безработице подало 10 миллионов человек. В Испании, которая также глубоко пострадала от эпидемии, безработица превысила 9 процентов.
после грёбаной эпидемии платить станут в разы меньше, но рагули один хрен поедут, оно упоротое толком нихрена не умеет, но может подавать и тяжелое нести)))
Вопрос к 73% тех,кто " Абы не Порошенко"!
Или начинаете уже искать на кого свалить провалы зебильной власти ?
Закон не вступил в силу- это раз..
Государственная земля не подлежит продаже - это два...
Нерезидентам Украины ,это иностранцы (чтобы кротам и подобным понятно было) эемлю не будут продавать- это ТРИ!
И ЧЕТЫРЕ - что будет через год? КТО- МОЖЕТ ПРЕДСКАЗАТЬ?
Мы учимся терять...
И при любой
житейской стуже...
Мы учимся с улыбкой
повторять:"Прорвёмся!
Ведь бывало и похуже...."
так понятно?
чушка ватная
Чучело, проходи мимо моих постов, плиз.
Пздц, я кстати на днях перечитывал "Атлант расправил плечи". и начал замечать схожесть в некоторых событиях. Может я параноик. Хорошо бы ошибиться.