 На Тернопольщине 160 подтвержденных случаев COVID-19, из них 106 - в Монастыриском районе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
🔹106 - жители Монастырского района (1 - летальный)
🔹18 - жители Залещицкого района
🔹13 - жители Козовского района (1 - летальный)
🔹8 - жители Тернополя
🔹7 - жители Кременецкого района
🔹3 - жители Бучацкого района
🔹3 - жители Пидгаецкого района
🔹1 - житель Тернопольского района
🔹1 - житель Бережанского района
В области 25 новых подтвержденных случаев COVID-19 , из них 4 в Тернополе.
Медики потрібні для протидії коронавірусу, щоб замінити тих хто вже захворів або тих хто злякався, або тих хто за віком в зоні ризику. На то вони і медики, це їх призначення - першими зустрічати хворобу. Захворіє коронавірусом більшість, але наявність колег які зможуть надати кваліфіковану допомогу в першу чергу самим хворим медикам - врятує їх життя і врятує життя десяткам тисяч хворих! А для того щоб масштабно боротись з коронавірусом та агресором на фронті потрібен Воєнний стан!
Анатолій Гриценко
Вчора о 21:50 ·
Час призвати резервістів.
Дефіцит кваліфікованого медичного персоналу. Втомленість лікарів, уже задіяних у протидії вірусу, що знижує ефективність їхньої роботи. Захворювання медперсоналу через контакти з інфікованими. Заяви на звільнення лікарів, які бояться захворіти. Ці та інші фактори, в очікуванні піку поширення вірусу і масових захворювань вимагають більш рішучих дій. Тому - пропозиція:
Президенту України пропоную:
1) Видати Указ про мобілізаційний призов на військову службу до лав Збройних Сил військових медиків з числа офіцерів запасу - на період до повної локалізації пандемії. На даному етапі радив би призвати 30-40 тисяч офіцерів-медиків (загалом у запасі їх близько 100 тисяч, з них біля 30 тисяч нині працюють цивільними лікарями). Серед офіцерів запасу є понад 3000 досвідчених професіоналів саме з протидії інфекційним захворюванням - їх треба задіяти на першій лінії, для швидкої діагностики і визначення курсу лікування хворих. Решту призваних із запасу військових лікарів - долучити до власне лікування хворих, що дасть змогу збалансувати режим роботи цивільних лікарів і дати їм можливість нормального відпочинку.
2) Поставити міністру оборони завдання невідкладно розгорнути спеціалізовані центри для протидії пандемії. Як мінімум, чотири таких центри - в Харкові, Вінниці, Одесі і Львові. Саме там, на базі регіональних військово-медичних центрів у 2006-2007рр., ще під час моєї роботи в Міноборони, ми створили чотири мобільні госпіталі, які можна розгорнути протягом 4-6 годин, повністю автономні, в тч з автономним енергозабезпеченням і водопостачанням (п'ятий мобільний госпіталь був тоді створений в Криму, але нині він захоплений ворогом). Розгортання таких спеціалізованих центрів для боротьби з епідеміями у 2005р. було нами передбачено Стратегічним планом застосування Збройних Сил, сподіваюся, військові ще не втратили напрацьовані тоді під час навчань навички і зможуть виконати завдання Президента.
Я переконаний, реалізація цих пропозицій дасть змогу зберегти життя десятків тисяч наших громадян.
"В Почаевской райбольнице Тернопольской области коронавирусную инфекцию диагностировали у четырех медсестер. В связи с этим медучреждение закрыли на обсервацию."
https://gordonua.com/news/society/v-pochaeve-na-observaciyu-zakryli-bolnicu-gde-koronavirus-vyyavili-u-medikov-1494107.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=Q52lsYIT51U&feature=emb_logo
3 hrs ·
В общем, вся наша лента в коробках с продуктами, но тут у нас еще одна история. И история детективного характера.
В общем, сейчас вся логистическая машина РОШЕН, а поверьте - там работают спецы, заточена на поиски и закупку медицинских грузов. Номенклатура там впечатляет, суммы тоже. И вот так были найдены 10 000 стерильных костюмов для медработников, в Китае. Пока оформляли контракт, пока решали транспорт - решили докупить еще 20 000, а потом еще 40 000.
Фабрика отгрузила 30 000, а вот дальше... хлоп, и русские перекупили. Просто тупо двойной прайс заплатили, а китайцы такие - это просто бизнес - перенесли отгрузку остатков нашей партии на июнь. Ага, ну спасибо, ну удружили.
История со счастливым концом - были найдены и законтрактованы дополнительные 100 000 (сто тысяч, именно так) костюмов в Южной Корее. И это несколько миллионов долларов. Да. Снова.
Стойкое ощущение дежавю и ассоциации с 2014 годом не покидают ни на мгновение. Но тот простой факт, что и тогда и сейчас У НАС был НАШ лидер вселяет в НАС уверенность в завтрашнем... и так далее, по календарю.