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 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, большинство имело сопутствующие заболевания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.

86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав 01

Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

По возрастному распределению:
30-39 лет - 2 человека;
40-49 лет - 2 человека;
50-59 лет - 9 человек;
60-69 лет - 9 человек;
70-79 лет - 5 человек;
80-89 лет - 1 человек;

Смотрите: Летальность от COVID-19 в Украине 2,4%, в мире - 5,2%, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

61% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
13% - новообразования
4% - заболевания почек
9% - заболевания легких;
4% - ожирение.

"Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 28 умерших пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.

Также читайте: Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3186813
 
 
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Тепер треба заборонити виходити з дому тим, хто має 50 років і більше?
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У Сывачелого шансов обмаль. Возраст плюс диабет
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Он на твоих похоронах еще гопак танцевать будет.
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Я тобі одну розумну річ скажу: Зелені це недозрілі червоні.
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Ні. Зелені зупинилися у розвитку і ніколи не стануть стиглими. Так, неприщеплені "дички".
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Как насчет твоих мамы и папы? Или ненависть к Пороху такая что даже кушать не хочется?
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А в Харкові досі "не зафіксували" коронавірусу.
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ну да,так и есть..у нас так же-заболел дед с раком лёгких короновирусом...да и помер-от короновируса
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В Казани полиция задержала пенсионерку, которая нарушила режим самоизоляции и вышла на улицу. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как правоохранители окружили женщину и просят ее проехать с ними в отделение. Пенсионерка отказалась куда-либо ехать и заявила, что вышла в аптеку за лекарствами и уже возвращалась домой. В конце ролика полицейские ведут женщину в машину для написания объяснений.
Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, который выгуливал свою собаку во дворе дома. Мужчину поместили в полицейский автобус, а его питомца оставили на улице. Москвича доставили в ОВД по району Пресненский. Полицейские пока отказываются уточнять, по какой статье они составляют на задержанного протокол.
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Голый Патриот



-Что нужно для победы над коронавирусом?
-Русский патриарх Кирилл, на немецких машинах с мигалками.
-Запускайте!

https://twitter.com/i/status/1246091928220786688

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Врачи с Украины прибыли в Италию, чтобы помочь бороться с коронавирусом.
В аэропорту их встречал премьер Джузеппе Конти.

86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4928

Напомните мне пожалуйста цифры больных по Украине !!!
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Трамп запретил вывоз из страны защитных масок и любого другого медоборудования.86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5503

Давайте напишем петицию что бы Зеленский еще кому нибудь масочек отослал и врачами помог !!!
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Надо просто перестать тестироваться и заключить с вирусом перемирие
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В Харкові так і роблять, гарант Конституції саме такий приклад подає.
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Так вам і казалося, що здорових людей - нема. Хоч одна хронічна хвороба або вразливі / слабкі ділянки є у всіх.
50-60 і 60-70 - це зовсім не старість. У нас пенсійний вік - 65. А пенсійний план, який людина сама наскладала, переводять у пенсійний фонд (коли докладати до пенсійного уже не можна, а тільки вибирати і з нього жити) - у 71.

Але =діячі= різних мастей бравурненько завіряли, що помирають винятково 89-тні.

Тільки яким боком це до України ?

Дбайте кожен сам про себе, по навряд чи вас врятують навіть у 52.
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В Китае возобновили рынки где продают в пищу летучих мышей и мясо собак.
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Они всегда жрали всякую дичь , вирус тут ни при чем, его похождение искуственное
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Просто раньше нам говорили - Дети не болеют вообще, люди до 50 даже не заметят болезнь и перенесут ее на ногах, группа риска была сначала озвучена 75+, потом 65+, теперь как я понимаю постановление 60+, а судя по статье 50+ Ну в общем вот так.. Картина маслом.
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