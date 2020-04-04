 В Украине зафиксированы 129 новых случаев COVID-19, всего подтверждено 1 225 случаев, 32 человека умерли, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1 225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19.

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25 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.