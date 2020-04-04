 В Украине зафиксированы 129 новых случаев COVID-19, всего подтверждено 1 225 случаев, 32 человека умерли, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1 225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19.
25 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
раз проверяют тех кто с симптомами явными. то они этиж 10 дней могли ходить
сегоднешнее число узнаем только через неделю.
по хорошему нужно реально недели 2 максимальной изоляции..
огорчает что люди у нас в большинстве не самые богатые в мире(((
да и презедент не может как трамп-- триллион туда триллион сюда выделить
и не говоря о других косяках... как и власти. так и некоторых безсознательных людей ( тут перечисляй неперечисля..)
и состоянии медицины в целом
https://www.youtube.com/watch?v=q8oPjvnqv7c
32 летальных исхода, 25 выздоровели. Итого, на данный момент смертельный исход составляет 56,14%.
На Сумщині третина осіб з підтвердженим зараженням коронавірусом не мають жодних симптомів хвороби.
В харькове и Николаеве кажется болеть запретили. Ни одного случая. Совпадение?!
Кому погано стане, той швидку викликає і все
Т.е. люди живут нормально с вирусом. Да заражают других, но не умирают и не болеют . А суть паники, что многие не знают, как госструктуры зарабатывают на различных ситуациях, на которые по разному поводу выделяют большие деньги.
Вы думаете мчсники даром помогают городу. Кличко за откаты еще не такую панику поднимет .
ТА ЗАКАЛУПАЛИ ВИ СВОЇМИ СРАНИМИ СТРАШИЛКАМИ
Чи не ВІЧ інфекція повітряна
Довбані ЗМІ самі ж паніку по всьому світі як таракани і розносять, хоча від туберкульоза більше людей кожен день помирає, хоча від автоаварій більше людей в день гине і але чомусь вони не заявляють що треба КАРАНТИН ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЧИ АВТОАВАРІЙ запрвадити.
Дибала повторно заразился коронавирусом. Последний тест футболиста «Ювентуса» был положительным