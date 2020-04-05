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 Политика Украины, За рубежом
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 Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что ситуацию на востоке Украины нормализировать очень сложно.

Об этом он заявил в интервью изданию "Мир", передает Цензор.НЕТ.

"Все руководство Украины (не только президент Зеленский, хотя он пытается что-то там сделать, наследство у него тяжелое), если можно сказать, элита, должна сплотиться, осознав, что Украина – это вот эта граница, и войны не должно быть, сделать все, чтобы не было этой войны. Знаете, может, где-то пойти на, казалось бы, для кого-то - националистически настроенных людей в Украине - непопулярные шаги. Провести сегодня эти выборы, и выйти на границу с Россией. Чтобы это была украинская граница, эти 400 километров", - уверен Лукашенко.

По его словам, украинскому политикуму нужно определиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко

"Надо определиться в приоритетах: что "не допустим, не пойдем, не будем делать" или восстановить границы государства? Восстановив после каких-то выборов (как они их проведут, к примеру, я не вмешиваюсь в их дела) территориальную целостность на Донбассе… Мы забыли, что такое война - с немцами сотрудничаем. Хотя кто мог подумать в 45-ом, что мы с ними вообще будем разговаривать? Никто. Память такая человеческая – все зарубцевалось. Здесь тоже зарубцуется, но в этом направлении, исходя из опыта человеческого, надо двигаться. Восстановив границы, потом будут решаться эти вопросы. Но вы представляете, что это будет непросто? Потому что там элиты и руководство даже Украины слишком разобщены. Президент, может быть, и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут и так далее. Поэтому надо сесть, голову в руки взять и подумать: как это сделать? Чтобы, давайте скажем откровенно, и России дать сохранить лицо, и чтобы там резня не началась, как россияне говорят, в Донбассе и Луганске. То есть надо вот им, прежде всего, определиться, украинцам, потому что война на их территории. Можно обвинять Россию сколько угодно, и если Россия хоть как-то в этом направлении делает шаги, надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла этот вопрос и не отмахнулась вообще, а ведет на эту тему диалог", - сказал Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186829
 
   
 Топ комментарии
 
Лука обратись к своему шефу Путлеру. В Украине не гражданская война осел.
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Лука, ти вже картоплю посадив ?

Одколупайся.
Краще скажи, що там у Вітебську з хворими і чому ти продовжив шкільні канукули до 11 квітня ?
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Все ватаны и советователи тщательно избегают слова КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
Всё пытаются его заменить на "закончить", "мир", "перестать стрелять", ....
Все руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3444
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Для цього треба потравити всіх колорадів.Невже Лукавий цього не знає?
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Бацька повторює роднєнькую частушку: "С нєба звьйоздочка упала, прямо міламу в штани, пусть би всьо там оборвало, лішь би нєбило войни"
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Помню я как Беларусь голосовала 27 марта 2014 г. на ГА ООН!
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Лукавий той бульба. Він добре знає, що війну може припинити не керівництво України, а пуцин, який її і почав. Щодо "тяжьолого наслєдія", яке начебто Зєлєнскому дісталосґюя, то якби хоч десяту його долю він передав своєму наступник, то це вже було б дивом. Розбазарює спадщину, марнотратник.
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Лука обратись к своему шефу Путлеру. В Украине не гражданская война осел.
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Лука, ти вже картоплю посадив ?

Одколупайся.
Краще скажи, що там у Вітебську з хворими і чому ти продовжив шкільні канукули до 11 квітня ?
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то все забугорцы, скоты, мишают....
батя он как станет на коньки, как не упадет - так все и выиграет....
здоровый такой бугай - ***** пешка - даже в коньках лобом батьке в колени тыцается...
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Война должна продолжатся .Война будит по любому - рашка должна здохнуть.
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Война должна продолжатся

Миролюбивый украинец Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1028
А в ЕС считают, что должна закончиться
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Все ватаны и советователи тщательно избегают слова КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
Всё пытаются его заменить на "закончить", "мир", "перестать стрелять", ....

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согласно методичке соевых уродов, капитуляция уже была. В сентяюбре, в октябре, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале, в марте....продолжать? Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8677 над вами , дебилами, ржут уже вовсю.
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Лавров, перелогінься! Ржати воно тут буде, кінь педальний.
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Пойди это своему кремлёвскому хозяину расскажи,усатый идиот. Задолбали советчики.
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Типа всем взять автоматы и пойти на фронт.
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На границу с Раиссей может выйти только НАТО, ну или амеровская военная база.
А тебя как перетрахивал Уова, так и будет перетрахивать
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нем не нужны границы парашкинской области
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Сначала надо Зеленяку на гиляку. А потом все остальное.
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Мені кажеться що Лукашенко поїхав головою, може йому там в Кремлі щось підсипають.
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Йому шо, не вдалось зайняти пост Єльцина, так тепер претендує на місце Жиріновського?
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пусть лукавый цыган своего коленьку учит как бульбу копать.
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Лукашенко просто словесный понос разводит. Куча слов без какого либо смысла. Стал у РФ закупать нефть-стал вонять в сторону Украины. Станет РФ фаберже ему прижимать-станет на Рф подванивать.Вот так и живет тамошний клоун.
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Бацька опять начинает паРашкинскую нефть отрабатывать...
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Какие ещё уступки Донбассу? Никаких уступок, чудик усатый! Только бомбить и резать русню.

Всё уже. Игра сыграна. Донбасс не вернётся.
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сепаратизмом пахнуло. Запомни, кацапсина, Донбасс - это Украина!
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Конечно, Донбасс - Украина. И Крым - Украина.
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кацап, ты только что написал - Игра сыграна. Донбасс не вернётся.
Типичная тактика мордвы - нагадить, а потом вертется как уж на сковородке. Тьфу
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Я абсолютно искреннен. Донбасс - это Украина. Но по прошествию стольких лет он уже не вернётся.
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Лукашенко дело говорит, восстанавливайте границу.
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Только вооружимся хорошо и потравим колорадов в ОРДЛО и вернем крым
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»Память такая человеческая - все зарубцевалось. Здесь тоже зарубцуется, но в этом направлении, исходя из опыта человеческого, надо двигаться. Восстановив границы, потом будут решаться эти вопросы. Но вы представляете, что это будет непросто? Потому что там элиты и руководство даже Украины слишком разобщены. Президент, может быть, и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут и так далее. Поэтому надо сесть, голову в руки взять и подумать: как это сделать? Чтобы, давайте скажем откровенно, и России дать сохранить лицо, и чтобы там резня не началась, как россияне говорят, в Донбассе и Луганске. То есть надо вот им, прежде всего, определиться, украинцам, потому что война на их территории. Можно обвинять Россию сколько угодно, и если Россия хоть как-то в этом направлении делает шаги, надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла этот вопрос и не отмахнулась вообще, а ведет на эту тему диалог", - сказал » Лукашенко.Источник: https://censor.net.ua/n3186829

Він що, ретранслює нам ультиматум *****?
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Дякуємо, пане Лукашенко. Ваша думка є дуже важливою для усіх оціх українців:

Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9942
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Ща тебе, усатый, Кантемировскую дивизию введут по самые бульбы и сделают губернатором белорусского округа, причем независимо от того, гавкаешь ли ты на путлера или скалишься на Украину за его спиной.
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не округа а менцкого улуса мордовского каганата.
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+1. Вот за что люблю комментаторов Цензора, так это за красноречие. Я бы так не смог.
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Какой губер? В лучшем случае старший по баланде на зоне. И то за щастье
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канарейка разцвирикалась что-то последнее время
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Шурик, а ты заметил, что твоя граница с вяликой уже под минском?
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Два мера абштанд, руссише шванц им украинишен мунд. Не забывай
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Дайте папахєру оселедця! Можна з молоком.
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І солоний вогірок для потужного ефекту.
Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6908
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Чё раскукарекалась вальцмановская интернетная петушня, вперёд в окопы русню побеждать
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Раньше ета диктаторская гнида крутила вокруг да около. Особенно когда рассказывала про крым который Украина никогда не вернет потому что там росийские войска. Теперь же открыто гонит кремлевскую волну и даже насмехается
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Між іншим, він правильно каже, що "руководство Украины должно...". Тільки не "сплотиться", оскільки вже давно зашкварилось; а ПОГОЛОВНО ПОМІНЯТИСЯ, оскільки вже давно всралося; просто зебілам це стало помітно лише щойно (хоча воніща йде звідти з літа минулого року).
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Прям смешно. За украинскую границу больше всех беспокоятся *****, Лука, рыгоаналы и сепары в ОРДЛО. Все ети твари которые поддержали и радовались окупации Украины. А теперь как волки беспокоятся за здоровье овец. Но тут есть одно жизненное правило. Если хочешь выжить- делай все наоборот чего хочет от тебя враг.
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Да, и насчет память зарубцевалась... Лука забыл что Гитлер и Третий Рейх получил сполна и кончил печально, а потом уже память зарубцевалась. Так что когда Москва и Минск будет в руинах, а десятки тысяч кацапов будут гнить в земле, а Украина вместе с крымом и дамбасом вернет и Кубань вот тогда и можно рубцевать память и границы устанавливать. Око за Око, Зуб за Зуб, как говорит Старый Завет
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Вновь «ценные советы» недоноска,
Что «ценен» лишь, как путинская соска.
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Лукашенко, ты лучше объясни, что должно сделать руководство России, чтобы не было войны на Донбассе, а не выступай здесь от имени России.
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Мерзота вусата !
До нас воно закликає, а не до рашки. Бо рашка =далжна сахраніть ліцо і чтоби там рєзня нє началась=.
А нам то що до того !
Хай починається ! І не тільки різанина.

Вернеться тобі все у кратному розмірі, наволоч.
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Когда расейские ****** войдут в бялорусь, я лично дам ему такой совет. **** колорадская
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Поедь в Кремль и объясни ***** ,что надо вывести войска из Украины ,а дальше мы сами😁 Украина здесь причем? В Лугандона находятся наемники РФ ,если ты не знал.
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"Руководство Украины должно сплотиться...,-губернатор беларусской области расии Лукашенко"
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Так. Треба дійсно визначитися. Йде Лукашенко найух чи все таки найух?
Дуже важливий вибір.
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