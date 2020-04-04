 В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пятилетний ребенок стал одним из 708 умерших вследствие коронавируса в Британии, что привело к росту смертности в стране до 4 313 человек", - говорится в сообщении Daily Mail..
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании возросло на 3 735 человек до 41 903 случаев, что является наименьшим суточным показателем за четырехдневный период.
Ну и вообще-зти клоуны на МКС,ну прям как щас у нас в правительстве.
Вспоминаю как англичане переживали за Иловайск....
И пофиг, что тема о бритиш...
Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.
у нас в Украине в каждом большом городе есть как минимум 1 швейная фабрика , но рабочие отправлены домой под карантин без зарплаты а маски покупаютс в китае и доставляются на самолете ...
как вы думаете для кого еще прошло мало времени научится и нужно подождать ???
Порошенко за год обеспечил армию касками и бронежелетами а мы ждем до сих пор маски ....
Якщо в кріслі президента кловун, то Державане не буде виконувати свої функції. Бо в кловуна свій кловунський погляд на керування Державою.
Чому зараз це так - треба спитати в тих хто посадив кловуна в це крісло.
Маски китайці тримають для себе.
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
Шлях простий і перевірений ще Леніним-Сталіним.
Терор.
Сьогодні, послідовник комуністичних ідей *****, успішно втілює плани своїх наставників у життя.
Тому, маємо НА ЯВУ один із варіантів «інтернаціоналу» по как-цапськи.
Як з цим боротися?
Виключно ЕКОНОМІЧНО.
НЕ ЗУПИНЯТИ ЕКОНОМІКУ В ЖОДНОМУ РАЗІ.
ТИСНУТИ ЕКОНОМІЧНО на *********, доки не здохне.
І хай нам щастить! 😊
Прояснимо ситуацію з СЕС.
Із інтерв'ю Уляни Супрун виданню "Українська правда" від 24 березня 2020 року : Журналіст: - Зараз критики часто згадують про "розвалену" Санепідслужбу. Мовляв, ось попередники розвалили, а тепер в часи пандемії вона б дуже знадобилась. Знадобилась би?
Уляна Супрун: - Всі функції Санепідслужби збережені і були розподілені по різних відомствах.Ті ж лабораторні центри, які були в Санепідслужби, збережені, але вже під керівництвом Центру громадського здоров'я. І саме вони зараз роблять ПЛР-тестування на коронавірус. Єдине, що зникло - це вертикаль корупційного монстра, який брав хабарі і не дуже успішно працював.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського лабораторного центру Володимир Збаражський.
«За даними центру, станом на 4 квітня у 14 із 37 осіб з виявленим коронавірусом немає жодних клінічних проявів. З них десять - із села Козацьке Конотопського району. Це переважно перевірені контактні особи, які перебували у близьких зв'язках із раніше виявленими хворими», - зазначив Збаражський.
За його інформацією, з 23 осіб, у яких клінічні прояви COVID-19 були, у 8 випадках захворювання виявлено на 1-2 день після потрапляння вірусу до організму, у 5 - на 3-4 день, у 7 - на 5-6 день і в 3 - на 8-10 день.
Хіба лише таке покарання заслуговує *****?
Воно ж йому за щастя.
Нам этот кидок стоил оккупации и 15 тыс. погибших...
Поэтому пох...
Нет, еще не завтра, но уже скоро, Риму предстоит умереть.
Радуйся, торговец, закупай мыло - мыло скоро будет в цене...
Скоро будет все иначе, чем было, а меня убьют на войне...