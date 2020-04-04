 7 млн владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля продаваться не будет, - Порошенко

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Он также отметил, что благодаря ультиматуму фракции в законе предусмотрен запрет продажи государственной и коммунальной земли, а также другие предохранители - относительно концентрации наделов, контроль происхождения средств,
"Этот закон - не о продаже украинской земли. Этот закон - о запуске рынка земли для 7 млн граждан, которые не год, не два и не пять - а двадцать лет назад получили земельные паи. В собственность получили землю. Собственность - это значит владение, пользование и распоряжение. А им выдали "филькины бумажки". И они с этой землей, их собственностью уже двадцать лет - поколение им владеет - не имели к этому доступа", - напомнил Порошенко.
Он также отметил, что Украина до принятия этого закона находилась в перечне шести государств, где нет рынка земли. Это - Северная Корея, Венесуэла, Конго, Куба и Таджикистан. Порошенко подчеркнул, что уровень жизни крестьян в этих странах чрезвычайно низок. Инвестиции в такие страны не приходят.
"Фермер, который не может распоряжаться своей землей, - ему не будет откуда вкладывать деньги", - отметил Порошенко. По его словам, в результате открытия рынка земли Украина сможет развить аграрный сектор, увеличить его эффективность и предложить миру большее количество аграрной продукции.
Порошенко также отметил, что земельный закон является составной частью для спасения экономики от дефолта.
"А почему же у нас сейчас есть угроза дефолта? Потому что с начала этого года в государственный бюджет Украины - еще до коронавируса - не поступило по официальным утверждениям министерства финансов почти 30 млрд гривен. Если сейчас не будут приняты необходимые решения для покрытия дефицита бюджета в связи с падением экономики, - у нас будут социальные волнения.
А социальные беспорядки будут означать, что этим воспользуется Россия. Не надо забывать, что кроме вызовов пандемии и экономического кризиса у нас еще есть война. И я не хочу, чтобы отдельные лидеры политических сил за волосы Украину втянули в Россию. И я буду против этого бороться", - отметил Порошенко.
1. Потужне мінське миролюбство, 2.Спільне голосування за особливий статус лугандонії і ринок землі 3. Тісна співпраця з ліберально-буржуазними колами і хабадниками з МВФ Влада в Україні захоплена антиукраїнсько-антинародними кримінально-олігархічними угрупуваннями, що розглядають Україну не як свою Батьківщину (більш того - більшість з них навіть не належить до українського етносу), а лише як територію, яку можна по хижацькі використовувати для власного збагачення, а народ України - лише в якості "лохів", яких треба "розводити на бабло".
ВИСНОВОК:
Від цього кримінально-олігархічного режиму годі чекати якихось кроків направлених на будування сильної та незалежної держави та добробут українського народу.
http://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post_25.html
Декілька тез відносно розгортання в Україні повстансько-революційної боротьби проти правлячого кримінально-олігархічного режиму
Порохоботы - простите меня, был не прав.
Большинство тут - юлеботы + опзжопники, это намного хуже.