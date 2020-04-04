 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.
Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).
По возрастному распределению:
30-39 лет - 2 человека;
40-49 лет - 2 человека;
50-59 лет - 9 человек;
60-69 лет - 9 человек;
70-79 лет - 5 человек;
80-89 лет - 1 человек;
Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
61% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
13% - новообразования
4% - заболевания почек
9% - заболевания легких;
4% - ожирение.
"Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.
Все 28 умерших пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как правоохранители окружили женщину и просят ее проехать с ними в отделение. Пенсионерка отказалась куда-либо ехать и заявила, что вышла в аптеку за лекарствами и уже возвращалась домой. В конце ролика полицейские ведут женщину в машину для написания объяснений.
Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, который выгуливал свою собаку во дворе дома. Мужчину поместили в полицейский автобус, а его питомца оставили на улице. Москвича доставили в ОВД по району Пресненский. Полицейские пока отказываются уточнять, по какой статье они составляют на задержанного протокол.
Голый Патриот
-Что нужно для победы над коронавирусом?
-Русский патриарх Кирилл, на немецких машинах с мигалками.
-Запускайте!
https://twitter.com/i/status/1246091928220786688
В аэропорту их встречал премьер Джузеппе Конти.
Напомните мне пожалуйста цифры больных по Украине !!!
Давайте напишем петицию что бы Зеленский еще кому нибудь масочек отослал и врачами помог !!!
50-60 і 60-70 - це зовсім не старість. У нас пенсійний вік - 65. А пенсійний план, який людина сама наскладала, переводять у пенсійний фонд (коли докладати до пенсійного уже не можна, а тільки вибирати і з нього жити) - у 71.
Але =діячі= різних мастей бравурненько завіряли, що помирають винятково 89-тні.
Тільки яким боком це до України ?
Дбайте кожен сам про себе, по навряд чи вас врятують навіть у 52.