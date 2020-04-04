 В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В результате взрыва 3 человека погибли, пятеро пострадали.
Причиной разрушения здания в МЧС РФ называют взрыв газовой колонки в одной из квартир.
Продолжается разбор завалов и поиск людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В результате взрыва 3 человека погибли, пятеро пострадали.
Причиной разрушения здания в МЧС РФ называют взрыв газовой колонки в одной из квартир.
Продолжается разбор завалов и поиск людей.
А, взагалі, у касапів, з їхніми "демобілізованими" такі ж проблеми, як і у нас: тротилу в оболонках вистачає... Трофеї...