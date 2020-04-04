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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:взрыв (4454) Россия (75284)

 В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших. ФОТО

В России в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда с пятого по третий этаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 01

В результате взрыва 3 человека погибли, пятеро пострадали.

В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 02

В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 03

Причиной разрушения здания в МЧС РФ называют взрыв газовой колонки в одной из квартир.

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В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 04
В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 05

Продолжается разбор завалов и поиск людей.

Смотрите также: "Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Представь сколько крови на их руках. Они же придут в Россию", - россиянин о террористах "ЛНР-ДНР". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186818
 
   
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У кого-то пукан бомбануло после сюжета о бандерах В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших - Цензор.НЕТ 4422
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та людей там, в подмосковье, можно не искать - нету там никого!
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какой ещё взрыв? у кацапов пишут что - "хлопок"
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Правильно пишут.Хлопок от петарды и ударной волной снесло пол подъезда.Аху..и
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Да не, он как учить начнет пол дома в 16 этажей снесет. И чтобы сложился.
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***** вспомнило про операцию с гексогеновым сахарком 21-летней давности?
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Тоді це по наші душі... Бо з чеченцями вже налагодилось
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х..ло опять гексогенчиком балуется
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А почему город Орехово-Зуево? Зуево это что? Если З поменять на Х то всё становиться на места и всё понятно!
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какой подъезд ? подъезд справа окна целые , это квартиры взорвались
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Зе висловить співчуття? Чи лише один Єрмак?
А, взагалі, у касапів, з їхніми "демобілізованими" такі ж проблеми, як і у нас: тротилу в оболонках вистачає... Трофеї...
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Готуються до виборів. Лише один кандидат здатен захистити росіян від терористів.
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За останні тижні ***** попередив 3 теракти. Правильно, як ще закрутити гайки після "апнулєнія"? А тут вирішив не попереджати))
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Угу, "хлопок" газовой колонки вывалил несущую стену.Ню-ню...
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нету никакого подмацковья. есть болота подмордовья изредко заселенные одичавшей кацапней.
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Блатная кирпичная хрущоба. У нас на кирпиче экономили, строили из говна и палок. А для этих старались.
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Страшная штука газ в многоквартирном доме, живу в "электрическом" и просто счастлив, газа нет-КЛАСС!!!
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по фото - это явно не газ и жертв намного больше
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Если у Тупина рейтинг упал, рашист не ленись, проверь свой подвал.
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дом построен из за некачественных скреп
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