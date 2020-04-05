 Трамп уволил инспектора Аткинсона, признавшего заслуживающей доверия жалобу о давлении администрации президента США на Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Аткинсон сыграл важную роль в процедуре импичмента президента США в прошлом году. Именно он предоставил статус "неотложная" жалобе обличителя коррупции о якобы политическом давлении администрации Трампа на Украину и назвал жалобу заслуживающей доверия. Палата представителей США объявила импичмент Трампу, но в Сенате было принято оправдательное решение.

Об увольнении Аткинсона, Трамп сообщил в пятницу письмом, адресованным руководству комитетов по разведке Сената США и Палаты представителей США. "Жизненно важно, чтобы я имел полное доверие к назначенным на должность генеральных инспекторов. Этого нет в случае этого генерального инспектора", - говорится в письме.

Генеральный инспектор выполняет роль внутриправительственного аудитора в вверенных ему ведомствах. В случае с разведывательной сообществом, инспектор также занимается жалобами, представленными в рамках программы защиты обличителей коррупции и в которых говорится о высшем руководстве. Если генеральный инспектор в этой сфере устанавливает, что жалоба является насущной и заслуживает доверия, то директор национальной разведки США должен проинформировать о ней Конгресс. Промедление с информированием Конгресса о жалобе относительно политики по Украине в прошлом привлекло дополнительное внимание законодателей к жалобе, которая стала основой для процедуры импичмента.

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Законодатели от Демократической партии США резко отреагировали на решение Трампа уволить Аткинсона.

Напомним, 24 сентября 2019 года в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

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Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.