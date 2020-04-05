 Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко

Об этом он заявил в интервью изданию "Мир", передает Цензор.НЕТ.
"Все руководство Украины (не только президент Зеленский, хотя он пытается что-то там сделать, наследство у него тяжелое), если можно сказать, элита, должна сплотиться, осознав, что Украина – это вот эта граница, и войны не должно быть, сделать все, чтобы не было этой войны. Знаете, может, где-то пойти на, казалось бы, для кого-то - националистически настроенных людей в Украине - непопулярные шаги. Провести сегодня эти выборы, и выйти на границу с Россией. Чтобы это была украинская граница, эти 400 километров", - уверен Лукашенко.
По его словам, украинскому политикуму нужно определиться.
"Надо определиться в приоритетах: что "не допустим, не пойдем, не будем делать" или восстановить границы государства? Восстановив после каких-то выборов (как они их проведут, к примеру, я не вмешиваюсь в их дела) территориальную целостность на Донбассе… Мы забыли, что такое война - с немцами сотрудничаем. Хотя кто мог подумать в 45-ом, что мы с ними вообще будем разговаривать? Никто. Память такая человеческая – все зарубцевалось. Здесь тоже зарубцуется, но в этом направлении, исходя из опыта человеческого, надо двигаться. Восстановив границы, потом будут решаться эти вопросы. Но вы представляете, что это будет непросто? Потому что там элиты и руководство даже Украины слишком разобщены. Президент, может быть, и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут и так далее. Поэтому надо сесть, голову в руки взять и подумать: как это сделать? Чтобы, давайте скажем откровенно, и России дать сохранить лицо, и чтобы там резня не началась, как россияне говорят, в Донбассе и Луганске. То есть надо вот им, прежде всего, определиться, украинцам, потому что война на их территории. Можно обвинять Россию сколько угодно, и если Россия хоть как-то в этом направлении делает шаги, надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла этот вопрос и не отмахнулась вообще, а ведет на эту тему диалог", - сказал Лукашенко.
Одколупайся.
Краще скажи, що там у Вітебську з хворими і чому ти продовжив шкільні канукули до 11 квітня ?
батя он как станет на коньки, как не упадет - так все и выиграет....
здоровый такой бугай - ***** пешка - даже в коньках лобом батьке в колени тыцается...
Миролюбивый украинец
А в ЕС считают, что должна закончиться
Всё пытаются его заменить на "закончить", "мир", "перестать стрелять", ....
А тебя как перетрахивал Уова, так и будет перетрахивать
Всё уже. Игра сыграна. Донбасс не вернётся.
Типичная тактика мордвы - нагадить, а потом вертется как уж на сковородке. Тьфу
Він що, ретранслює нам ультиматум *****?
Что «ценен» лишь, как путинская соска.
До нас воно закликає, а не до рашки. Бо рашка =далжна сахраніть ліцо і чтоби там рєзня нє началась=.
А нам то що до того !
Хай починається ! І не тільки різанина.
Вернеться тобі все у кратному розмірі, наволоч.
Дуже важливий вибір.