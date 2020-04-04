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 170 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, большинство в Италии, – МИД

Количество украинцев, которые проходят лечение от COVID-19 за рубежом, увеличилось до 170 человек.

 Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Больше всего граждан Украины проходят лечение в Италии – 121. Также украинцы лечатся в Греции (16), Испании (пять), Доминиканской Республике, Германии, Польше (по четыре), Австрии (три), Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, России, Сербии, США, Таиланде, Швейцарии, Швеции, а также на Сейшельских островах (по одному).

За сутки число больных украинцев за рубежом увеличилось на 4 (все в Испании).

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.Число украинцев, умерших (5) и излечившихся (11) от COVID-19, за сутки не изменилось.

Источник: https://censor.net.ua/n3186823
 
 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ МАССОВО ОТЗЫВАЮТ КИТАЙСКИЕ МАСКИ И ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС. ОНИ ОКАЗАЛИСЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫМИ.
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По словам министра здравоохранения Нидерландов, которые приводит NOS, с проблемой некачественных масок столкнулись «все страны».В Бельгии отказались от поставки трех тысяч защитных масок из Китая, передает The Brussels Times.Ранее The Guardian сообщила, что Испания отказалась от девяти тысяч тестовых наборов для определения коронавирусной инфекции. Их точность составила 30%. До этого страна объявила, что потратит 432 миллиона евро на тесты, маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.Дипмиссия Китая в Мадриде сказала, что тесты изготовила компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology, у которой нет китайской государственной лицензии на медицинское оборудование, добавляет Vice.Издание также пишет, что от китайских тестов на коронавирус отказалась Турция, поскольку они не соответствуют стандартам точности.
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Інфекційні відділення в Польщі вже заповнені. При кожній польській лікарні вже встановлюються намети з обігріванням, для розміщення наступних хворих. Наступним кроком є підготовка до переобладнання під шпиталі всіх масових розважальних закладів.
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