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 Политика Украины
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 В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ

На сегодняшний день идут захоронения умерших от коронавируса, официально запрета озвучено не было.

Как отмечает hromadske, на сегодня в Украине утвержден приказом Минздрава только один протокол - "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", в котором о захоронении не говорится, информирует Цензор.НЕТ.

Не идет речь об этом и в распоряжении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 27 марта.

В пресс-службе Минздрава hromadske подтвердили, что возможность похоронить умерших от коронавируса остается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 214 заболевших, - Кличко

"На сегодняшний день идут захоронения. Если это должна быть кремация, то это должно быть официально озвучено. Пока идут захоронения. Если будут изменения, Ляшко в первую очередь об этом скажет", - сказали в ведомстве.

Сам Ляшко заявил еще 23 марта, что Минздрав разрабатывает правила захоронения умерших от коронавируса. Рекомендации по захоронению разрабатывали в Центре общественного здоровья, однако в них не говорится об обязательной кремации.

Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью 4 апреля заявил, что медицинский протокол предусматривает кремацию для умерших от коронавируса в Киеве, церемонии захоронения отменены.

Источник: https://censor.net.ua/n3186815
 
 
 Топ комментарии
 
...для этого надо разговаривать с умершими, которые готовились к земле в завтрашнем дне. Мало кто может это делать.
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Кличко сказал - нефик перекручивать!
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...для этого надо разговаривать с умершими, которые готовились к земле в завтрашнем дне. Мало кто может это делать.
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для деяких людей, особливо віруючих -це дуже важливо знати, що вони підуть спочивать в Землю, а не будуть спалені на вогнищі.
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Поки дихають може і важливо, потім байдуже...
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для дітей байдуже, чи випадкових перехожих? думаю, порядні та ******* діти хотіли б виконати останню волю своїх рідних.
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Залежить від віри. Індуїсти та неоязичники будуть цілком задоволені.
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Та щас уже не поймеш хто умней-Кличко или Минздрав.
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Украина - заботливое государство.
И ломбарды открыло,
и могилы накопало.

Если могилы накопали за бюджетные деньги, то какая нафиг кремация?
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Спасибо за хорошую новость на сон грядущий. В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 592
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Да ладно!!! В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 9791
Для Виталика появилось новое слово - пусть поиграется
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...если вы не живетё , то вам и не умирать...
(из песни)
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И если вы не живете-то вам на вирус насрать!
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Если у вас нет короны, то вас не кремируют, *лять!
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Тобто тепер кремацією займається міністр МОЗ, який не має медичної освіти!
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Кремация это то что доктор прописал...
Жух - и ты горстка пепла...
Никто не играет футбол твоим черепком спустя десятилетия, и дух твой не беспокоят пьяные родственники над твоей просевшей могилой...
Пепел развеять над ближайшим ставком, где ты палкой бил лягушек когда то... В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 7904
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Вот жмот, и череп зажал для ребятишек, и место для пикника родственников пожалел.
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Нам Боря нарыл могил в Днепре,Так что живите Киевляне))).Здоровья вам.Тримайтеся)))
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Индусы кремирую сотни лет, не особо заморачиваясь. Главное организовать подвоз дров.
В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 4665
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Индусы считают, что тысячи лет не гаснет огонь с фотке. Кстати заморачиваются очень: на богатого хорошие дрова, самым бедным - электрокрематорий.
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Есть мнение что электрические индукционные крематории то ли повреждают тонкие тела человека, то резко обрывают постсмертные процессы в теле, которые необходимы для отделения души, короче не рекомендуется такой способ.
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Варанаси - город мёртвых. Фотки этих догорающих костров лучше не смотреть на ночь глядя.
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Причем качество и сорт дров прямо влияют на многие стороны процесса. С хорошими дровами - один из лучших способов .
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- откуда дровишки?- да вот... сыроваты- батяня дымится

- а я не успел...
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москвичам особенно запомнилась в конце декабря 1959 года кремация одного брахмана, созерцать которую имел честь один пропагандонский мацковский художник )
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А Виталик не говорил о старом, принятом протоколе. Доставайте на свет то, что вы сейчас там лепите.
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Дивився,цей,протокол.... Дурня неймовірна й безвідповідальна
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Виталька сказал в крематорий, значит в крематорий!
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Правильно, всё кладбищами засрали, колумбарий, наше всё. 7 миллиардов населения, это ж сколько территорий занять нужно, и не просто, а на 30-50 лет?
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Я вот думал, почему люди, старея, всё активнее читают Библию. И тут меня осенило: они ведь готовятся к выпускному экзамену.

😇
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Нічого поганого в кремації нема, можливо так навіть і краще.
Непотрібно труни купляти на які іде багато дерева, не потрібно одежу купувати для померлого, тай менше мороки...
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