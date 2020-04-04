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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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 В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек

В Великобритании от коронавируса в течение последних суток умерли 708 человек, общее количество летальных случаев в стране сейчас составляет 4 313.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пятилетний ребенок стал одним из 708 умерших вследствие коронавируса в Британии, что привело к росту смертности в стране до 4 313 человек", - говорится в сообщении Daily Mail..

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании возросло на 3 735 человек до 41 903 случаев, что является наименьшим суточным показателем за четырехдневный период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: В Великобритании врачам дали право решать, кого спасать в первую очередь

Источник: https://censor.net.ua/n3186811
 
 
 Топ комментарии
 
Когда высокая смертность была только у Италии, упоротые на всю голову конспирологи утверждали, что в Италии в погибших от короны записывают даже тех кого сбила машина, чтобы объявить себе дефолт и выкачать финансовую помощь от ЕС.
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
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Маски при вході в магазини, торгові центри, аптеки, лікарні, мають бути видані безкоштовно кожному клієнту закладу.
Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 2168
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В Великобритании?Та ты шо?Ну как их косит?Я просто в ауте.Я за Бацька и Ына
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По многим признакам да.Зачем на самолете гироскоп?Почему видят берег, на высоте оптики 15-20 см. на расстоянии 15-20км.,если там перепад по теории шарообразной Земли метроа15(щас забыл,есть формула).
Ну и вообще-зти клоуны на МКС,ну прям как щас у нас в правительстве.
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magic SOM 2020 - слезы мешают мне читать... В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 5398

Вспоминаю как англичане переживали за Иловайск....
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Я в целом о ситуации в мире...
И пофиг, что тема о бритиш...
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Маски при вході в магазини, торгові центри, аптеки, лікарні, мають бути видані безкоштовно кожному клієнту закладу.
Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 2168
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а якщо в аптеках відпускають маски без чеку із зазначеною вартістю,як вам таке?
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а это скажите СПАСИБО тем 73% которые считают что бубочке не дают работать и вставляют палки в колеса !!!
у нас в Украине в каждом большом городе есть как минимум 1 швейная фабрика , но рабочие отправлены домой под карантин без зарплаты а маски покупаютс в китае и доставляются на самолете ...

как вы думаете для кого еще прошло мало времени научится и нужно подождать ???
Порошенко за год обеспечил армию касками и бронежелетами а мы ждем до сих пор маски ....
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я не входжу в ті 73% ) .а ще я знаю що буде далі,тільки толку з того.
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Держава буде виконувати свої функції якщо в кріслі президента людина яка виконує функції президента.
Якщо в кріслі президента кловун, то Державане не буде виконувати свої функції. Бо в кловуна свій кловунський погляд на керування Державою.
Чому зараз це так - треба спитати в тих хто посадив кловуна в це крісло.
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Це ФЕЙК.
Маски китайці тримають для себе.
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Когда высокая смертность была только у Италии, упоротые на всю голову конспирологи утверждали, что в Италии в погибших от короны записывают даже тех кого сбила машина, чтобы объявить себе дефолт и выкачать финансовую помощь от ЕС.
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
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Главное что там не УМЕР золотой УНИТАЗ рината а хметова
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Чисто поржать
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Ну здохли., да хрен с ними
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То може Гонтарева до України приїде? Заодно і на допити походить. )
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Зато как жили до этого В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 9035
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Дл того щоб так жити не потрібно красти.
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Удивляет огромная разница в смертности по странам а ведь медицина примерно на одном уровне.
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смертность везде мизерная. сильные различия в летальности можно объяснить очень большими (на порядок и более) различиями в проценте выявления инфицированных.
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Все зависит от охвата. Пока смертность чуть ниже в Германии, но там и локализовать удалось и население более организованное и медицина у них покруче итальянской, испанской и французской. Да и сейчас в "лидерах" уже Великобритания.
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Хтось маленький, але рішучий вирішив нарешті втілити в життя мрію проповідників комунізму Маркса-Енгельса-Леніна, і поглинути ВЕСЬ СВІТ комунізмом.
Шлях простий і перевірений ще Леніним-Сталіним.
Терор.
Сьогодні, послідовник комуністичних ідей *****, успішно втілює плани своїх наставників у життя.
Тому, маємо НА ЯВУ один із варіантів «інтернаціоналу» по как-цапськи.
Як з цим боротися?
Виключно ЕКОНОМІЧНО.
НЕ ЗУПИНЯТИ ЕКОНОМІКУ В ЖОДНОМУ РАЗІ.
ТИСНУТИ ЕКОНОМІЧНО на *********, доки не здохне.
І хай нам щастить! 😊
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зєбіли на Супрун брешуть......почитайте.....

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 8228

Прояснимо ситуацію з СЕС.
Із інтерв'ю Уляни Супрун виданню "Українська правда" від 24 березня 2020 року : Журналіст: - Зараз критики часто згадують про "розвалену" Санепідслужбу. Мовляв, ось попередники розвалили, а тепер в часи пандемії вона б дуже знадобилась. Знадобилась би?

Уляна Супрун: - Всі функції Санепідслужби збережені і були розподілені по різних відомствах.Ті ж лабораторні центри, які були в Санепідслужби, збережені, але вже під керівництвом Центру громадського здоров'я. І саме вони зараз роблять ПЛР-тестування на коронавірус. Єдине, що зникло - це вертикаль корупційного монстра, який брав хабарі і не дуже успішно працював.


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Кожен третій, інфікований COVID-19 на Сумщині, не має симптомів

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського лабораторного центру Володимир Збаражський.
«За даними центру, станом на 4 квітня у 14 із 37 осіб з виявленим коронавірусом немає жодних клінічних проявів. З них десять - із села Козацьке Конотопського району. Це переважно перевірені контактні особи, які перебували у близьких зв'язках із раніше виявленими хворими», - зазначив Збаражський.
За його інформацією, з 23 осіб, у яких клінічні прояви COVID-19 були, у 8 випадках захворювання виявлено на 1-2 день після потрапляння вірусу до організму, у 5 - на 3-4 день, у 7 - на 5-6 день і в 3 - на 8-10 день.
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А вот это самое опасное в этом вирусе, человек еще неделю чувствует себя отлично и разносит заразу не подозревая что болен.
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Магистр Йода 9b132211, Що ти постиш?

Хіба лише таке покарання заслуговує *****?
Воно ж йому за щастя.
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Настораживает что выздоровел принц Чарльз. По логике он должен был умереть .
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Жалко людей,там и ребенок умер маленький. Жестокие наши люди
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люди умирали всегда и дети даже без вируса, так почему вам их не жалко?
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Когда вас расстреляли в подвале со всей семьёй,мне тоже было вас жаль.
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Великоборитания один из гарантов по Будапештскому меморандуму....
Нам этот кидок стоил оккупации и 15 тыс. погибших...
Поэтому пох...
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эт ещё ничего. после украденной весны совсем озвереют. я уже начал.
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Не кричи, глашатай, не труби сбора. Погоди, недолго терпеть.
Нет, еще не завтра, но уже скоро, Риму предстоит умереть.
Радуйся, торговец, закупай мыло - мыло скоро будет в цене...
Скоро будет все иначе, чем было, а меня убьют на войне...
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А сколько всего за сегодня умерло в Англии и сколько умерло в прошлом году в этот день?
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А тебеподобный скот без оскорблений общаться не может?
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щось кацапів забагато на сайті, в нас уже безвіз з ними?
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