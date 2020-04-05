EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  716  17
Материалы по теме:
Все про:импичмент (477) США (16266) Трамп (2818)

 Трамп уволил инспектора Аткинсона, признавшего заслуживающей доверия жалобу о давлении администрации президента США на Украину

Президент США Дональд Трамп уволил с должности генерального инспектора по вопросам разведывательного сообщества Майкла Аткинсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Аткинсон сыграл важную роль в процедуре импичмента президента США в прошлом году. Именно он предоставил статус "неотложная" жалобе обличителя коррупции о якобы политическом давлении администрации Трампа на Украину и назвал жалобу заслуживающей доверия. Палата представителей США объявила импичмент Трампу, но в Сенате было принято оправдательное решение.

Об увольнении Аткинсона, Трамп сообщил в пятницу письмом, адресованным руководству комитетов по разведке Сената США и Палаты представителей США. "Жизненно важно, чтобы я имел полное доверие к назначенным на должность генеральных инспекторов. Этого нет в случае этого генерального инспектора", - говорится в письме.

Генеральный инспектор выполняет роль внутриправительственного аудитора в вверенных ему ведомствах. В случае с разведывательной сообществом, инспектор также занимается жалобами, представленными в рамках программы защиты обличителей коррупции и в которых говорится о высшем руководстве. Если генеральный инспектор в этой сфере устанавливает, что жалоба является насущной и заслуживает доверия, то директор национальной разведки США должен проинформировать о ней Конгресс. Промедление с информированием Конгресса о жалобе относительно политики по Украине в прошлом привлекло дополнительное внимание законодателей к жалобе, которая стала основой для процедуры импичмента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Импичмент отвлек администрацию Трампа от проблемы распространения коронавируса, - лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл

Законодатели от Демократической партии США резко отреагировали на решение Трампа уволить Аткинсона.

Напомним, 24 сентября 2019 года в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Также читайте: Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте

Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Источник: https://censor.net.ua/n3186827
 
 
 Топ комментарии
 
А есть ещё более прокремлёвские, чем сам Трамп?
 показать весь комментарий
 
И Трамп может перенять опыт и великого лидера современности, теперь у него тоже будут только стопроцентные...
 показать весь комментарий
 
Он уже давно великому лидеру подражает и завидует. Просто действовать также- не может, основатели США заложили много предохранителей. Но думаю,( и те, кто сейчас это читают, будут иметь возможность в этом убедиться) его будут судить в Штатах, как только он потеряет власть. Вот тогда вскроется, на чью мельницу он лил воду все это годы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Боже...
Какая приятная новость!
Никакого коронавируса.
Жизнь продолжается.
 показать весь комментарий
 
Подія відбулась вранці....публікують...опівносі... Блискавка)
 показать весь комментарий
 
Отличная новость! Трамп продолжает мочить прокремлевских ублюдков!
M.A.G.A!!!
 показать весь комментарий
 
А есть ещё более прокремлёвские, чем сам Трамп?
 показать весь комментарий
 
 
А он прокремлевский? А то я в переобуваниях цензорят запутался
 показать весь комментарий
 
Да начхать на этих америкосов .Никуда они не денутся.
 показать весь комментарий
 
И Трамп может перенять опыт и великого лидера современности, теперь у него тоже будут только стопроцентные...
 показать весь комментарий
 
 
Он уже давно великому лидеру подражает и завидует. Просто действовать также- не может, основатели США заложили много предохранителей. Но думаю,( и те, кто сейчас это читают, будут иметь возможность в этом убедиться) его будут судить в Штатах, как только он потеряет власть. Вот тогда вскроется, на чью мельницу он лил воду все это годы.
 показать весь комментарий
 
 
любит доня вову, вова любит доню.
такая от у дидов заморочка - распаслeдняя любов....
 показать весь комментарий
 
 
У їхньому віці кожний раз, як останній. Трамп уволил инспектора Аткинсона, признавшего заслуживающей доверия жалобу о давлении администрации президента США на Украину - Цензор.НЕТ 3857
 показать весь комментарий
 
 
доне преизбрак обеспечен - там напротив нет никого.
 показать весь комментарий
 
не факт. вирус покосил его главный козырь - экономику
 показать весь комментарий
 
факт - он нормально по вирусу.
с ****** как всегда - цемы в десна.....
 показать весь комментарий
 
Да, такого позорного и обосравшегося президента как ета рыжая дохлая белка еще в США не было никогда.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх