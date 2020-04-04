 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.

Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

По возрастному распределению:

30-39 лет - 2 человека;

40-49 лет - 2 человека;

50-59 лет - 9 человек;

60-69 лет - 9 человек;

70-79 лет - 5 человек;

80-89 лет - 1 человек;

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Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

61% - сердечно-сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет

13% - новообразования

4% - заболевания почек

9% - заболевания легких;

4% - ожирение.

"Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 28 умерших пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.

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