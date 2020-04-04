 170 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, большинство в Италии, – МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Больше всего граждан Украины проходят лечение в Италии – 121. Также украинцы лечатся в Греции (16), Испании (пять), Доминиканской Республике, Германии, Польше (по четыре), Австрии (три), Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, России, Сербии, США, Таиланде, Швейцарии, Швеции, а также на Сейшельских островах (по одному).

За сутки число больных украинцев за рубежом увеличилось на 4 (все в Испании).

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.Число украинцев, умерших (5) и излечившихся (11) от COVID-19, за сутки не изменилось.