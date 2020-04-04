 В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В результате взрыва 3 человека погибли, пятеро пострадали.

Причиной разрушения здания в МЧС РФ называют взрыв газовой колонки в одной из квартир.

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Продолжается разбор завалов и поиск людей.

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